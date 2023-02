Θα μπορούσε να αποφευχθεί η εκατόμβη στην Τουρκία;

Η Εζγκί Καρασοζέν είναι μια τουρκάλα γεωλόγος-σεισμολόγος που ζει στο Κολοράντο των ΗΠΑ αλλά μεγάλωσε στην Αγκυρα. Οταν ειδοποιήθηκε, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, για τον ισχυρότατο σεισμό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 6ης Φεβρουαρίου στη νοτιοανατολική Τουρκία, ξέσπασε σε κλάματα. Εχοντας μελετήσει λεπτομερώς τους σεισμούς στην πατρίδα της, γνώριζε πως ένας σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ θα ήταν απόλυτα καταστροφικός.

Η Κάρολιν Τζόνσον, επιστημονική συντάκτρια της Washington Post, γράφει σε εκτενές ρεπορτάζ της πως οι περισσότεροι σεισμολόγοι έχουν μια σύντομη λίστα με μέρη στον κόσμο για τα οποία ανησυχούν ιδιαίτερα, με κάθε σεισμική δόνηση που καταγράφεται σε αυτά να τους προκαλεί τεράστια αγωνία. Η αμερικανίδα δημοσιογράφος εξηγεί πως αυτές οι ανησυχίες αφορούν ιδιαίτερα τα αποκαλούμενα «σεισμικά κενά», τμήματα γνωστών ρηγμάτων που δεν έχουν ενεργοποιηθεί για ασυνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα — τόσο ώστε να οδηγούνται οι άνθρωποι σε εφησυχασμό.

Το ρήγμα της Ανατολικής Ανατολίας που ενεργοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Τουρκία, για παράδειγμα, ήταν πολύ γνωστό σε επιστήμονες και κυβερνητικούς αξιωματούχους, αλλά δεν είχε προκαλέσει καταστροφικό σεισμό τουλάχιστον τα τελευταία εκατό χρόνια. Επίσημα η Τουρκία είχε θεσπίσει αντισεισμικό κανονισμό, ωστόσο, η ανείπωτη καταστροφή της προηγούμενης εβδομάδας, με τους νεκρούς να μετριούνται σε δεκάδες χιλιάδες, επιβεβαίωσε με τον πλέον τραγικό τρόπο πως η εφαρμογή και η τήρηση των όποιων κανονισμών δεν επιβάλλονται με τη δέουσα αυστηρότητα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς μεγάλο μέρος του θανάτου και της καταστροφής που δύναται να προκαλέσει ένας μεγάλος σεισμός, μπορεί να αποφευχθεί μέσω της θέσπισης και της εφαρμογής αυστηρότερων αντισεισμικών κανονισμών. «Η τραγωδία δεν μπορεί να προβλεφθεί με σαφήνεια», σημειώνει η αμερικανίδα δημοσιογράφος. «Αλλά η ανθρώπινη συμπεριφορά και η δράση συχνά υποκινούνται από την εμπειρία – από πράγματα που έχουν συμβεί στη διάρκεια της ζωής μας ή μέσα σε λίγες γενιές», προσθέτει.

This is the map of earthquake hazard in Türkiye, produced in 2018 by the national agency AFAD. It shows that the two distinct fault zones for both the M7.8 and the M7.5 were both identified as high hazard. Source: https://t.co/bqvz3rMIly pic.twitter.com/wZQYT8ilId

— Harold Tobin (@Harold_Tobin) February 7, 2023