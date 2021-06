Τα Crocs έγιναν 20 ετών και… αποτρελάθηκαν

Γιατί μας το κάνατε αυτό κύριε Ντέμνα Γκνασάλιά μου; Όχι, πείτε μου γιατί; Πόσο σουρεαλισμό των κάτω άκρων να αντέξουμε πια; Θα φορεθεί Crocs με τακούνι 12ποντο την άνοιξη του 2022; Αποκλείεται, δεν θα πάρω (λέμε τώρα).

Το 2018 γουρλώσαμε τα μάτια στη θέα των Foam, της μετάλλαξης των αγαπημένων μας Crocs σε δεκάποντες πλατφόρμες, που κυκλοφόρησαν με το λογότυπο του Balenciaga. Και σε κίτρινο την έβγαλε ο διάσημος οίκος, και σε ροζ, και σε μαύρο, και σε μπεζ, με τριανταφυλλλάκια, σκυλάκια, φιογκάκια, μέχρι και αβοκάντο Jibbitz (τα χαριτωμένα διακοσμητικά κουμπιά με τα οποία οι λάτρεις των Crocs «προσωποποιούν» τα σαμπό τους), και άλλα πολλά τρισχαριτωμένα στολίδια είχαν στις τρυπούλες τους.

Κα παρά την τιμή των 680 ευρώ έγιναν sold out πριν καλά-καλά τοποθετηθούν στο ράφι. Φαινόταν απαίσιο και πολύ επικίνδυνο να περπατάς εκεί πάνω, αλλά πάντως ομολογώ ταπεινά ότι του χρόνου μετά χαράς θα φορούσα τις υπέροχα χοντροκομμένες γαλότσες Balenciaga Crocs του 2022. Την αρχή είχε κάνει τον προηγούμενο χρόνο, στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου ο Christopher Kane, που φοδράρισε τα Crocs του με γουνάκι, τα έβγαλε σε παράξενα μοναδικά χρώματα, τους πρόσθεσε περισσότερες τρύπες και Jibbitz με μπόλικα στρας, και άλλα faux γυαλιστερά και πλουμιστά στολίδια.

Τι τον έπιασε, όμως τώρα τον Γκνασάλια, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου Balenciaga, και διασταύρωσε τα αγαπημένα μας Crocs με γόβες στιλέτο; Μια σκέψη είναι ότι πέρασε από τη Θεσσαλονίκη και δοκίμασε το λατρεμένο μπουγατσάν του Δημήτρη Κοπαράνη. Εκείνο, βέβαια, είναι ένα υβριδικό γλυκό (μπουγάτσα + κρουασάν), που αρκεί η ανάμνησή του για να σε κάνει να λιώσεις από συγκίνηση. Το υβριδικό παπούτσι του οίκου Balenciaga σε κάνει να γελάς.

Το τι θα έλεγε ο βασιλιάς της haute couture Κριστόμπαλ Μπαλενθιάγα, δημιουργός του διάσημου οίκου το 1917 στο Σαν Σεμπαστιάν της Ισπανίας, δεν το ξέρουμε. Γνωρίζουμε όμως ότι ο μοναδικός σχεδιαστής μόδας «που δεν δημιούργησε ποτέ κάτι κακόγουστο», σύμφωνα με τον Οσκαρ ντε λα Ρέντα, το 1968, τέσσερα χρόνια πριν πεθάνει, έκλεισε τον οίκο του απογοητευμένος από τον δρόμο που είχε πάρει η μόδα. Το 1986 ο οίκος ξανάνοιξε και πλέον ανήκει στον όμιλο ειδών πολυτελείας Kering.

Πέρα πάντως, από το ό,τι είναι κιτς, το ψηλοτάκουνο καταργεί την ίδια την ουσία των Crocs: Παπούτσια unisex, για άνδρες, γυναίκες και παιδιά, είναι μεν ατσούμπαλα και αντιαισθητικά, τα πιο αντιαισθητικά παπούτσια που κυκλοφόρησαν ποτέ –«μία από τις 50 χειρότερες εφευρέσεις», είχε γράψει πικρόχολα το περιοδικό Time– πλην όμως είναι επίσης άνετα, πρακτικά, και ό,τι πιο comfort υπάρχει για το κουρασμένο πέλμα μας. Γι’ αυτό και αποδείχτηκαν έξτρα δημοφιλή. Μάλιστα τον καιρό της πανδημίας είναι από τα λίγα προϊόντα που δεν δέχτηκαν πλήγμα. Η ζήτησή τους μεγαλώνει συνεχώς, ακόμη και τα μεταχειρισμένα πουλιούνται στη Βρετανία σε καταστήματα second hand σαν ζεστά ψωμάκια, λένε οι ειδήσεις.

Το πρώτο μοντέλο των Crocs, Beach, παρουσιάστηκε το 2001 στην έκθεση σκαφών του Φορτ Λόντερντεϊλ στη Φλόριντα (την μεγαλύτερη στον κόσμο). Είχαν κατασκευαστεί 200 ζευγάρια και έφυγαν αμέσως, ενώ μέχρι το 2017 είχαν πουληθεί 300 εκατομμύρια ζευγάρια. Χάρη στο αδιάβροχο υλικό τους και το αντιολισθητικό πέλμα, αρχικά προορίζονταν για κωπηλασία και άλλα θαλασσινά σπορ σε σκάφη. Είναι πιστοποιημένα από το Εργονομικό Συμβούλιο των ΗΠΑ και τον Αμερικανικό Ποδιατρικό Ιατρικό Σύλλογο (American Podiatric Medical Association/ΑΡΜΑ), και πλέον φοριούνται κατά κόρο από το νοσηλευτικό προσωπικό (η εταιρεία μάλιστα προσφέρει κάθε τόσο χιλιάδες ζευγάρια δωρεάν σε νοσοκόμες), επαγγελματίες της εστίασης, κηπουρούς και γενικά όσους εργάζονται πολλές ώρες όρθιοι.

Είναι ιδανικά για να ξεκουράζεις τα πονεμένα πόδια σου από τη γόβα ή το σκαρπίνι στο γραφείο, και η τέλεια παντόφλα για το σπίτι (με χοντρή κάλτσα τον χειμώνα και άνευ το καλοκαίρι), για δουλειές στον κήπο και για βόλτα στην παραλία, για να κουβαλήσεις τα ψώνια. Η πανδημία τα ευνόησε. Κλειστήκαμε στο σπίτι φορώντας τα Crocs μας, που αναμφισβήτητα είναι πιο ευκολοφόρετα από τα αθλητικά παπούτσια. Στη Γερμανία, ωστόσο, κυκλοφόρησε το 2016 μια έρευνα, που τα θεωρεί επιβλαβή για την υγεία και προτρέπει τους καταναλωτές να τα φορούν με κάλτσες για να αποφεύγεται η επαφή του δέρματος με επικίνδυνες τοξίνες, που περιέχουν.

Κάποια στιγμή τα Crocs έφυγαν από τη μόδα, και το 2009 η εταιρεία έφτασε στο χείλος της χρεοκοπίας. Ας μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι η Κίνα έχει κυριολεκτικά πλημμυρίσει την παγκόσμια αγορά με «μαϊμούδες», που κοστίζουν 3,5-5 ευρώ το ζευγάρι. Ομως, πλέον, μιλάμε για ένα πολύ δυναμικό «come back» των αυθεντικών. Η ανάκαμψη ξεκίνησε, στην ουσία, όταν η εταιρεία άρχισε να κάνει συνεργασίες με οίκους μόδας, αλλά και celebrity influencers, που προωθούν τα Crocs στα social media.

Η επίσημη σελίδα των Crocs – Come as You Are στο Instagram έχει σήμερα 1,1 εκατ. ακολούθους ενώ με το hashtag #crocs έχουν γίνει 2.016.805 δημοσιεύσεις. Στις αρχές Μαΐου η ράπερ Nicki Minaj πόσταρε στο Instagram μια φωτογραφία της με ροζ Crocs στολισμένα με φανταχτερά Jibbitz με στρας και πίσω της είχε ένα διακοσμητικό με το logo του οίκου Chanel. Αποτέλεσμα; Μάζεψε πάνω από πέντε εκατομμύρια like (μεταξύ άλλων και της Κιμ Καρντάσιαν…), η ιστοσελίδα Crocs κράσαρε, η αναζήτηση για ροζ Crocs στην ιστοσελίδα αθλητικών ειδών Sole Supplier παρουσίασε αύξηση 4.900% , ενώ στο Google κορυφώθηκαν οι όροι αναζήτησης «Nicki Crocs» και «Chanel Croc Charms», γράφει στον Guardian ο Πρίγια Ελάν.

Ωστόσο η ράπερ από το Τρινιντάντ (και μεγαλωμένη στο Κουίνς των Ηνωμένων Πολιτειών) δεν είναι η μόνη διάσημη περσόνα που φοράει Crocs. Η δούκισσα του Κέιμπριτζ Κέιτ Μίντλετον, ο Τζακ Νίκολσον και η Ελεν Μίρεν είναι δηλωμένοι λάτρεις. Η Μίρεν, μάλιστα, εμφανίστηκε στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον στο NBC με λευκά Crocs με τη βρετανική σημαία και είπε ότι τα πλένει στο πλυντήριο …πιάτων.

Ο Τζάστιν Μπίμπερ με τα δικά του Crocs στο χρώμα της λεβάντας

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Crocs Shoes (@crocs)

Η Γούπι Γκόλμπεργκ ήταν η πρώτη διάσημη σταρ που εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Tραϊμπέκα, στη Νέα Υόρκη, με Crocs (κόκκινα με κίτρινα γατάκια), ενώ με Crocs πηγαίνει και σε επιδείξεις μόδας. Ο Τζάστιν Μπίμπερ σχεδίασε τη δική του μοβ σειρά με Jibbitz κίτρινα αρκουδάκια, που εξαντλήθηκε αμέσως! Οταν, όμως, έκανε δώρο στη Βικτόρια Μπέκαμ ένα ζευγάρι λιλά σαμπό με την υπογραφή του, εκείνη είπε ότι θα προτιμούσε να πεθάνει παρά να τα φορέσει, παραβλέποντας μάλλον το χάσμα ηλικίας μεταξύ της δικής της γενιάς, των μιλένιαλ, και της γενιάς Ζ. Οι Gen Z’ers, ειδικά, αγαπούν την άνεση και το αντισυμβατικό στιλ των Crocs και το έδειξαν με τις αγορές τους τον τελευταίο χρόνο.

Το 2021, ωστόσο, 20 χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση των Crocs, είναι η χρονιά τους. Τα χοντροκομμένα σαμπό από συνθετικό αφρώδες υλικό έκαναν, μάλιστα, φέτος και την πρώτη τους εμφάνιση στην τελετή των Οσκαρ! Ο Αμίρ Questlove Τόμπσον των The Roots σε ρόλο dj (αντικατέστησε φέτος την παραδοσιακή ορχήστρα της τελετής απονομής των κορυφαίων κινηματογραφικών βραβείων) εμφανίστηκε με ένα ζευγάρι χρυσά Crocs.

Ο Questlove εμφανίσηκε στην τελετή των Οσκαρ 2021 με χρυσά Crocs

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Questlove (@questlove)

«Ηταν μια εξαιρετική στιγμή», δήλωσε στον Guardian, η στιλίστρια του Questlove, Ρεμπέκα Πιέτρι. «Το κοστούμι των Oσκαρ ήθελε να τιμήσει τις πηγές της αφρικανικής ταυτότητας, να τις επαναφέρει και να τις παρουσιάσει στην πρώτη γραμμή με προσεκτικό και ουσιαστικό τρόπο. Τα χρυσά Crocs ήταν ένα νεύμα στον πλούτο της δημιουργικότητας που προέρχεται από την αφροαμερικανική κοινότητα». Η Πιέτρι τα αποκαλεί, μάλιστα, «φανταστικό κοινωνικό και δημιουργικό καμβά»…

Αναμφίβολα το χαλαρό και ανεπιτήδευτο look της πανδημίας ευνόησε τα Crocs. Το ερώτημα είναι αν θα μπορέσουν να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία και μετά: «Η πραγματική κινητήρια δύναμη πίσω από την ανάπτυξη των Crocs δεν ήταν η λειτουργικότητά τους, αλλά η στρατηγική των συνεργασιών», παρατηρεί η Πιέτρι. «Εάν συνεχιστεί, μπορεί να είναι εδώ για κάποιο χρονικό διάστημα». Οπως, τώρα που ο Balenciaga μας κάνει να ανατριχιάζουμε με το τακούνι, και τρέχουμε να αγοράσουμε ένα πιο φρέσκο flat μοντέλο με πιο ψηλό αφράτο πέλμα και μπόλικα διακοσμητικά κουμπάκια. (Αγαπώ).

