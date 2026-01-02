Βουτιά για την τιμή του πετρελαίου το 2025 – η πιο απότομη πτώση μετά την πανδημία

Οι αγορές του πετρελαίου κατέγραψαν την πιο απότομη ετήσια πτώση τους από την εποχή της πανδημίας μέσα στο 2025, ενώ αναμένεται νέα καθίζηση, καθώς οι παραγωγοί συνεχίζουν να αντλούν περισσότερο αργό πετρέλαιο από ό,τι χρειάζεται η παγκόσμια οικονομία.

Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν κατά σχεδόν 20% τη χρονιά που πέρασε, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη ετήσια απώλεια από το 2020 και την πρώτη φορά που η αγορά πετρελαίου κατέγραψε τρία συνεχόμενα έτη ετήσιων απωλειών.

Η σταθερή πτώση των τιμών έχει προκύψει παρά τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις σε ορισμένες από τις σημαντικότερες περιοχές παραγωγής στον κόσμο λόγω υπερπροσφοράς, που κρίνεται αδικαιολόγητη, σύμφωνα με τους αναλυτές, ανέφερε ο Guardian.

Το αργό πετρέλαιο έπεσε κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά σε σχεδόν πέντε χρόνια τον περασμένο μήνα, εν μέσω των προσδοκιών για ειρηνευτική συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας.

Μία ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, θα μπορούσε να αυξήσει την υπερπροσφορά στην παγκόσμια αγορά, εάν αρθούν οι δυτικές κυρώσεις στις ρωσικές εξαγωγές.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αναμένει ότι οι προμήθειες θα ξεπεράσουν τη ζήτηση αργού κατά περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα φέτος, ακόμη και μετά την πρόσφατη απόφαση των μελών του ΟΠΕΚ να αναβάλουν οποιαδήποτε αύξηση της παραγωγής μέχρι μετά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Ο ΟΠΕΚ συνήθως προσπαθεί να διαχειριστεί την παραγωγή των μελών του για να διατηρήσει τις τιμές αρκετά υψηλές ώστε να έχουν εγγημένα έσοδα, αλλά χωρίς να γίνουν τόσο υψηλές ώστε οι καταναλωτές να επιλέξουν φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπως ηλεκτρικά αυτοκίνητα και αντλίες θερμότητας.

Την τελευταία ημέρα του 2025, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent διαμορφώθηκε στα 60,85 δολάρια το βαρέλι, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα, ήταν στα 74 δολάρια το βαρέλι.

Η τιμή του πετρελαίου στις ΗΠΑ μειώθηκε επίσης κατά 20% πέρυσι, στα 57,42 δολάρια την Τετάρτη από περίπου 74 δολάρια πριν από ένα χρόνο.

Η αγορά κατακλύζεται από περισσότερο αργό πετρέλαιο από ό,τι μπορεί να απορροφήσει η παγκόσμια βιομηχανική δραστηριότητα, εν μέρει λόγω της ασθενέστερης από την αναμενόμενη οικονομικής ανάπτυξης στις μεγάλες οικονομίες και του αντίκτυπου του εμπορικού πολέμου του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Κίνας, ο οποίος έχει μειώσει τη ζήτηση από τον μεγαλύτερο εισαγωγέα ενέργειας στον κόσμο.

Οι παραγωγοί πετρελαίου αναμένεται να συνεχίσουν να αντλούν υπερβολικά μεγάλη παραγωγή βαρελιών το επόμενο έτος, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα των 55 δολαρίων το βαρέλι μέχρι την άνοιξη, σύμφωνα με αναλυτές της BNP Paribas.

Οι στρατηγικοί αναλυτές εμπορευμάτων στις JPMorgan Chase και Goldman Sachs αναμένουν επίσης ότι οι τιμές του Brent θα υποχωρήσουν στα 50 δολάρια το βαρέλι το 2026.

Οι αναλυτές πετρελαίου στην αυστραλιανή επενδυτική τράπεζα Macquarie έγραψαν σε πρόσφατο σημείωμα προς τους πελάτες ότι η πτωτική δυναμική των τιμών ξεπερνούσε ήδη τις αδύναμες προσδοκίες τους για την αγορά.

Οπως σημείωσε ο Guardian, η πτώση της τιμής του πετρελαίου οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές καυσίμων και συμβάλλει στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Οι πωλητές καυσίμων δέχονται πιέσεις να μειώσουν τις τιμές τους στα πρατήρια, αφού οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά μετά από σχεδόν πέντε χρόνια τον περασμένο μήνα, αλλά η τιμή της βενζίνης και του ντίζελ παρέμεινε αδικαιολόγητα υψηλή.

