Τορόντο: Ο άνδρας που τρέχει γρηγορότερα από τα τραμ!

Οταν τα τραμ του Τορόντο πετυχαίνουν δρόμο χωρίς μποτιλιάρισμα, ο μεταλλικός ήχος τους δίνει τη θέση του σε ένα ηλεκτρικό βουητό – και για μια φευγαλέα στιγμή, μοιάζουν να τρέχουν στην κόψη του ξυραφιού του μέλλοντος. Η ψευδαίσθηση διαλύεται σε δευτερόλεπτα, στην επόμενη στάση, ή, πιο συχνά, στην επόμενη συμφόρηση.

Καθώς η πόλη συνεχίζει να κινείται μπροστά από τους ακινητοποιημένους επιβάτες, κάποιοι παρατηρούν έναν δρομέα να περνά με ιλιγγιώδη ταχύτητα δίπλα από το βαγόνι τους. Ο Μακ Μπάουερ είναι γρήγορος, αλλά τα τραμ της πόλης, που ζυγίζουν πάνω από 45 τόνους και ταξιδεύουν με μέγιστη ταχύτητα σχεδόν 74 χιλιομέτρων την ώρα, θα έπρεπε να είναι γρηγορότερα από εκείνον.

Κι όμως, όπως επισημαίνει ρεπορτάζ του Guardian, μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, σε αγώνες ταχύτητας με τα τραμ, ο 32χρονος Μπάουερ παρέμενε αήττητος στην εκστρατεία του να αναδείξει πόσο αργά είναι στην πραγματικότητα τα τραμ, τα οποία χρησιμοποιούνται από 230.000 ανθρώπους καθημερινά στη μεγαλούπολη του Καναδά.

Κάποιοι αγώνες τον έφεραν πιο κοντά στα όριά του ως δρομέα. Σε άλλες περιπτώσεις, το τραμ ήταν τόσο αργό που είχε χρόνο να μπει σε ένα McDonald’s πριν φτάσει στον τελευταίο σταθμό. «Δεν μου αρέσει να κερδίζω. Ειλικρινά δεν με ικανοποιεί. Πραγματικά εύχομαι αυτά τα τραμ να ήταν πιο γρήγορα από μένα», λέει στον Guardian, «αλλά, δυστυχώς, δεν είναι – και αυτό είναι πρόβλημα».

Η ανάδειξη του Μπάουερ σε διασημότητα και σε επώνυμο επικριτή των μέσων μαζικής μεταφοράς ενσαρκώνει την αυξανόμενη απογοήτευση μιας πόλης που υποφέρει από χρόνιες καθυστερήσεις, ανασχέσεις κυκλοφορίας στους δρόμους, και δεκαετίες προβλημάτων στις υποδομές των δημόσιων συγκοινωνιών του Καναδά.

Ενα πρόσφατο κρύο πρωινό, ο «αντίπαλός» του, με τα χαρακτηριστικά κόκκινα και άσπρα χρώματα της καναδικής σημαίας και πέντε αρθρωτά βαγόνια, ήταν το τραμ 511, το οποίο ακολουθεί μια γραμμή προς τα νότια της λίμνης Οντάριο. Συνήθως, η διαδρομή είναι μια από τις πιο αργές στην πόλη, με τα αυτοκίνητα που στρίβουν να σταματούν την πορεία του τραμ και να αναγκάζουν τους επιβάτες να περιμένουν άπραγοι στην κυκλοφορία.

Αλλά ενόψει της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου της FIFA για το 2026, οι εργαζόμενοι έχουν βάψει τμήματα του δρόμου κόκκινα για να δώσουν προτεραιότητα στα τραμ. Από αγωνιστικής άποψης, αυτό τους δίνει ένα πλεονέκτημα απέναντι στον Μπάουερ. «Η δουλειά μας, πλέον, είναι να δούμε εάν όντως αυτή η πρωτοβουλία κάνει τη διαφορά», εξηγεί στον Guardian.

Μόλις οι πόρτες κλείσουν ξεκινά ο ιδιότυπος αγώνας ταχύτητας μεταξύ μηχανής και δρομέα. Σε λίγα λεπτά, κάθε θεωρητικό πλεονέκτημα του τραμ εξανεμίζεται. Αρχικά χάνει χρόνο λόγω των υπερβολικά κοντινών μεταξύ τους στάσεων, όπως ισχυρίζεται ο Μπάουερ, και ακολούθως κολλάει πίσω από τα φρακαρισμένα αυτοκίνητα.

«Τα τραμ δεν θα έπρεπε να κολλάνε στην κίνηση», λέει ο Μπάουερ στον Guardian, προσθέτοντας ότι το σύστημα χρειάζεται και περισσότερη «προτεραιότητα σηματοδότησης» – η οποία να δίνει στα τραμ μεγαλύτερα σε διάρκεια πράσινα φανάρια και συντομότερα κόκκινα.

Ο Μπάουερ ξεκίνησε να συμμετέχει σε αγώνες κόντρα σε οχήματα δημόσιας συγκοινωνίας περίπου πριν από ένα χρόνο, όταν ο ίδιος και η σύζυγός του συνειδητοποίησαν πόσο χρόνο χρειάζονταν για να διασχίσουν την πόλη. Τα βίντεο αυτών των αγώνων που ανέβασε στο Instagram έγιναν σύντομα viral και τον έκαναν αρκετά διάσημο.

Ο ίδιος περιγράφει τους αγώνες αυτούς ως μια μορφή κοινωνικού ακτιβισμού, και η ικανότητά του να αποκαλύπτει τους παραλογισμούς του προβληματικού συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών του Τορόντο –όπου ένας δρομέας τρέχει γρηγορότερα από ένα τραμ– άγγιξε τις ευαίσθητες χορδές των δεκάδων χιλιάδων επιβατών που κοινοποιούν τις αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα.

Ξεκινώντας τους αγώνες του, σχεδόν κανείς δεν συζητούσε για σηματοδότηση προτεραιότητας, ή για καθορισμένες λωρίδες κυκλοφορίας. Τώρα, «ίσως περνώ υπερβολικά πολύ χρόνο σε αυτό το κοινωνικό πεδίο, αλλά ακούω πολλούς να μιλούν για αυτά», εξηγεί στον Guardian.

Αναγνωρίζει ότι η ταχύτητά του –αποτέλεσμα ενός πειθαρχημένου προγράμματος εξάσκησης που επικεντρώνεται σε αγώνες δρόμου– είναι μεγαλύτερη από τον ρυθμό ενός φυσιολογικού δρομέα. «Αλλά ακόμα κι αν επιβράδυνα σημαντικά, θα ήμουν σίγουρα μπροστά από πολλά από αυτά τα τραμ», λέει χαρακτηριστικά.

Τον περασμένο μήνα, ο Μπάουερ έγινε πρωτοσέλιδο όταν ανέλαβε να συναγωνιστεί σε ταχύτητα ένα νεοσύστατο ελαφρύ σύστημα σταθερής τροχιάς – την πρώτη νέα γραμμή της πόλης από το 2002. Με μήκος περίπου 10 χιλιομέτρων, οι σχεδιαστές της ισχυρίζονται ότι η Γραμμή 6 θα μεταφέρει πάνω από 14 εκατομμύρια επιβάτες κατά μήκος των 18 στάσεών της.

Το έργο κόστισε πάνω από 3,5 δισ. καναδέζικα δολάρια (2,2 δισ. ευρώ), αλλά εντός μόλις λίγων ημερών από τα εγκαίνια, η γραμμή ήταν γεμάτη διακοπές και καθυστερήσεις στις υπηρεσίες της. Τρέχοντας, ο Μπάουερ την άφησε 18 λεπτά πίσω – μια νίκη που εδραίωσε τον ρόλο του ως ενός από τους πιο έντονους επικριτές των μέσων μαζικής μεταφοράς της πόλης.

Το κατόρθωμά του έγινε επίκεντρο συζητήσεων ανάμεσα στους δημοτικούς συμβούλους του Τορόντο, οι οποίοι ψήφισαν μια πρόταση για την εφαρμογή «πιο επιθετικής» προτεραιότητας στα μέσα σταθερής τροχιάς. «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο να συμβεί ποτέ ξανά», δήλωσε ο δημοτικός σύμβουλος Τζος Μάτλοου για τη νίκη του Μπάουερ, συμπληρώνοντας ότι «το συγκεκριμένο τραμ προορίζεται για ταχείες μεταφορές».

Προς το τέλος του πιο πρόσφατου αγώνα του με το τραμ 511, ένας δυνατός άνεμος χτύπησε τον δρομέα στο πρόσωπο και τα χέρια, καθώς έτρεχε κοντά στην άκρη της λίμνης Οντάριο. Αλλά ένα άγχος τον διακατείχε καθώς έμπαινε στο τελικό σπριντ –το τραμ ήταν πιο κοντά του από όσο υπολόγιζε. Τελικά το κέρδισε, αλλά με μικρότερη διαφορά.

Με την τελική στάση ορατή και το ρεκόρ του άθικτο, ο Μπάουερ χαλάρωσε ελαφρώς, ανακουφισμένος καθώς έβλεπε πόσο είχε μειωθεί το χάσμα, κυρίως ως αποτέλεσμα των νέων λωρίδων κυκλοφορίας για τα τραμ. «Κάποτε αυτή ήταν η πιο αργή διαδρομή, τώρα είναι η πιο γρήγορη. Εντυπωσιάστηκα. Τελικά υπάρχει ελπίδα – για τα τραμ και για την πόλη», λέει στον Guardian.

