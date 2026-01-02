Κίεβο: Δεν σκοτώσαμε εμείς 27 αμάχους στη Χερσώνα

Το Κίεβο πλήττει αποκλειστικά «στρατιωτικούς στόχους», δήλωσε την Παρασκευή εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού, αφού η Μόσχα κατηγόρησε τις ουκρανικές δυνάμεις ότι σκότωσαν 27 πολίτες σε επίθεση με drones κατά καφέ και ξενοδοχείου στην κατεχόμενη ζώνη της Χερσώνας στην νότια Ουκρανία, την Πέμπτη.

«Οι Αμυντικές Δυνάμεις της Ουκρανίας σέβονται τους κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού Δικαίου και πλήττουν αποκλειστικά εχθρικούς στρατιωτικούς στόχους», δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος του γενικού στρατιωτικού επιτελείου της Ουκρανίας, Ντμίτρο Λιχόβι.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Πληροφοριών της Ουκρανίας (FISU) προειδοποιεί ότι είναι πιθανόν ότι το Κρεμλίνο προετοιμάζει αιματηρή προβοκάτσια κατά την διάρκεια των ρωσικών ορθόδοξων Χριστουγέννων με μεγάλο αριθμό θυμάτων μεταξύ του άμαχου πληθυσμού επενδύοντας στο σενάριο «μαζικοί φόνοι πολιτών από τις ουκρανικές δυνάμεις».

Ο στόχος μπορεί να είναι τόπος λατρείας ή στόχος συμβολικής σημασίας στην Ρωσία ή σε κατεχόμενες από την Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας.

Για να κατασκευάσει «αποδεικτικά στοιχεία», το Κρεμλίνο σχεδιάζει να μεταφέρει συντρίμμια από δυτικής κατασκευής drones από την γραμμή του μετώπου.

Στόχος είναι ξεκάθαρα ο εκτροχιασμός των ειρηνευτικών συνομιλιών, προειδοποιούν οι ουκρανικές υπηρεσίες Πληροφοριών.

Σε παραθαλάσσιο χωριό το πλήγμα

Σύμφωνα με τις ρωσικές Αρχές, οι άμαχοι σκοτώθηκαν στη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά.

Σε ανάρτησή του στο Telegram ο Βλαντίμιρ Σάλντο, ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Χερσώνας, διευκρίνισε ότι το πλήγμα σημειώθηκε στο Χόρλι, ένα παραθαλάσσιο χωριό κοντά στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία έχει προσαρτήσει η Ρωσία.

Τοπικό φιλορωσικό μέσο ενημέρωσης έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από ένα κτίριο που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, εξηγώντας ότι αυτό ήταν ο στόχος του πλήγματος.

Τουλάχιστον ένα πτώμα φαινόταν κάτω από ένα λευκό σεντόνι, ενώ το κτίριο έμοιαζε να έχει καταστραφεί από πυρκαγιά και στο έδαφος υπήρχαν ίχνη από αίμα.

Το Reuters δεν ήταν άμεσα σε θέση να επιβεβαιώσει το πλήγμα.

Ο Σάλντο ανέφερε στην ανάρτησή του ότι τρία ουκρανικά drones έπληξαν περιοχή στο χωριό Χόρλι όπου γίνονταν εκδηλώσεις για την Πρωτοχρονιά κάνοντας λόγο για «σκόπιμο πλήγμα» εναντίον αμάχων. Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλοί άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί.

Ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν ότι τουλάχιστον 27 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και 29 άλλοι τραυματίστηκαν, επικαλούμενα την τοπική υπηρεσία του ρωσικού υπουργείου αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Σε ανάρτησή της στο Telegram η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, ανέφερε ότι πέντε παιδιά είχαν διακομιστεί στο νοσοκομείο μετά το πλήγμα, ενώ κατηγόρησε τις χώρες της Δύσης που υποστηρίζουν την Ουκρανία για τις «τρομοκρατικές», όπως τις χαρακτήρισε, ενέργειες του Κιέβου.

Η πρόεδρος της ρωσικής Γερουσίας Βαλεντίνα Ματβιένκο επίσης καταδίκασε τη επίθεση μέσω του λογαριασμού της στο Telegram.

Η Χερσώνα είναι μία από τις τέσσερις επαρχίες της Ουκρανίας που προσάρτησε η Ρωσία το 2022, μια κίνηση την οποία το Κίεβο και οι περισσότερες δυτικές χώρες έχουν καταδικάσει ως παράνομη υφαρπαγή γης.

