Μέσι-μανία στη χώρα του κρίκετ

Ποδοσφαιρομάνα, δεν τη λες. Το κρίκετ δεν είναι, απλώς, το νούμερο 1 σπορ στην Ινδία. Είναι και το νούμερο 2, το νούμερο 3, το νούμερο 4… Στο ποδόσφαιρο η πολυπληθέστερη χώρα του Κόσμου, των σχεδόν 1,5 δισεκατομμυρίων κατοίκων, είναι πολύ πίσω: στην 142η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA. Στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 αποκλείστηκε κερδίζοντας μόνο ένα από τα έξι παιχνίδια του ομίλου της στην ασιατική ζώνη. Κι όμως, στην τριήμερη περιοδεία του σε τέσσερις ινδικές μεγαλουπόλεις ο Λιονέλ Μέσι γέμισε ασφυκτικά, στάδια, δρόμους και αεροδρόμια.

Οι Ινδοί δεν έχουν καταφέρει, καν, να φτιάξουν μια ποδοσφαιρική λίγκα της προκοπής. Το πρωτάθλημα του 2025-2026 δεν έχει αρχίσει ακόμη επειδή η εθνική ομοσπονδία δεν «τα βρήκε» με τους χορηγούς. Αλλά υπάρχουν εκατομμύρια ποδοσφαιρόφιλοι στη χώρα, κυρίως οπαδοί της Αργεντινής και της Βραζιλίας, και «φαν» του αργεντινού σούπερ-σταρ που μετράει, συνολικά, περισσότερους από 625 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram (510 εκατ.) και στο Facebook (116 εκατ.). Η τουρνέ του στην Ινδία, μια εβδομάδα μετά το τελευταίο του κατόρθωμα (την κατάκτηση του τίτλου στο MLS με την Ιντερ Μαϊάμι), προκάλεσε ντελίριο ενθουσιασμού και ακραίες αντιδράσεις.

Εύποροι Ινδοί, που μπορούσαν να αγοράσουν μια προσωπική εμπειρία με τον «Pulga», πλήρωσαν 11.000 δολάρια (περίπου 9.400 ευρώ) για μια χειραψία και μια φωτογραφία δίπλα του. Κάποιοι έδωσαν τα δεκαπλάσια, σχεδόν 100.000 ευρώ, για να τον συναντήσουν ιδιωτικώς και να ανταλλάξουν μαζί του λίγες κουβέντες. Οι φτωχοί τον είδαν από μακριά, καταβάλλοντας έως και 12.000 ρουπίες (περίπου 115 ευρώ) για μια θέση στην εξέδρα. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε μερικά βδομαδιάτικα ενός χαμηλόμισθου εργαζόμενου.

Στον πρώτο σταθμό της περιοδείας του, στην Καλκούτα, τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Αμέσως μόλις κατέβηκε από το αυτοκίνητο που τον πήγε στο «Salt Lake Stadium» των 85.000 θέσεων, περικυκλώθηκε από άνδρες της προσωπικής του ασφάλειας, πολιτικούς και άλλους επισήμους, στελέχη της εταιρείας δημοσίων σχέσεων που οργάνωσε το event, δημοσιογράφους, φωτορεπόρτερ και τους παίκτες των δύο ομάδων που εκείνη την ώρα έδιναν φιλικό αγώνα. Στο σύνολο, πάνω από 200 άνθρωποι. Επικράτησε χάος. Αλλοι τον αγκάλιαζαν, άλλοι προσπαθούσαν να βγάλουν selfie μαζί του, κάποιοι έπεσαν στα πόδια του. Οι θεατές φώναζαν ρυθμικά το όνομά του, «Μέσι, Μέσι», όμως ήταν αδύνατον να τον διακρίνουν μέσα στο πλήθος.

Στις εξέδρες, περιγράφει το Athletic, υπήρχαν άνθρωποι που είχαν έρθει από μακριά, αεροπορικώς, για να τον δουν από κοντά. Ενας θαυμαστής του ανέβαλε τον γάμο του για να ζήσει αυτή τη στιγμή. Ενας άλλος, τον μήνα του μέλιτος. Για λόγους ασφαλείας, ο Μέσι παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο για 20 λεπτά, αντί για μια ώρα που είχαν υποσχεθεί οι διοργανωτές. Αμέσως μετά την αποχώρησή του, η απογοήτευση του κόσμου μετατράπηκε σε θυμό. Εξαγριωμένοι θεατές βανδάλισαν το γήπεδο. Εσπαγαν και πετούσαν καθίσματα, ενώ εκατοντάδες εισέβαλαν στο τερέν καταστρέφοντας ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Ο επικεφαλής διοργανωτής και έξι συνεργάτες του συνελήφθησαν, κατηγορούμενοι για εξαπάτηση του κοινού.

Η εμπειρία του 38χρονου θρύλου από τις ώρες του στην Καλκούτα, την οποία είχε επισκεφθεί και το 2011 για να αγωνιστεί με την Αργεντινή εναντίον της Βενεζουέλας (1-0), υπήρξε τραυματική. Αφησε πίσω του ένα τεράστιο άγαλμα, ύψους 21 μέτρων, που στήθηκε προς τιμήν του μέσα σε τέσσερις εβδομάδες (τον δείχνει να κρατάει το τρόπαιο του Μουντιάλ 2022), και συνέχισε το ταξίδι του στις υπόλοιπες πόλεις (Χαϊντεραμπάντ, Βομβάη, Νέο Δελχί), συνοδευόμενος από τους συμπαίκτες του στην Ιντερ Μαϊάμι, Λουίς Σουάρες και Ροντρίγκο ντε Πολ.

Οπως ανέφερε το BBC Sport έσπευσαν να τον συναντήσουν, «αστέρες» του Bollywood, θρύλοι του κρίκετ, ο Σουνίλ Τσέτρι (ο σπουδαιότερος ινδός ποδοσφαιριστής όλων των εποχών), δισεκατομμυριούχοι και πολιτικοί. Ανάμεσά τους και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Ραχούλ Γκάντι. Ο Πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, απουσίαζε σε προγραμματισμένη επίσκεψη στην Ιορδανία, την Αιθιοπία και το Ομάν.

Τον περιέφεραν σε στάδια, πλατείες, ξενοδοχεία, μουσεία και πολιτιστικά κέντρα. Τον πήγαν ακόμη και στο κέντρο διάσωσης και προστασίας άγριας ζωής, «Vantara». Τον ξενάγησε στις εγκαταστάσεις του ο ίδιος ο ιδρυτής του,

Ανάντ Αμπανί, ένας από τους πλουσιότερους Ινδούς, ο οποίος του χάρισε ένα εξαιρετικά σπάνιο ρολόι. Υπάρχουν μόνο 12 τέτοια σε όλο τον Κόσμο, και κοστίζει 3,8 εκατομμύρια ευρώ.

