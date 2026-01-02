Αγνοείται 15χρονη Ελληνίδα στο Κραν Μοντανά

Για μία 15χρονη ελληνίδα αγνοούμενη στην τραγωδία του Κραν Μοντανά κάνουν λόγο πληροφορίες που μετέδωσε το μεσημέρι της Παρασκευής η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή της δημόσιας τηλεόρασης στο ελβετικό θέρετρο, πρόκειται για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis), μόνιμη κάτοικο Ελβετίας.

Σε ανάρτησή του (δείτε τη κάτω) ο αδελφός της αναφέρει πως «δεν έχουμε κανένα νέο μετά το ξέσπασμα της φωτιάς στο Le Constellation» και παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι για την Αλίκη να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο: +41789040021.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αλίκη Καλλέργη βρισκόταν στο «Le Constellation» την παραμονή της Πρωτοχρονιάς μαζί με τρεις φίλες της.

