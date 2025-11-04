Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Γιατί ταιριάζουν μια ποπ σταρ και ένας πρώην πρωθυπουργός;

Πόσο προβλέψιμη θα μπορούσε να είναι η σχέση ενός πρώην καναδού πρωθυπουργού και μιας διάσημης αμερικανίδας ποπ σταρ; Ελάχιστα. Και όμως ο Τζάστιν Τριντό και η Κέιτι Πέρι επισημοποίησαν τη σχέση τους, όταν εθεάθησαν να κρατιούνται χέρι-χέρι στο Παρίσι φεύγοντας από το καμπαρέ «Crazy Horse», όπου γιόρτασαν τα 41α γενέθλια της τραγουδίστριας.

Οσο απίθανος και αν φαίνεται ο δεσμός τους, ο Τριντό και η Πέρι, έχουν περισσότερα κοινά από όσα υποθέτουν κάποιοι. Και ο εκκολαπτόμενος έρωτάς τους δεν είναι πρωτοφανής στην πολιτική ιστορία του Καναδά. Τους επιτρέπει επίσης να αλλάξουν το κλίμα μετά από έναν χρόνο κατά τον οποίο έχει υποστεί πλήγματα η φήμη και των δύο.

Η σχέση τους είναι μια «πολύ ενδιαφέρουσα και απροσδόκητη ανανέωση της εικόνας και των δύο», λέει στο BBC News ο Χοσέ Ροντρίγκεζ, καθηγητής σπουδών επικοινωνίας στο πολιτειακό πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Λονγκ Μπιτς. Και προσθέτει ότι η σχέση με έναν πολιτικό δημιουργεί για την Πέρι μια αξιόπιστη γέφυρα σε κοινωνικές και φιλανθρωπικές δράσεις. Διευρύνει το κοινό της και την πρόσβασή της σε ένα πολιτικά ενεργό κοινό και σε παγκόσμιους οργανισμούς εκτός της μουσικής βιομηχανίας.

Από την άλλη πλευρά, η τραγουδίστρια των California Girls, υποστηρίζει ο κ. Ροντρίγκεζ, βοηθά τη νέα περσόνα του 53χρονου επειδή τον φέρνει από τον σκληρό κόσμο της πολιτικής σε «ένα πιο ήπιο περιβάλλον».

Στον πυρήνα της σχέσης τους βρίσκεται, επίσης, η απλή ανθρώπινη σύνδεση, σημειώνουν οι παρατηρητές. Και οι δύο χώρισαν πρόσφατα και αυτός είναι ο πρώτος ερωτικός δεσμός υψηλού προφίλ και για τους δύο μετά τους χωρισμούς τους.

Αλλάζοντας τη συζήτηση

Οι φήμες για τον ερωτικό δεσμό τους άρχισαν να κυκλοφορούν στα τέλη Ιουλίου, όταν εθεάθησαν να δειπνούν μαζί στο «Le Violon», ένα πολυτελές εστιατόριο στην καρδιά του Μόντρεαλ. Δύο ημέρες αργότερα, ο Τριντό εθεάθη να παρακολουθεί την παράσταση της Πέρι στην πόλη, τραγουδώντας μαζί της τις επιτυχίες της «Firework» και «Teenage Dream». Στη συνέχεια, στα μέσα Οκτωβρίου, έγιναν viral φωτογραφίες τους να φιλιούνται στο γιοτ της Πέρι στα ανοικτά των ακτών της Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια.

Ωστόσο, ούτε ο Τριντό ούτε η Πέρι έχουν μιλήσει δημόσια για τον έρωτά τους και οι εκπρόσωποί τους δεν απάντησαν στα αιτήματα του BBC για σχόλια. Αλλά πριν δημοσιευτούν οι πρόσφατες φωτογραφίες τους, η τραγουδίστρια φάνηκε να υπονοεί τη σχέση κατά τη διάρκεια μιας στάσης της περιοδείας της στο Λονδίνο τον περασμένο μήνα. Οταν ένας θαυμαστής της τής έκανε πρόταση γάμου η Πέρι του απάντησε: «Ξέρεις, θα έπρεπε να με είχες ρωτήσει πριν από περίπου 48 ώρες».

Παρόλο που πολλοί μπορεί να μην το περίμεναν, οι παρατηρητές λένε ότι η σχέση τους εξυπηρετεί τη δημόσια εικόνα του καθενός. Ο Τριντό παραιτήθηκε τον Ιανουάριο μετά από σχεδόν μια δεκαετία στην εξουσία λόγω της κατακόρυφης πτώσης της δημοτικότητάς του στον Καναδά. Παρά το γεγονός ότι κέρδισε με συντριπτική πλειοψηφία πριν από μια δεκαετία -υποσχόμενος «ηλιόλουστες μέρες» στο εσωτερικό, και γοητεύοντας το κοινό στο εξωτερικό με τη νεανικότητα και τον χαρισματικό χαρακτήρα του- δεν χρειάστηκε πολύς καιρός για να αμαυρωθεί η εικόνα του από τα σκάνδαλα.

Μια σειρά από πολυτελείς διακοπές προκάλεσαν κριτική για έλλειψη ευαισθησίας, όπως ένα ταξίδι στο ιδιωτικό νησί του Αγά Χαν στις Μπαχάμες, το οποίο διαπιστώθηκε ότι παραβίαζε τους ομοσπονδιακούς νόμους περί σύγκρουσης συμφερόντων. Στη συνέχεια, το 2019, ο Τριντό αντιμετώπισε άλλη μια διαμάχη, όταν εμφανίστηκαν παλιές φωτογραφίες του με πρόσωπο βαμμένο μαύρο, αναγκάζοντάς τον να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Και πλέον στο τέλος της θητείας του, οι Καναδοί είχαν απογοητευτεί από την ηγεσία του.

Ομοίως, η Πέρι είχε να αντιμετωπίσει μια σειρά από ανεπιθύμητα πρωτοσέλιδα μετά από χρόνια μεγάλης επιτυχίας. Βρισκόταν στο απόγειο της καριέρα της τη δεκαετία του 2010, παράγοντας συνεχώς επιτυχίες, ενώ το τολμηρό, πολύχρωμο στυλ της συνέβαλε στον καθορισμό της ποπ κουλτούρας. Μάλιστα, το 2018, το περιοδικό Billboard την ονόμασε μία από τις μεγαλύτερες ποπ σταρ του 21ου αιώνα.

Αλλά και αυτή βρέθηκε στον επίκεντρο ενός σκανδάλου. Το τελευταίο της άλμπουμ, «143», επικρίθηκε από τους κριτικούς ως η χειρότερη καλλιτεχνική της προσπάθεια μέχρι σήμερα. Η εφημερίδα The Guardian το χαρακτήρισε «κάτι λιγότερο από ολοκληρωτική καταστροφή», και η Telegraph «καταστροφικό».

Νωρίτερα φέτος, δε, έγινε αντικείμενο χλευασμού επειδή συμμετείχε σε μια διαστημική πτήση της Blue Origin, με μια γυναικοπαρέα μαζί με τη σύζυγο του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος, Λόρεν Σάντσες, και την παρουσιάστρια του CBS, Γκέιλ Κινγκ. Τον Απρίλιο, η Πέρι αντέδρασε στην κριτική λέγοντας: «Δεν είμαι τέλεια», και ότι «το διαδίκτυο είναι σε μεγάλο βαθμό μια χωματερή για τους τρελαμένους και τους αθεράπευτους».

Στη συνέχεια, ήρθε ο χωρισμός της με τον ηθοποιό Ορλάντο Μπλουμ, με τον οποίο ήταν εννιά χρόνια μαζί μετά τη διάλυση του γάμου της με τον κωμικό Ράσελ Μπραντ, το 2011.

«Οταν βρίσκεσαι στη μέση μιας ατυχούς ιστορίας, το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να προχωρήσεις σε μια διαφορετική ιστορία», σημειώνει ο Μίκαελ Γουντ, κριτικός ποπ μουσικής των Los Angeles Times. Και πρόσθεσε ότι η σχέση με τον Τριντό «παίρνει το ενδιαφέρον από ένα αποτυχημένο άλμπουμ και από μια περιοδεία που φαινόταν λίγο διψασμένη και παραπλανητική, και μας κάνει να μιλάμε για κάτι άλλο».

Η εξέλιξη της σχέσης τους, εξάλλου, φάνηκε ότι διευκόλυνε τους παρατηρητές να αποδεχτούν τον έρωτα. Ο καθηγητής Ροντρίγκεζ σημειώνει ότι η κοινή εμφάνισή τους στο Παρίσι ήταν ένα «ισχυρό μήνυμα, χωρίς πολλές δηλώσεις» για την αγάπη τους που άφησε την εικόνα να κάνει τη δουλειά. «Και οι δύο έχουν αντέξει την κριτική, οπότε μια προσεκτικά σκηνοθετημένη αφήγηση της σχέσης τους μπορεί να επαναφέρει την προσοχή στη ζωντάνια, την αισιοδοξία και τη διατομεακή συνάφεια», λέει στο BBC.

Eνα τέλειο ζευγάρι;

Η Πέρι και ο Τριντό έχουν όντως πολλά κοινά σημεία, παρατηρεί ο Γκέρικ Κένεντι, μουσικός δημοσιογράφος με έδρα το Λος Αντζελες. Εχουν την ίδια ιδεολογία καθώς είναι και οι δύο «κατά του κατεστημένου», ανατρεπτικοί ο καθένας στον τομέα του.

Η Πέρι είναι γνωστή για τον ακτιβισμό και την πολιτικοποίησή της, έχοντας εμφανιστεί το 2016 σε πολλές προεκλογικές εκδηλώσεις της υποψήφιας των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον, και έχοντας υποστηρίξει δημόσια την Καμάλα Χάρις στις εκλογές του 2024.

Επίσης, έχει υποστηρίξει ένθερμα τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ και διάφορες φεμινιστικές φιλανθρωπικές οργανώσεις και δράσεις -θέματα που ο Τριντό είχε επίσης υποστηρίξει δημόσια (είναι γνωστό ότι έκανε την ισότητα των φύλων κεντρικό στοιχείο της πολιτικής του στο υπουργικό συμβούλιο).

Και οι δύο, δε, είναι αφοσιωμένοι στα μικρά τους παιδιά. Η τετράχρονη Ντέιζι, η κόρη την οποία απέκτησε η Κέιτ Πέρι με τον Ορλάντο Μπλουμ, εμφανίζεται συχνά στον λογαριασμό της στο Instagram. Και το Instagram του Τριντό δείχνει ότι πέρασε το καλοκαίρι παίρνοντας καθένα από τα τρία παιδιά του σε ξεχωριστές διακοπές.

Βγαίνοντας με την Πέρι, ο Τριντό χαράζει τώρα μια διαφορετική πορεία μετά την πολιτική, σε σχέση με τους προκατόχους του, οι οποίοι συχνά αναλαμβάνουν θέσεις ως σύμβουλοι υψηλού επιπέδου ή προσλαμβανονται σε δικηγορικά γραφεία. Ωστόσο, αυτό ταιριάζει με την εικόνα ενός πρωθυπουργού που ήταν πάντα ασυνήθιστος, λέει στο BBC ο Μάικλ Μάλβεϊ, καθηγητής μάρκετινγκ στο πανεπιστήμιο της Οτάβα.

Ως γιος ενός άλλου πρώην πρωθυπουργού, του Πιέρ Ελιοτ Τριντό, ο Τζάστιν μεγάλωσε στο προσκήνιο, όπως δείχνει μια από τις πρώτες φωτογραφίες του στην αγκαλιά της πρώην Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Πατ Νίξον όταν ήταν βρέφος.

Μετά τον χωρισμό από τη σύζυγό του, ο νεότερος Τριντό δεν μπορούσε να ξεφύγει από τις αναπόφευκτες συγκρίσεις με τον πατέρα του, ο οποίος επίσης χώρισε από την πρώτη του σύζυγο και μητέρα των παιδιών του, Μάργκαρετ, ενώ βρισκόταν στο αξίωμα, και είχε ανάλογες σχέσεις με την αμερικανίδα τραγουδίστρια Μπάρμπρα Στρέιζαντ και την καναδή ηθοποιό του «Sex and the City», Κιμ Κατράλ.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι βλέπουμε την ιστορία να επαναλαμβάνεται», λέει στο BBC ο Τζόναθαν Μαλόι, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο πανεπιστήμιο Κάρλτον της Οτάβα.

Ωστόσο, ο καθηγητής Μάλβεϊ σημειώνει ότι υπάρχουν επίσης άνθρωποι που ταυτίζονται με την ανθρώπινη εμπειρία του ως πρόσφατα χωρισμένος πατέρας. Λίγο μετά την αποχώρησή του από την πολιτική, ο Τριντό δημοσίευσε μια φωτογραφία του να αγοράζει μαγειρικά σκεύη, η οποία, σύμφωνα με σχολιαστές, σηματοδοτεί την έναρξη της «εποχής του διαζευγμένου πατέρα».

«Πιθανότατα, υπάρχουν άνθρωποι που ελπίζουν ότι θα συνέλθει, θα περάσει μια περίοδο ηρεμίας μετά από το τραύμα του διαζυγίου και θα συνεχίσει τη ζωή του», λέει ο καθηγητής Μάλβεϊ.

