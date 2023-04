Προσοχή, τα ακριβά ρολόγια κοστίζουν ψήφους

Ο ηγέτης της κουβανικής Επανάστασης Φιντέλ Κάστρο είναι γνωστό ότι φορούσε δύο Rolex. Το ένα έδειχνε την ώρα στη Μόσχα, όπως λέει ο αστικός μύθος, και το άλλο στην Κούβα. Παρά τα αυτονόητα χαμόγελα που προκαλούσε η συνήθειά του αυτή, ο Κάστρο δεν είχε απολύτως κανένα θέμα. «Μπορεί το ένα να χαλάσει» απαντούσε πολύ ψύχραιμα όταν τον ρωτούσαν «γιατί δύο Rolex;».

Παράδοξο; Και ναι και όχι. Ενας κομμουνιστής επαναστάτης δεν είχε κανένα θέμα να φοράει 20.000 δολάρια στο χέρι του με τη μορφή του απόλυτου συμβόλου του καπιταλισμού, ενώ σήμερα οι καπιταλιστές πολιτικοί φαίνεται να ντρέπονται για τα ίδια σύμβολα. Αυτό, βέβαια, δεν λέει κάτι για τα ίδια τα ρολόγια, ίσως ούτε και για τους συγκεκριμένους ανθρώπους, αλλά για τα συστήματα που αντιστοίχως εκπροσωπούν…

Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Κρίστιαν Λίντνερ έγινε θέμα την περασμένη εβδομάδα όταν, κατά τη διάρκεια μιας τηλεοπτικής συζήτησης, προσπάθησε να κρύψει το Rolex του. Πολλοί είπαν ότι το έκανε για να κρύψει το γεγονός ότι είναι ένας πλούσιος άνθρωπος. Ο Λίντερ δεν είναι ο πρώτος πολιτικός που στοχοποιείται λόγω ενός πανάκριβου ρολογιού, σύμφωνα με το Politico. Και μάλλον δεν θα είναι ο τελευταίος.

O Εμανουέλ Μακρόν έκανε περίπου το ίδιο με τον Λίντερ πριν από έναν μήνα, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης για την αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση που προωθεί στο θέμα των συντάξεων. Αρχικά εμφανίστηκε στη συνέντευξη φορώντας ρολόι. Υστερα από λίγη ώρα, όμως, το χέρι του βρέθηκε για λίγο κάτω από το τραπέζι και όταν βγήκε ξανά στην επιφάνεια, το ρολόι δεν υπήρχε.

Macron while asking for sacrifices from the French people realizes he is wearing a € 80,000 watch and like a magician makes it disappear under the table. Unworthy. pic.twitter.com/zRiQWFAR1M

— RadioGenova (@RadioGenova) March 24, 2023