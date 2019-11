Πώς η εμμονή του Ρόμπερτ Ντε Νίρο έκανε τον «Ελαφοκυνηγό» μεγάλη ταινία

Το ότι ο Ρόμπερτ ντε Νίρο είναι ένα τέρας της υποκριτικής το γνωρίζαμε. Από τον ρόλο του Τράβις Μπικλ στον «Ταξιτζή» μέχρι αυτόν του Τζέικ ΛαΜότα στο «Οργισμένο Είδωλο» και από την ενσάρκωση του Αλ Καπόνε στους «Αδιάφθορους», μέχρι αυτήν του Μπέρνι Μέιντοφ στο «The Wizard of Lies» διακρίνεις έναν σπάνιο επαγγελματία με μια απίστευτη δύναμη να διεισδύει στην προσωπικότητα του χαρακτήρα που καλείται να παίξει. Αυτό που δεν ξέραμε όμως ήταν ότι αυτή η εξαιρετικά αυστηρή και πειθαρχημένη υποκριτική μέθοδο που ακολούθησε ο Ντε Νίρο στον «Ελαφοκυνηγό» του 1978, ήταν και αυτή που έκανε την οσκαρική ταινία πραγματικά μεγάλη.

Το αποκαλύπτει βρετανός συγγραφέας που είχε απεριόριστη πρόσβαση στο προσωπικό αρχείο του 76χρονου σηήμερα νεοϋορκέζου ηθοποιού.

Ο Ντε Νίρο, διάσημος ήδη από τους ρόλους του στον «Ταξιτζή», τον «Νονό ΙΙ» και τους «Κακόφημους δρόμους», πήγαινε μεταμφιεσμένος στα χωριά όπου έμεναν οι εργάτες στα εργοστάσια χάλυβα στην Πενσιλβάνια για να τους μελετήσει, καθώς αυτόν τον ρόλο υποδυόταν στην ταινία, που του χάρισε υποψηφιότητα για το Οσκαρ.

Σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας του για τον ρόλο, καθώς και στα γυρίσματα, ο ηθοποιός φορούσε τα ρούχα του χαρακτήρα του και κατάφερνε να περνά απαρατήρητος.

Το αρχείο του Ντε Νίρο περιέχει αναλυτικές σημειώσεις για την ταινία, στις οποίες είχε πρόσβαση ο Τζέι Γκλένι, που έγραψε το βιβλίο «One Shot: The Making of The Deer Hunter», το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα.

Οπως γράφουν οι Times, η ταινία η οποία θεωρείται σταθμός στην κατηγορία της, σημαδεύθηκε από πολλές διαμάχες ανάμεσα στον σκηνοθέτη, τους παραγωγούς και το στούντιο, καθώς και από κατηγορίες για ρατσιστική αντιμετώπιση των βιετναμέζων στρατιωτών, ειδικά στην περίφημη σκηνή με τη ρωσική ρουλέτα, που έχει μείνει στην κινηματογραφική ιστορία.

Παρόλα αυτά, ήταν υποψήφια για εννέα Οσκαρ, από τα οποία κέρδισε τα πέντε, ανάμεσά τους της καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας. Ο Ντε Νίρο έχασε από τον Γιον Βόιτ, και την ερμηνεία του σε μία άλλη ταινία για το Βιετνάμ, με τίτλο «Ο γυρισμός».