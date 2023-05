Πού κατοικεί ο Πούτιν; Δύο drones ξετυλίγουν τo μυστήριo

Aς αρχίσουμε από τις δημόσιες αναφορές. Η Μόσχα κατήγγειλε την απόπειρα επίθεσης ως «τρομοκρατική ενέργεια» λέγοντας ότι «δύο drones που στόχευαν το Κρεμλίνο εξουδετερώθηκαν με τη χρησιμοποίηση συστημάτων ραντάρ προτού προλάβουν να χτυπήσουν». Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media φέρεται να αποτυπώνουν τη στιγμή της επίθεσης και πιο συγκεκριμένα την ανάφλεξη του πρώτου drone που φαίνεται να προσκρούει σε ιστό σημαίας.

Reportedly, this is the moment when a drone hit the Kremlin. pic.twitter.com/MiUob8fSV9 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 3, 2023

Το ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος και το βασικό ερώτημα είναι αν πράγματι οι Ουκρανοί προσπάθησαν να «δολοφονήσουν» τον Πούτιν όπως ισχυρίζεται το Κρεμλίνο. Επιβεβαίωση από ανεξάρτητη πηγή για τη φερόμενη επίθεση δεν υπάρχει. Η Ρωσία επιμένει ότι χάλασε τα σχέδια του Κιέβου για την εξόντωση του ρώσου προέδρου ενώ το Κίεβο αρνείται οποιαδήποτε επίθεση. Η Μόσχα ετοιμάζει σκληρά αντίποινα, ενώ αναλυτές ήδη εκφράζουν φόβους ακόμη και για τα πυρηνικά του Πούτιν.

Οσο τρέχουν οι εξελίξεις και νέα στοιχεία προστίθενται στην υπόθεση, οι New York Times ξετυλίγουν το κουβάρι που αφορά στα συστήματα ασφαλείας στο «φρούριο» του Πούτιν στο Κρεμλίνο και στις προφυλάξεις που λαμβάνονται. Παράλληλα αναλύουν την επιλογή της Μόσχας να δημοσιοποιήσει η ίδια το γεγονός κάποιες ώρες αργότερα, κατηγορώντας αμέσως τους Ουκρανούς. Ζυγίζουν παράλληλα το αν «είδαν» τα drones οι Αμερικανοί με τα δικά τους συστήματα σε περίπτωση που προήλθαν από ουκρανικό έδαφος (αν όντως συνέβη)…

Ο Πούτιν κινείται εδώ και καιρό στο εσωτερικό μιας σφιχτής «φούσκας ασφαλείας» (security bubble), η οποία έγινε ακόμη πιο σφιχτή κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Το «κόκκινο φρούριο» του Κρεμλίνου περιλαμβάνει τόσο την επίσημη κατοικία του προέδρου Πούτιν όσο και το κεντρικό γραφείο του, την καρδιά αυτής της φούσκας.

Η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την προστασία του προέδρου, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φρουράς — γνωστή με τα ρωσικά αρχικά της FSO— σπάνια επιβεβαιώνει το πού βρίσκεται ο Πούτιν, ούτε μιλά για τις κινήσεις του. Μερικές φορές αποκλείεται η πρόσβαση για το κοινό σε ορισμένες περιοχές δίπλα στο Κρεμλίνο, ιδιαίτερα στην Κόκκινη Πλατεία.

Τα τελευταία χρόνια, η πτήση drones έχει απαγορευτεί όχι μόνο πάνω από το Κρεμλίνο και στη γύρω περιοχή. Οι αξιωματικοί ασφαλείας διαθέτουν ειδικές συσκευές με τις οποίες μπορούν να καταρρίψουν οποιοδήποτε βρίσκεται στην περιοχή.

Πού βρισκόταν ο Πούτιν;

Οταν οι Ρώσοι ισχυρίστηκαν ότι κατέρριψαν δύο ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από το Κρεμλίνο -στις 02.30 (τοπική ώρα) τα ξημερώματα της Τετάρτης- ο Πούτιν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του Ντμίτρι Πεσκόφ, βρισκόταν σε μια περιοχή περίπου 32 χιλιόμετρα δυτικά, σε ένα οικιστικό συγκρότημα στο πλούσιο προάστιο Νόβο-Ογκαριόβο.

Ο ρώσος πρόεδρος ταξιδεύει συχνά μεταξύ του συγκροτήματος αυτού και του Κρεμλίνου σε μια μεγάλη αυτοκινητοπομπή. Οι πλούσιοι κάτοικοι των παρακείμενων περιοχών γκρινιάζουν (με κάποια συστολή βέβαια) ότι η υπηρεσία ασφάλειας του ρώσου προέδρου, η FSO, κλείνει συχνά τον δρόμο για τη διέλευσή του.

Αναφορές των ρωσικών μέσων ενημέρωσης σημειώνουν ότι, από την αρχή της κρίσης του κορονοϊού, ο Πούτιν πέρασε τον περισσότερο χρόνο του σε αυτό το συγκρότημα ή σε μια άλλη, αγροτική περιοχή, βορειοανατολικά της Μόσχας, κοντά στη λίμνη Βαλντάι.

Οι απέραντοι χώροι του Κρεμλίνου περιέχουν όντως την επίσημη προεδρική κατοικία αλλά πρακτικά αυτή δεν χρησιμοποιείται και τόσο πολύ. Μόλις πρόσφατα ωστόσο ο Πούτιν ανέφερε δημόσια την ύπαρξη ενός διαμερίσματος το οποίο ισχυρίστηκε ότι χρησιμοποιούσε συχνά -μια αναφορά για τους χώρους διαβίωσής του ασυνήθιστη.

«Εχω ένα διαμέρισμα εδώ, όπου περνάω πολύ χρόνο τον τελευταίο καιρό, δουλεύω, πολύ συχνά ξενυχτάω», ανέφερε στους δημοσιογράφους στα τέλη Μαρτίου, όταν ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, βρισκόταν στη Μόσχα .

Τόσο το κεντρικό γραφείο του όσο και το διαμέρισμά του βρίσκονται στο Μέγαρο της Γερουσίας, μια κίτρινη κτιριακή δομή με τρούλο που είναι ορατή στο βίντεο που δείχνει κάτι που μοιάζει να είναι drone το οποίο εκρήγνυται, σημειώνουν οι NYTimes, αφήνοντας έναν υπαινιγμό…

Οι Αμερικανοί «είδαν» κάτι;

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Αντονι Μπλίνκεν, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν τις ρωσικές αναφορές ότι η Ουκρανία στόχευσε τον Πούτιν μέσω επιδρομής με drone τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Αν το drone πετούσε από το ουκρανικό προς το ρωσικό έδαφος το ερώτημα είναι αν το «είδαν» οι Αμερικανοί με τα δικά του συστήματα.

Ο Μπλίνκεν μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε ότι «απλά δεν ξέρουμε» όταν ρωτήθηκε για την εγκυρότητα των αναφορών του Κρεμλίνου. Πρόσθεσε ωστόσο πως «οτιδήποτε προέρχεται από το Κρεμλίνο» οι ΗΠΑ το αντιμετωπίζουν με εξαιρετικά μεγάλη επιφύλαξη. Η έκφρασή του στα αγγλικά ήταν χαρακτηριστική: «We take anything coming from the Kremlin with a large shaker of salt»…

Τα πολλά πανομοιότυπα γραφεία

Το φρούριο του Κρεμλίνου φιλοξενεί διάφορα τουριστικά αξιοθέατα, όπως ένα μουσείο τσαρικών αντικειμένων και κοσμημάτων και μια μεσαιωνική ρωσική ορθόδοξη εκκλησία όπου είναι ενταφιασμένοι ορισμένοι από τους τσάρους. Εκεί βρίσκεται επίσης ο κεντρικός χώρος εργασίας της προεδρικής διοίκησης, αν και μόνο οι στενότεροι σύμβουλοι του Πούτιν εργάζονται κοντά στο γραφείο του. Οι υπόλοιποι βρίσκονται σε ένα κτίριο γραφείων έξω από τα τείχη του Κρεμλίνου.

Ακόμη και όταν ο Πούτιν φαίνεται να βρίσκεται στο Κρεμλίνο, μπορεί στην πραγματικότητα να μην είναι εκεί, σύμφωνα με πρώην στέλεχος της φρουράς του (FSO) που αυτομόλησε. Ο ρώσος πρόεδρος έχει δημιουργήσει πανομοιότυπα γραφεία σε πολλές τοποθεσίες, όλα επιπλωμένα και διακοσμημένα με τον ίδιο τρόπο. Οι επίσημες αναφορές από το Κρεμλίνο ενίοτε λένε ότι βρίσκεται σε ένα μέρος όταν στην πραγματικότητα βρίσκεται κάπου αλλού.

Η δημοσιοποίηση

Το Κρεμλίνο δημοσίευσε μια ασυνήθιστη κατά τους New York Times δήλωση πέντε παραγράφων στον ιστότοπό του στην οποία κατονόμαζε την ουκρανική κυβέρνηση ως δράστη της επίθεσης και ανέφερε σαφώς ότι το γεγονός αυτό δίνει στη Ρωσία το δικαίωμα να αντεπιτεθεί εναντίον του Κιέβου.

Τα μηνύματα του Κρεμλίνου διέφεραν σημαντικά από την απάντησή του σε προηγούμενα επεισόδια που αφορούσαν επιθέσεις στη Ρωσία ή σε ρωσικά κατεχόμενα εδάφη. Ακόμη και για την έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου τον περασμένο Αύγουστο έξω από τη Μόσχα, που σκότωσε την Ντάρια Ντούγκινα, ή για την έκρηξη τον περασμένο Οκτώβριο που κατέστρεψε τη γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την κατεχόμενη χερσόνησο της Κριμαίας.

Σε εκείνες τις περιπτώσεις το Κρεμλίνο δεν δημοσίευσε μακροσκελή δήλωση. Αυτή τη φορά όμως, ο τρόπος που δημοσιοποίησε το γεγονός η ρωσική κυβέρνηση έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα πάντα με την αμερικανική εφημερίδα, επειδή οι αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. για ήχους εκρήξεων στο κέντρο της Μόσχας νωρίς την Τετάρτη, είχαν προσελκύσει ελάχιστη προσοχή στα social media πριν από την ανακοίνωση του ίδιου του Κρεμλίνου.

Τώρα το ερώτημα είναι αν η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει το περιστατικό για να δικαιολογήσει περισσότερα και ακόμη πιο θανατηφόρα χτυπήματα κατά της Ουκρανίας. Το συμβάν με τα drones έρχεται άλλωστε σε μια ιδιαίτερα τεταμένη στιγμή στον 14μηνο πόλεμο. Η Ουκρανία ετοιμάζεται να ξεκινήσει αντεπίθεση εναντίον των ρωσικών στρατευμάτων στη νότια και ανατολική Ουκρανία. Ενώ ο Πούτιν ετοιμάζεται για μια μεγάλη δημόσια εμφάνιση την ερχόμενη Τρίτη, όταν και η Ρωσία θα γιορτάσει την επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ενωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας.

