Βόρεια Κορέα: Ηγετική επίσκεψη της κόρης του Κιμ στο οικογενειακό μαυσωλείο

Η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν έκανε την πρώτη της επίσημη επίσκεψη στο οικογενειακό μαυσωλείο, όπου αναπαύονται ο παππούς Κιμ Γιονγκ Ιλ και ο προπάππους της Κιμ Ιλ Σουνγκ, πρώην αρχηγοί της Βόρειας Κορέας.

Σε φωτογραφία που μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, KCNA, η έφηβη εικονίζεται ανάμεσα στους γονείς της, τον Κιμ Γιονγκ Ουν και την Ρι Σολ Γιου, πλαισιωμένη από δεκάδες αξιωματούχους, πολιτικούς και στρατιωτικούς, σε αίθουσα του μεγάλου Παλατιού του Ηλιου, Κουμσουσάν, στην πρωτεύουσα Πιονγιάνγκ.

Ειδικοί επισήμαναν ότι η επίσημη εμφάνιση της έφηβης είναι μία ακόμη ένδειξη πως ο Κιμ ετοιμάζει την κόρη του για τη διαδοχή του.

Το κορίτσι είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά σε φωτογραφίες κρατικών μέσων ενημέρωσης το 2022 και έκτοτε έχει θεαθεί να συνοδεύει τον πατέρα του σε διάφορες σημαντικές εκδηλώσεις, από δοκιμές πυραύλων και επιθεωρήσεις οπλικών συστημάτων ως την περυσινή επίσκεψή του στην Κίνα.

Επίσημα, οι λεπτομέρειες που έχουν ανακοινωθεί για την κόρη του Κιμ, είναι ελάχιστες. Δεν έχει μεταδοθεί ποτέ η ηλικία της, ούτε το όνομά της, από επίσημα μέσα ενημέρωσης. Εκτιμάται ότι είναι 13-14 ετών

Ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής Ντένις Ρόντμαν, ο οποίος είχε συναντηθεί με τον βορεοκορεάτη δικτάτορα κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Βόρεια Κορέα το 2013 -καθώς ο Κιμ έτρεφε λατρεία στους Chicago Bulls και στον Μάικλ Τζόρνταν- είχε αποκαλύψει πως το μικρό όνομα του κοριτσιού είναι Γιου Αε.

Τη Βόρεια Κορέα κυβερνά η οικογένεια Κιμ, με τον ιδρυτή της και τον γιο του να αποκαλούνται πάντα «αιώνιοι ηγέτες» στο επίσημο προπαγανδιστικό υλικό.

Η νοτιοκορεατική κατασκοπεία θεωρεί πως είναι σχεδόν σίγουρο ότι η κόρη του Κιμ θα γίνει μια μέρα η αντιπρόσωπος της τέταρτης γενιάς της δυναστείας, που θα αναλάβει την εξουσία.

