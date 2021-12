Το ρίσκο είναι να ζήσεις

Τι να πεις πια για να πείσεις τους διστακτικούς, τους προβληματισμένους, τους δύσπιστους, τους αρνητές, να κάνουν την πρώτη, δεύτερη, και ακόμα την τρίτη δόση του εμβολίου κατά της Covid-19;

Με τόσους νεκρούς, διασωληνωμένους, με τόσους να ταλαιπωρούνται να βρουν κρεβάτι σε ΜΕΘ και να χάνουν δικούς τους ανθρώπους, χρειάζονται και άλλα λόγια για να τους πείσεις;

Και όμως.

Σχεδόν 20 μήνες από το ξέσπασμα της πανδημίας που φρέναρε τον κόσμο, τους τελευταίους δέκα έχουμε στη διάθεσή μας – προς το παρόν – το μοναδικό επιστημονικά «αντίδοτο» στον ιό.

Και πάλι γύρω από αυτό σχηματίζεται μια αχλή.

Και μήνες τώρα κράτος και επιστήμη προσπαθούν να πείσουν για κάτι, που αρχικά φαινόταν αυτονόητο. «Οτι θα απαλλαγώ από τον φόβο, θα ζήσω χωρίς τον κίνδυνο».

Δυστυχώς αποδείχθηκε όχι τόσο απλό.

Το πού και πώς «χάθηκε η μπάλα», ίσως πια να μην έχει σημασία. Γιατί πλέον αυτή η διαφορά στην αντίληψη του κινδύνου, της ελευθερίας, της συλλογικής ευθύνης, αλλά και της αυτοδιαχείρισης έχει ξεχειλώσει και το πιο μακρύ πουλόβερ.

Και να’ σου οι συστάσεις, οι παραινέσεις, τα «φωτεινά παραδείγματα» με δημοφιλείς φυσιογνωμίες (και οι άστοχες παραφωνίες), τα σποτάκια. Φευ! Και η λογική έχει τα όριά της. Δεν το παλεύεις το θυμικό. Και να’ σου η στροφή στο συναίσθημα, στο φιλότιμο. Και πάλι, φευ!

Και μετά λίγο «τυράκι» με εμβόλιο freedom pass και data pass. Επεισε μάλλον όμως εκείνους που απλά αδιαφορούσαν, χωρίς να έχουν αρνητική στάση. Κάτι είναι κι αυτό.

Και να που τα κρούσματα ανέβηκαν ξανά. Και το τέταρτο κύμα ήρθε. Και όχι μόνο, βέβαια. Γιατί πλέον ήρθε και μια ακόμα μετάλλαξη.

Και μετά από τόσες παραινέσεις και συστάσεις, γίνεται πλέον υποχρεωτικός ο εμβολιασμός στους άνω των 60.

Ολα αυτά γιατί; Για να τους πείσεις να μην εκτεθούν ή να εκθέσουν κάποιους να πεθάνουν από την covid-19…

Για να σου απαντήσουν ότι ο κίνδυνος δεν είναι στον ιό, αλλά στο εμβόλιο.

Και μετά σκέφτεσαι την Κολομβία. Όχι για τα προφανή κλισέ. Μάλλον, όχι άμεσα.

Γιατί στο άκουσμα της λέξης Κολομβία, το πρώτο που σκέφτεται κάποιος δεν είναι μια όμορφη χώρα, αλλά μια επικίνδυνη περιοχή της γης, με εντάσεις μεταξύ πολιτικών ομάδων και καρτέλ ναρκωτικών. Αυτό εξάλλου έχει αποτυπωθεί σε πάμπολλες ποιοτικές έρευνες που έκανε η κυβέρνηση της Κολομβίας, προσπαθώντας να διερευνήσει την αντίληψη που είχε ο κόσμος για τη χώρα. Και παράλληλα, μέσα από αυτά τα στοιχεία, να μπορέσει να χαράξει στρατηγική εξωστρέφειας. Και τουριστικής προώθησης.

Σε όλες λοιπόν τις έρευνες έβγαινε πάντα ισχυρός ο κίνδυνος που αισθανόταν ο ερωτώμενος. Φαντασιακός, μια και δεν είχε ο ίδιος ταξιδέψει στη χώρα. Ηταν τόσο κυρίαρχος, που ανάγκασε την κυβέρνηση να τον εντάξει στη στρατηγική της, για να τον εξουδετερώσει.

Πώς να αντιπαρέλθεις κάτι που το λένε σχεδόν όλοι;

«Το μόνο ρίσκο είναι να θελήσεις να μείνεις» («The only risk is wanting to stay»). Αυτό ήταν το σλόγκαν της καμπάνιας της Κολομβίας, που παρέμεινε ίδιο από το 2005 και για τουλάχιστον οκτώ χρόνια.

Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος ή όχι; Αρκεί που μοιράζεται. Και οι ατρόμητοι ταξιδιώτες, έχοντας λάβει αυτό το μήνυμα, θα διαφοροποιηθούν.

Περίεργο πράγμα το θυμικό.

«Ο στόχος ήταν να αντιστρέψουμε τον κίνδυνο – το ρίσκο της επίσκεψης – σε ευκαιρία», είχε σχολιάσει σχετικά η κυρία Σούλι Σαλαζάρ, εκπρόσωπος της «Proexport Colombia». «Δεν εστιάζουμε ποτέ στις αρνητικές πτυχές». Στην περίπτωση της Κολομβίας, το μήνυμα δούλεψε. Η χώρα επανέφερε τον Οκτώβριο του 2010 την απευθείας αεροπορική σύνδεση της Lufthansa από Φρανκφούρτη και επενδύσεις κορυφαίων εκπροσώπων της ξενοδοχειακής βιομηχανίας για τα χρόνια που ακολούθησαν. Μεταξύ 2006 και 2017, ο τουρισμός της αυξήθηκε κατά 400%, από ένα εκατ. σε πάνω από τέσσερα εκατ. στις διεθνείς αφίξεις.

Είναι ρίσκο το εμβόλιο, λένε οι προβληματισμένοι, οι διστακτικοί, οι αρνητές. Και δεν πείθονται να προχωρήσουν με τον εμβολιασμό, για να προστατευθούν οι ίδιοι και να συμβάλλουν στο πολυπόθητο και χιλιοειπωμένο τείχος ανοσίας. Και εν τω μεταξύ, οι θάνατοι είναι τριψήφιοι και καλπάζουν οι μεταλλάξεις.

Το ρίσκο, κάνοντας το εμβόλιο, είναι να ζήσεις.

Αντέχεις να πάρεις ένα τέτοιο «ρίσκο»;

