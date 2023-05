Ουκρανική επίθεση σε αποθήκη καυσίμων στη Ρωσία – Εκρήξεις σε Κίεβο και Οδησσό

Επίθεση με τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκες καυσίμων σε διυλιστήριο της νότιας Ρωσίας.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων την έθεσαν υπό έλεγχο και την έσβησαν περίπου δύο ώρες αργότερα, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η επίθεση είχε στόχο το διυλιστήριο Ιλσκι, κοντά στο λιμάνι Νοβοροσίσκ, της Μαύρης Θάλασσας, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ.

Την Τετάρτη, πήρε φωτιά αποθήκη καυσίμων κοντά σε γέφυρα που συνδέει την ενδοχώρα της Ρωσίας με τη χερσόνησο της Κριμαίας.

A fire has erupted at the Ilsky oil refinery in Krasnodar Krai, Russia near the Black Sea port of Novorossiysk, after a suspected drone strike. It is an important part of the fuel infrastructure in southern Russia and Russian-occupied southern Ukraine/Crimea. pic.twitter.com/l75rtBnayD

«Δεύτερη ταραχώδης νύχτα για τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων», είπε ο κυβερνήτης της Κρασνοντάρ, Βενιαμίν Κοντράτιεφ, σύμφωνα με τον οποίο δεν αναφέρθηκαν θύματα εξαιτίας της πυρκαγιάς.

⚡⚡🔥In #Russia , the Ilsky Oil Refinery in the Krasnodar Territory was attacked. #RussiaIsATerroristState #Ukraine #UkraineRussiaWar️ #UkraineWar #ukrainecounteroffensive #Ukraina pic.twitter.com/awxEQrCUSh

Την περασμένη εβδομάδα drone είχε επιτεθεί σε αποθήκη καυσίμων στη Σεβαστούπολη.

Παράλληλα, στην περιφέρεια Μπριάνσκ της δυτικής Ρωσίας, δυο τρένα εκτροχιάστηκαν εξαιτίας εκρήξεων που αποδόθηκαν σε επιθέσεις με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο ουκρανικός στρατός έχει δηλώσει πως προσπαθεί να προκαλέσει προβλήματα στον ανεφοδιασμό των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ουκρανική αντεπίθεση.

The Russian Black Sea Fleet gets fuel from this oil refinery. #Russia #UkraineRussiaWar️ #Ukraine pic.twitter.com/noZ7l04fGz

Εκρήξεις ακούστηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, σύμφωνα με αξιωματούχους και μέσα ενημέρωσης, που διαβεβαίωσαν πως η αντιαεροπορική άμυνα ανέλαβε δράση.

Τα σημερινά πλήγματα καταγράφονται προτού συμπληρωθούν 24 ώρες από πλήγμα στη Χερσώνα που σύμφωνα με το Κίεβο είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 21 άνθρωποι.

Ukrainian Air Force reported that Russian forces have launched up to 24 Shahed-136/131 attack drones from Bryansk region and the eastern coast of the Azov Sea in the early hours of May 4.

Συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας ανέλαβαν δράση στην περιφέρεια του Κιέβου, ανέφερε η τοπική στρατιωτική διοίκηση.

Ουκρανικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο έκανε λόγο για εκρήξεις και στη Ζαπορίζια. Ο Γιούρι Μαλάσκο, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, ανέφερε μέσω Telegram πως και εκεί ενεργοποιήθηκαν συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας.

Russian terrorists fired at a mall in Kherson.

3 civilians killed, 5 people injured.

There was no reason to hit the mall. This is a cynical murder.

Ukraine needs more weapons.

This is the only way to peace. pic.twitter.com/wnKKORxGTA

— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) May 3, 2023