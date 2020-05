Ιδρυμα Ωνάση: 6η εβδομάδα προβολών στο Youtube

Για έκτη εβδομάδα, το ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο YouTube παρουσιάζει αρχειακές και νέες παραγωγές από το ευρύ φάσμα των δράσεών του. Από τον Νίκο Καραθάνο έως τον Χένρι Ρόλινς, από τον Έκτορα Λυγίζο έως τη Γεωργία Σπυροπούλου, από την Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη έως τον Κυριάκο Χατζηιωάννου, από τον Στέφανο Τσιβόπουλο έως τον Άγγελο Χανιώτη, από μαθητές σχολείων που χορεύουν στο Dancing to Connect έως συναντήσεις με αφορμή καβαφικά ποιήματα, από τις βιβλιοθήκες ως υπέρτατο τέρας του δυτικού φαντασιακού έως την επαυξημένη και την εικονική πραγματικότητα, η τέχνη δεν σταματάει ποτέ να μας τροφοδοτεί με έμπνευση και δύναμη, σε δύσκολους καιρούς.

Την Παρασκευή 8 Μαΐου, στις 21:00, καταφθάνει στις οθόνες μας, σε YouTube live πρεμιέρα, ένας εφευρετικός θίασος που εξωθείται στα έσχατα όρια τού σωματικού θεάτρου και της ακραίας περφόρμανς, στην ξέφρενη φάρσα Room Service των John Murray/Allen Boretz, σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου, ενώ την Κυριακή 10 Μαΐου τη σκυτάλη του YouTube Live παίρνει μια «κωμωδία, στιγμές στιγμές μάλιστα φάρσα», όπως χαρακτηριστικά έγραφε ο συγγραφέας του έργου: ο Βυσσινόκηπος του Άντον Τσέχοφ, με το τρυφερό βλέμμα του Νίκου Καραθάνου και το ταλέντο εξαίρετων ηθοποιών. Την Τετάρτη 13 Μαΐου, στις 21:00, παραδινόμαστε στη φαντασία της πολυταξιδεμένης ταινίας της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη, Yellow Fieber. Μια YouTube live πρεμιέρα, για μια Αθήνα που καλύπτεται από κίτρινη σκόνη και μετατρέπεται σε δάσος από φοίνικες.

Έως τις 14 Μαΐου μπορούμε να παρακολουθήσουμε την παράσταση του Άρη Μπινιάρη που βάζει στην «πρίζα» τις Βάκχες, με τη ροκ μουσική να ηλεκτρίζει τον ποιητικό λόγο του Ευριπίδη, έως τις 16 Μαΐου προβάλλεται το XENOS του Akram Khan, το τελευταίο σόλο στην καριέρα του σπουδαίου χορογράφου με μια δημιουργική ομάδα πολλών αστέρων, ενώ παρατείνεται έως τις 17 Μαΐου η προβολή για τις διαπολιτισμικές Τρωάδες του Ευριπίδη από το Αρχαίο Θέατρο των Δελφών, με τη μοναδική ματιά του Θεόδωρου Τερζόπουλου.

Από την Παρασκευή 8 Μαΐου, ο Κυριάκος Χατζηιωάννου μας συντροφεύει με μια ακατάλληλη για ανηλίκους, πολυμορφική παράσταση, «ωδή» στον έρωτα ή σε ό,τι απέμεινε από αυτόν σε ταραγμένους καιρούς, με το Erotikon / Higher States, part 3. Η Georgia Spiropoulos εμπνέεται από το «λάθως», έτσι όπως το βλέπαμε γραμμένο στους τοίχους της Αθήνας, και παρουσιάζει το eror (The pianist), σε μια άδεια από κατοίκους πόλη, με μοναδικό επιζώντα έναν πιανίστα, που επαναλαμβάνει επίμονα τη χαρακτηριστική λέξη.

Αν αναρωτιέστε πόσο εικονική είναι η πραγματικότητά μας και ποιες ιστορίες αξίζει να ειπωθούν, δείτε το Mixed Realities, το ντοκιμαντέρ που ετοίμασε η Στέγη από το masterclass το οποίο πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2019, σε συνεργασία με το New Museum της Νέας Υόρκης. Αν, πάλι, θέλετε να μάθετε πόσοι μαθητές χρειάζονται για να ταρακουνήσουν μια σκηνή, δείτε το ντοκιμαντέρ για το Dancing to Connect, όπου έφηβοι από σχολεία της Καλαμάτας μιλούν με το σώμα, σκέφτονται με την καρδιά και έρχονται κοντά μέσα από έναν χορό τολμηρό όσο κι οι ίδιοι, τον Μάρτιο του 2020 στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, λίγες μέρες πριν από το lockdown.

Το Αρχείο Καβάφη συνεχίζει να μας εμβαπτίζει στον μοναδικό κόσμο του Αλεξανδρινού ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη, με το πρόγραμμα Επτά Ποιήματα, Επτά Μαθήματα, όπου η ανάλυση ενός ποιήματος κάθε φορά (αυτή την εβδομάδα παρουσιάζεται το «Επάνοδος από την Ελλάδα») μετατρέπεται σε μια εκ βαθέων συζήτηση για την καβαφική ποίηση, ενώ στην Ωνάσειο Βιβλιοθήκη ο συγγραφέας Θανάσης Τριαρίδης αναλύει πώς εξελίσσεται διαχρονικά η έννοια της βιβλιοθήκης ως θεμελιακή επινόηση του Δυτικού Πολιτισμού, σε αφήγηση της ηθοποιού Λένας Παπαληγούρα, στη διάλεξη Mobilis in Mobile: Η Βιβλιοθήκη ως υπέρτατο τέρας του δυτικού φαντασιακού.

Ο Στέφανος Τσιβόπουλος, με τη μικρού μήκους ταινία του, We Antigone, δείχνει πως η Αντιγόνη είναι μια μορφή πέρα από κατηγοριοποιήσεις, παράδειγμα προς μίμηση της αντίστασης, στρέφοντας τον φακό του στη ζωή ενός 25χρονου Αμερικανού. Η ταινία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του φεστιβάλ Antigone Now του Onassis USA, το 2016. Την ίδια εβδομάδα, θα μας απασχολήσει ένας άλλος μύθος, αυτός του Νάρκισσου, με ένα podcast που δημιουργήθηκε για το φεστιβάλ Narcissus Now στο Onassis USA το 2015, στο οποίο μιλάει ο Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικών Σπουδών στο Institute for Advanced Study του Πανεπιστημίου Princeton, Άγγελος Χανιώτης.

Και τέλος, ο Διευθυντής του Ιδρύματος Ωνάση στο Λος Άντζελες (OLA) και επί σειρά ετών οικοδεσπότης των διάσημων συνεντεύξεων στη New York Public Library, Paul Holdengräber, παρουσιάζει τη συνομιλία του με το αδιαμφισβήτητο είδωλο της πανκ κουλτούρας, μουσικό και περφόρμερ, μεταξύ άλλων, Henry Rollins, στο πλαίσιο του “The Quarantine Tapes”, δηλαδή των 20λεπτων συζητήσεών του με διάφορους καλεσμένους για το πώς βιώνουν οι ίδιοι την παγκόσμια πανδημία και το social distancing.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα:

Έκτορας Λυγίζος, ROOM SERVICE των John Murray/Allen Boretz

Live premiere: Παρασκευή 8 Μαΐου στις 21:00

Με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους, Διάρκεια παράστασης: 99 λεπτά

Μια κλασική αμερικανική φάρσα, μια απελπισμένη κωμωδία που φλερτάρει με τη σκληρότητα, την αγριότητα και τη σκοτεινιά του γκροτέσκ, η οποία παρουσιάστηκε σε πανελλήνια πρεμιέρα στη Στέγη το 2013. Ένας υπό πτώχευση θίασος σε μια κωμωδία καταστάσεων με ξέφρενους ρυθμούς και καταιγιστική δράση, από τον σκηνοθέτη Έκτορα Λυγίζο. Το Room Service (1937) έχει γίνει θεατρική επιτυχία στο Μπρόντγουεϊ, ταινία από τους αδελφούς Μαρξ, μιούζικαλ με τον Φρανκ Σινάτρα, μεταμοντέρνα παράσταση σε σκηνοθεσία του Τόμας Οστερμάιερ.

Ένας χρεοκοπημένος θίασος γεμάτος πεινασμένους ηθοποιούς και επίδοξες στάρλετ διαμένει σε ένα δευτεροκλασάτο ξενοδοχείο και μπλέκεται σε μια δίνη από γκάφες και μηχανορραφίες προκειμένου να εξασφαλίσει την πολυπόθητη χρηματοδότηση για το νέο του ανέβασμα. Ο ολιγομελής νεανικός θίασος ερμηνεύει ασθμαίνοντας δεκατέσσερις ρόλους, εξερευνώντας τα όρια της εξάντλησης, αλλά και τη σκληρότητα, την αγριότητα και το μαύρο χιούμορ του να είναι κανείς φτωχός, πλην όμως… εφευρετικός.

https://www.onassis.org/whats-on/room-service-john-murray-and-allen-boretz

Νίκος Καραθάνος, ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ του Άντον Τσέχοφ

Live premiere: Κυριακή 10 Μαΐου στις 21:00

Με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους

Διάρκεια παράστασης: 149 λεπτά

Μίκυ Μάους, ελέφαντες, πράσα και μια ομάδα που ρισκάρει. Το 2015, ο Νίκος Καραθάνος ανέβασε έναν διαφορετικό Βυσσινόκηπο που συζητήθηκε για τις αιρετικές επιλογές του. Ο σκηνοθέτης υπέγραφε τότε το σημείωμά του στο έντυπο πρόγραμμα της παράστασης με μία μόνο λέξη: «Απαρηγόρητα». Πέντε χρόνια μετά, το κύκνειο άσμα του Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος (1904), ένα έργο αποχαιρετισμού, ένα έργο για το τέλος μιας εποχής, παρουσιάζεται στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση, σε έναν κόσμο που αλλάζει. Ο συγγραφέας στήνει μια γιορτή για την απώλεια σε ένα έργο που «δεν είναι δράμα, αλλά κωμωδία, στιγμές στιγμές μάλιστα φάρσα», όπως χαρακτηριστικά είχε γράψει στον Στανισλάφσκι. Οι ήρωες του έργου, συγχρόνως κωμικοί και τραγικοί, παλεύουν με πείσμα για λίγη ευτυχία. Παγιδευμένοι στο έλεος μιας μεταβατικής εποχής, πρωταγωνιστούν σε μια συγκλονιστική κωμωδία για το μυστήριο της ζωής. Ο Νίκος Καραθάνος, μαζί με μια ομάδα εξαίρετων ηθοποιών, υπονομεύοντας τα στερεότυπα που βαραίνουν τις τσεχοφικές αναγνώσεις, προσέγγισε το έργο ως «αιρετική κωμωδία μέσα σε ένα υπέροχο δράμα», σε μια εκδοχή με απεριόριστη ευαισθησία, συναντώντας –μοιραία– τη σημερινή μεταιχμιακή ιστορική στιγμή.

https://www.onassis.org/el/whats-on/the-cherry-orchard-by-anton-chekhov

Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη, YELLOW FIEBER

Live premiere: Τετάρτη 13 Μαΐου στις 21:00

Με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους, Διάρκεια: 17’06’’, Διαθέσιμο έως 7 Ιουλίου 2020

Η μικρού μήκους ταινία της υποτρόφου του Ιδρύματος Ωνάση Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη αφηγείται «την ιστορία του χαμού μιας πόλης», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ίδια. Αγάπη και όνειρα, μυστήριο και σουρεαλισμός πλάθουν νέες πραγματικότητες στο κινηματογραφικό σύμπαν της δημιουργού. Μελλοντολογικό θρίλερ, όνειρο και εφιάλτης, γέννηση και θάνατος, δεμένα αριστοτεχνικά σε μια ταινία που συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα μικρού μήκους του Φεστιβάλ του Λοκάρνο και ήταν υποψήφια για τη Χρυσή Λεοπάρδαλη.

Η Αθήνα καλύπτεται από μια περίεργη κίτρινη σκόνη. Στην αρχή όλοι πίστεψαν ότι ήταν θειάφι, αλλά λίγες ώρες μετά ανέτειλε ο Κίτρινος Πυρετός. Κανείς δεν περίμενε τι θα συνέβαινε. Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ότι η πόλη θα μετατρεπόταν σε δάσος από φοίνικες.

Το Yellow Fieber έχει συμμετάσχει, μεταξύ άλλων, στα διεθνή φεστιβάλ: Locarno International Film Festival 2015, AFI Fest 2015, Festival du nouveau cinéma de Montréal, Curtas Vila do Conde – International Film Festival, Busan International Short Film Festival. Η ταινία παραχωρήθηκε στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση.

Σενάριο & Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη

Παραγωγή: Άρτεμις Παττακού, Γιώργος Ζώης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Καρβέλας / 2nd DOP Γιάννης Κανάκης

Sound Design: Δάφνη Φαραζή

Μουσική: Novi_sad

Μοντάζ: Λεωνίδας Παπαφωτίου, Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη, Άρτεμις Παττακού

Παίζουν: Mamadou Diallo, Ευτυχία Στεφανίδου

Κυριάκος Χατζηιωάννου, EROTIKON / HIGHER STATES, PART 3

Διάρκεια: 59’30’’

Δύσκολοι καιροί για έρωτες! Πόσο έχει αλλάξει η αντίληψή μας γύρω από τον έρωτα, στην εποχή των social media και των dating apps; Σε ποιον βαθμό έχουν αναθεωρηθεί οι ερωτικές και σεξουαλικές παραστάσεις; Πότε ο έρωτας γίνεται πεδίο συγκρούσεων ή εντάσεων γύρω από αυτό που η εκάστοτε κοινωνία θεωρεί «κανονικό»; Ο Κυριάκος Χατζηιωάννου θέτει γόνιμα και αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τη διαχρονικότητα του ερωτικού φαινομένου, στο τρίτο μέρος της χορογραφικής σπουδής του, Erotikon / Higher States, part 3, που παρουσιάστηκε το 2019 στη Στέγη. Στην παράσταση, ο χορογράφος οραματίζεται ένα σύγχρονο έργο με θέμα τον έρωτα. Χρησιμοποιώντας μια σειρά αναλυτικών εργαλείων και επιτελεστικών τεχνικών, όπως το τραγούδι, τον φιλοσοφικό λόγο και την κίνηση, συνέθεσε μια γλώσσα που σωματοποιεί και ενσωματώνει τις ανεξερεύνητες πτυχές στο πεδίο των καθημερινών ανθρώπινων σχέσεων. Μια παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, με τη συνεργασία του Tanzhaus Zürich.

Κατάλληλη άνω των 18 ετών

https://www.onassis.org/el/whats-on/erotikon-higher-states-part3

Georgia Spiropoulos, EROR (The pianist)

Διάρκεια: 57’04’’

Tο eror είναι εμπνευσμένο από το «λάθως», έτσι όπως το βλέπαμε γραμμένο στους τοίχους της Αθήνας. Σε μια άδεια από κατοίκους πόλη, ο μοναδικός επιζών είναι ένας πιανίστας, που επαναλαμβάνει επίμονα αυτή τη χαρακτηριστική λέξη. Παρότι το «λάθως» βρίσκεται μόνο στους τοίχους της Αθήνας, το έργο αφορά οποιαδήποτε πόλη και τα διάφορα «λάθη» του σύγχρονου πολιτισμού: λανθασμένη σύλληψη και ατυχήματα συστημάτων πληροφορικής, τρόμος και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, παραγωγή και συσσώρευση απορριμμάτων, όπως προϊόντων, εικόνων, πληροφοριών…

Το έργο της Γεωργίας Σπυροπούλου εκφράζει την πολιτική, γεωγραφική και κοινωνική αστάθεια μέσα από την ψηφιακή αστάθεια, εισάγοντας το τυχαίο και το αλγοριθμικό σφάλμα στο μουσικό υλικό και τον ήχο. Οι χειρονομίες του πιανίστα, οι αναφορές σε άλλες μουσικές και οι καταγραφές ήχων της πόλης είναι επεξεργασμένες μέσα από ένα σύνθετο σύστημα μουσικής τεχνολογίας. Μια ηχογεωγραφία του λάθους μιας άδειας από κατοίκους πόλης, που παρουσιάστηκε στη Στέγη το 2019, σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση, σε ανάθεση και παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση και συμπαραγωγή με το IRCAM – Centre Pompidou της Γαλλίας.

https://www.onassis.org/el/whats-on/eror-the-pianist

MIXED REALITIES

Με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους, Διάρκεια: 9’11’’

Η Αθήνα ενώθηκε με τη Νέα Υόρκη και οι καλλιτέχνες που δημιουργούν με τεχνολογίες Επαυξημένης (AR) και Εικονικής (VR) Πραγματικότητας βρήκαν τη Στέγη τους τον Νοέμβριο του 2019. H Στέγη μαζί με το NEW INC, το πρώτο παγκοσμίως hub καλλιτεχνών από το New Museum της Νέας Υόρκης, οργάνωσαν μια ανοιχτή συζήτηση στο πλαίσιο του masterclass για Μεικτές Πραγματικότητες. Η συζήτηση ήταν ο επίλογος του διήμερου εργαστηρίου Mixed Realities Masterclass. Οι πρωτοπόροι καλλιτέχνες Milica Zec και Winslow Porter (New Reality Co), Hellyn Teng (Wearable Media), Sarah Rothberg, καθώς και οι Karen Wong και Kelsa Trom, εκπρόσωποι του The New Museum και του NEW INC αντίστοιχα, μοιράστηκαν με το κοινό την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους σχετικά με το πώς μπορούν να προσεγγίσουν το σύγχρονο περιβάλλον των δημιουργικών βιομηχανιών οι καλλιτέχνες και σχεδιαστές που ασχολούνται με τις μεικτές πραγματικότητες. Πώς μπορούν να δημιουργήσουν κάτι που να μπορεί να ενσωματωθεί και να συνομιλήσει με τις υπάρχουσες αγορές της τέχνης και του design; Και ποιο είναι το μέλλον της Επαυξημένης και της Εικονικής Πραγματικότητας στις διάφορες μορφές τέχνης; Δείτε το ντοκιμαντέρ που ετοίμασε η Στέγη με συνεντεύξεις, πλάνα από τα εργαστήρια και τις ομιλίες.

https://www.onassis.org/whats-on/mixed-realities

Αρχείο Καβάφη | «Επάνοδος από την Ελλάδα», ΕΠΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ, ΕΠΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διάρκεια: 105 λεπτά

Επτά συναντήσεις με αφορμή επτά καβαφικά ποιήματα. Στις συναντήσεις, η ανάλυση του ποιήματος ακολουθείται από μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για την καβαφική ποίηση. Σε μία από αυτές τις επτά συναντήσεις-μαθήματα αναλύεται το ποίημα του Κ. Π. Καβάφη «Επάνοδος από την Ελλάδα» από τον Καθηγητή Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μιχάλη Χρυσανθόπουλο,

Κάθε συνάντηση ξεκινά από την ανάλυση ενός επιλεγμένου ποιήματος του Κ. Π. Καβάφη, με σκοπό να επεκταθεί στην ανάλυση του λογοτεχνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο γράφτηκαν τα συγκεκριμένα έργα. Κάθε ποίημα γίνεται έτσι γέφυρα που οδηγεί σε μια μεγαλύτερη συζήτηση και συσχέτιση με άλλα έργα του ποιητή και άλλων Ελλήνων και ξένων λογοτεχνών και δημιουργών.

https://www.onassis.org/el/whats-on/seven-poems-seven-lessons

Ωνάσειος Βιβλιοθήκη | Mobilis in Mobile: Η Βιβλιοθήκη ως υπέρτατο τέρας του δυτικού φαντασιακού

Διάρκεια: 71 λεπτά

Πώς εξελίσσεται διαχρονικά η έννοια της βιβλιοθήκης ως θεμελιακή επινόηση του Δυτικού Πολιτισμού; Ο συγγραφέας Θανάσης Τριαρίδης μιλά για τις πρώτες βιβλιοθήκες της αρχαιότητας, τους μετακλασικούς ελληνιστικούς χρόνους και τη μεγάλη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, τις βιβλιοθήκες του χριστιανισμού, κατά τον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, τις βιβλιοθήκες του Διαφωτισμού, του Ρομαντισμού και του Βιομηχανικού Κόσμου, τους λαβύρινθους του Μπόρχες και τον Λαβύρινθο του Διαδικτύου. Αφηγείται η ηθοποιός Λένα Παπαληγούρα.

Ο τίτλος της ομιλίας, Mobilis in Mobile (Κινητό μέσα στο κινητό) παραπέμπει στον Ιούλιο Βερν και στη βιβλιοθήκη του Ναυτίλου.

https://www.onassis.org/el/whats-on/mobilis-mobile-library-supreme-monster-western-imaginary

DANCING TO CONNECT 2020

Με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους

Διάρκεια: 5’30’’

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει πρόβες και σκηνές από την παράσταση στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, όπου γυμνάσια και λύκεια από την Καλαμάτα αφήνουν τη δύναμη του σύγχρονου χορού να εισβάλει στις τάξεις, τα γυμναστήρια, τους διαδρόμους και τα προαύλια. Επαγγελματίες χορευτές μοιράζονται για 8η χρονιά τις γνώσεις τους με τους μαθητές και τους καθοδηγούν στο πώς μπορούν να εκφραστούν μέσα από την κίνηση, ώστε να χτίσουν τη δική τους χορογραφία. Οι μαθητές παρουσίασαν τη χορογραφία τους στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας στις 7 Μαρτίου, ενώ η κοινή παρουσίαση των σχολείων από την Καλαμάτα και την Αθήνα στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης ματαιώθηκε λόγω καραντίνας.

Ο χορός ενώνει. Γι’ αυτό, η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, εμπνευσμένη από το πρόγραμμα της ομάδας Battery Dance Company της Νέας Υόρκης και με την υποστήριξη, όλα αυτά τα χρόνια, της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, συνεχίζει να «Χορεύει, άρα να επικοινωνεί», όπως ακριβώς κάνουν οι έφηβοι σε 45 χώρες όλου του κόσμου, χάρη στο πρόγραμμα “Dancing to Connect”.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι μαθητές και οι μαθήτριες των σχολείων από το 1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, το 7ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, το 3o Γενικό Λύκειο Καλαμάτας, το 4o Γενικό Λύκειο Καλαμάτας, το Γενικό Λύκειο Θουρίας, υπό την καθοδήγηση των χορευτών: Νικολέτα Καρμίρη, Κάντυ Καρρά, Ανδρονίκη Μαραθάκη, Δημήτρης Μυτιληναίος, Μάρθα Πασακοπούλου, Αυγουστίνος Πότσιος, Δημόκριτος Σηφάκης, Αντώνης Στρούζας, Αλέξης Τσιάμογλου, Μαρία Φουντούλη.

Σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας, την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ», το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας.

https://www.onassis.org/el/whats-on/dancing-connect

Στέφανος Τσιβόπουλος, WE ANTIGONE

Με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους

Διάρκεια: 35 λεπτά

Η μικρού μήκους ταινία του Στέφανου Τσιβόπουλου παρουσιάζει τη ζωή του Rakeem Edwards, ενός άστεγου 25χρονου γκέι, μαύρου άντρα, γεννημένου στην Τζόρτζια των ΗΠΑ και μεγαλωμένου στην Αλάσκα. Το έργο εστιάζει στη ζωή του Rakeem, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στο κοινωνικό και εργασιακό του περιβάλλον, στις σχέσεις του µε την οικογένειά του και, τελικά, στο κυνήγι των ονείρων του. Η ταινία εξετάζει το πώς συνθήκες όπως η φυλή, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, οι οικονομικές ανισότητες και η κοινωνική κινητικότητα παίζουν σημαντικό ρόλο στην αυτοέκφραση και τον αυτοκαθορισµό. Για τον Στέφανο Τσιβόπουλο, η Αντιγόνη είναι μια μορφή πέρα από κατηγοριοποιήσεις, η οποία γίνεται παράδειγμα προς μίμηση της αντίστασης. Η ταινία αυτή συνδυάζει ποιητικές εικόνες με συζητήσεις και συνεντεύξεις με τον Edwards και τον κοντινό του κύκλο.

https://onassisusa.org/exhibitions/we-antigone

Onassis USA: Narcissus Now | podcast: Άγγελος Χανιώτης

Διάρκεια: 38’37’’

H δημοσιογράφος, δημιουργός ντοκιμαντέρ και καλλιτέχνης ήχου Tania Ketenjian υλοποίησε, σε ανάθεση από το Onassis USA για το φεστιβάλ Narcissus Now που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη το 2015, μια σειρά από podcasts, που περιλαμβάνουν απόψεις καλλιτεχνών και ακαδημαϊκών για τον μύθο του Νάρκισσου, από τις καταβολές του έως το αποτύπωμά του στη σύγχρονη κουλτούρα, με μουσική επένδυση γραμμένη από τον συνθέτη του φεστιβάλ, Σταύρο Γασπαράτο. Μια συναρπαστική κουβέντα με τον Καθηγητή Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικών Σπουδών στο Institute for Advanced Study του Πανεπιστημίου Princeton, Άγγελο Χανιώτη, ο οποίος με το ερευνητικό του έργο έχει συνεισφέρει στη μελέτη της κοινωνίας και του πολιτισμού στον Ελληνιστικό Κόσμο και στις ανατολικές επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, εστιάζοντας σε θέματα που άπτονται της ιστορικής μνήμης, της συγκρότησης ταυτότητας, των κοινωνικών διαστάσεων της θρησκείας, της θεατρικότητας στον δημόσιο βίο, των συναισθημάτων, του πολέμου και της συνάφειας των κλασικών σπουδών με τον σύγχρονο κόσμο.

https://onassisusa.org/multimedia/narcissus-now-angelos-chaniotis-interview

Onassis LA: Paul Holdengräber, The Quarantine Tapes | Henry Rollins

Με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους, Διάρκεια: 24’29’’

Αυτή η συνέντευξη ηχογραφήθηκε στο Onassis LA στις 7 Μαρτίου 2020 – λίγες μόλις ημέρες προτού αλλάξουν ριζικά οι ζωές μας, τις πρώτες μέρες του COVID-19. Το DUBLAB και το Onassis LA φιλοξενούσαν εκείνη την περίοδο το Creative Cultivation Salon, κατά τη διάρκεια του οποίου ο επίτιμος καλεσμένος Henry Rollins βρέθηκε με τον Paul Holdengräber, για να συνομιλήσουν σχετικά με την αναγκαιότητα προστασίας και υποστήριξης της δημιουργικής κοινότητας. Αυτή η συζήτηση με τον μουσικό, συγγραφέα, ηθοποιό, διανοούμενο, πάλαι ποτέ frontman των Black Flag και αδιαμφισβήτητο είδωλο της πανκ κουλτούρας, και όχι μόνο, Χένρι Ρόλινς, μοιάζει σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ, καθώς ο κόσμος αναπροσανατολίζεται προς ένα νέο εκφραστικό ρεύμα την εποχή της καραντίνας.

Το “The Quarantine Tapes” είναι ένα ημερήσιο πρόγραμμα του Onassis LA και του DUBLAB. Με παρουσιαστή των Πολ Χολντενγκρέιμπερ, τον μετρ των ζωντανών συνεντεύξεων και Διευθυντή του Ιδρύματος Ωνάση στο Λος Άντζελες (OLA), η σειρά συνιστά μια ιστορική καταγραφή της αλλαγής παραδείγματος στην εποχή του social distancing. Ο Πολ Χολντενγκρέιμπερ φιλοξενεί καθημερινά έναν καλεσμένο, για μια εικοσάλεπτη συζήτηση πάνω στην εμπειρία της παγκόσμιας πανδημίας.