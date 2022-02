Ποιος ήταν αυτός ο Ελληνας που τον παντρεύτηκε η Τζάκι Κένεντι;

Η Ζακλίν Μπουβιέ Κένεντι ήταν ένα πρόσωπο με μεγάλη επιρροή στην αμερικανική κοινωνία. Την ημέρα που παντρεύτηκε τον μεγιστάνα της ναυτιλίας Αριστοτέλη Ωνάση το 1968, η Νέα Υόρκη κατατρόμαξε: «Για εμάς, ήταν από βασιλική γενιά, πριγκίπισσα, και νομίζω ότι θα έπρεπε να είχε παντρευτεί έναν πρίγκιπα, ή τουλάχιστον κάποιον που να έμοιαζε με πρίγκιπα», είπε στους New York Times ένας συνταξιούχος λογιστής. Μια γραμματέας από το Μπρούκλιν είπε ότι ο γάμος της ήταν το μόνο για το οποίο συζητούσαν όλοι στο γραφείο της, ενώ ένας πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας είπε ότι θα της ταίριαζε «ο πρωθυπουργός του Καναδά», Πιερ Τριντό, ο οποίος ήταν τότε ελεύθερος και, κατά γενική ομολογία, πολύ επιθυμητός για σύζυγος. Η διάθεση όλων συνοψιζόταν σε ένα απλό ερώτημα: «Τζάκι, πώς μπόρεσες;», γράφει στους βρετανικούς The Times ο Γουίλ Πάβια από τη Νέα Υόρκη.

Ωστόσο, κανείς δεν φαίνεται να αναρωτήθηκε ποτέ κάτι ανάλογο για τον Ωνάση, ούτε να για τους λόγους που έκανε αυτή τη σχέση. Τώρα, όμως, μπορεί να ακουστεί η ιστορία και από τη δική του πλευρά.

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης θα εμφανιστεί στο κοινό με τη μορφή του Αντονι Σκόρντι, που τυχαίνει να του μοιάζει πάρα πολύ. Γεννημένος στο νότιο Λονδίνο από ελληνοκύπριους γονείς, ο ηθοποιός, που ζει πλέον εδώ και χρόνια στο Λος Αντζελες, έχει μακρά καριέρα στο βρετανικό θέατρο, αλλά και διεθνή. Ηταν μέλος της Royal Shakespeare Company και της Moving Theatre Company της Βανέσα Ρεντγκρέιβ, είναι επίσης παραγωγός και συγγραφέας, και έχει εμφανιστεί σε πολλές γνωστές τηλεοπτικές σειρές (από το «Criminal Minds: Beyond Borders» μέχρι το «Blacklist»), ενώ έχει δανείσει τη φωνή του σε video games, audiobooks και διαφημίσεις.

Ο Σκόρντι (ή Αντώνης Σκορδής) έγραψε και σκηνοθέτησε τον μονόλογο «Ωνάσης, η παράσταση» («Onassis, The Play») και παίζει ο ίδιος στην off Broadway παραγωγή, που θα ανέβει από 3 έως 20 Μαρτίου στη σκηνή του «American Theatre of Actors» (314 West 54th Street) στη Νέα Υόρκη.

Ο ελληνοκύπριος ηθοποιός έμαθε ότι μοιάζει με τον θρυλικό εφοπλιστή ενώ γύριζε μια ταινία με τον Θάο Μπένγκλις έναν ελληνοαυστραλό ηθοποιό, που παίζει σε σαπουνόπερες. «Μου είπε “Μοιάζεις με τον Ωνάση”», λέει ο Σκόρντι στον Παβία των The Times, συμπληρώνοντας ότι ένιωσε «πολύ προσβεβλημένος». «Εχετε δει ποτέ τους τίτλους των εφημερίδων για τον γάμο του με την Τζάκι Κένεντι; Ηταν του τύπου: “Η Πεντάμορφη και το Τέρας” και “Ο Βάτραχος παντρεύεται την Πριγκίπισσα”», λέει και προσθέτει «Ηταν κοντός»…

Αλλά όταν τέλειωσαν τα γυρίσματα της ταινίας και επέστρεψε στο σπίτι του στο Λος Αντζελες, άρχισε να διαβάζει βιογραφίες του Ωνάση: «Διάβασα συνολικά δέκα», λέει. Και η ιστορία του μυθικού Μικρασιάτη άρχισε να τον κυριεύει: «Μεγάλωσε στη Σμύρνη. Ο τόπος αποδεκατίστηκε το 1922, κάηκε [μετά την κατάληψή της από τους Τούρκους]. Χρειάζεται να είσαι ένα ιδιαίτερο είδος ανθρώπου για να ξεφύγεις από όλο αυτό. Ενώ πολλοί άνθρωποι θα υπέφεραν για το υπόλοιπο της ζωής τους, αυτός δημιούργησε μια αυτοκρατορία», λέει.

Ο Σκόρντι ενημερώνει, ακόμη, τους αναγνώστες των The Times ότι ο Ωνάσης έκανε την πρώτη του περιουσία στο Μπουένος Αϊρες αλλά δεν σταμάτησε εκεί. «Το μισό Μονακό του ανήκε, είχε 30 εταιρείες, είχε μια εθνική αεροπορική εταιρεία. Είχε 128 πλοία και ήξερε ακριβώς πού βρισκόταν το καθένα από αυτά ανά πάσα στιγμή». Επιπλέον, φυσικά, «παντρεύτηκε την [πρώην] πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών και είχε ερωμένες, συμπεριλαμβανομένης της Γκρέτα Γκάρμπο, όλες αυτές τις διαφορετικές γυναίκες».

Ο Σκόρντι έγραψε, λοιπόν, έναν θεατρικό μονόλογο, ο οποίος παίχτηκε για πρώτη φορά στο θέατρο Stella Adler του Λος Αντζελες το 2012, οκτώ χρόνια αργότερα παρουσιάστηκε για δύο παραστάσεις, μόνο, στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2020, στο θερινό θέατρο «Λαμπέτη» και τώρα, που τέλειωσαν πλέον τα lockdown, θα ανέβει στη Νέα Υόρκη.

Η πρόκληση ήταν: «Τι θα έλεγε ο Ωνάσης, αν ήσουν στο σαλόνι του; Πώς θα περιέγραφε τη ζωή του;», λέει στους Times. Περιστασιακά, καθώς μιλάει στον Πάβια για το έργο, η φωνή του ακούγεται όπως του χαρακτήρα του. Κάνει τον Ωνάση να διαμαρτύρεται για το μηνιαίο επίδομα ένδυσης της νέας του συζύγου: χρειαζόταν τουλάχιστον 20.000 δολάρια (σχεδόν 18.000 ευρώ) τον μήνα για ντύσιμο… Κι όμως την έβλεπε μόνο με τζιν. «Ξέρω τι κάνει τα ρούχα που αγοράζει», λέει. «Τα μεταπωλεί. Πριν καν τα φορέσει. Ξεπλένει χρήματα!». Προφανώς αυτό είναι αλήθεια, λέει ο Σκόρντι. Πράγματι, η Τζάκι πουλούσε τα ρούχα, που αγόραζε με το επίδομα, αφόρετα, ενώ ήταν ακόμα στη συσκευασία τους.

Το έργο παρακολουθεί την ζωή του Αριστοτέλη Ωνάση από τα πρώτα του βήματα μέχρι το τέλος της ζωής του. Ξεκινάει από την Σμύρνη, την γενέτειρά του, ακολουθώντας τη μυθική διαδρομή του έως και τον πρόωρο θάνατό του από μυασθένεια, στην Γαλλία το 1975.

Μιλώντας στην Ελένη Σακέλλη, για την αγγλόφωνη έκδοση του «Εθνικού Κήρυκα» («Ε.Κ.») με αφορμή την παράσταση στη Νέα Υόρκη, ο Αντονι Σκόρντι τονίζει ότι η προετοιμασία του έργου κράτησε σχεδόν ένα χρόνο πριν ανέβει αρχικά στο Λος Αντζελες απ’ όπου και ξεκίνησε να παίζεται: «Ειδικότερα για τον Ωνάση, εμπνεύστηκα από τις ελληνοκυπριακές μου ρίζες, την κληρονομιά και την ανατροφή μου, η οποία με βοήθησε εξαιρετικά να πιάσω τη νοοτροπία και τον τρόπο σκέψης. Επίσης, είναι και το ελληνορθόδοξο ήθος, που συνδυάζεται με την παράδοση των Θεών του Ολύμπου, όπου θα πούμε ότι είναι “η μοίρα, το πεπρωμένο”, που αποτελεί και την αντίληψη που είχε για την ζωή ο θείος του Ωνάση, ο Αλέξανδρος: ότι δηλαδή η μοίρα ελέγχει τα πάντα και δεν είχε επιλογή», ανέφερε, στον «Ε.Κ.» καταλήγοντας, πως η μεγαλύτερη ηθική επιβράβευση για τον ίδιο είναι η αντίδραση του κοινού αλλά και το έργο καθαυτό.

«Είναι σημαντικό να βλέπω ανθρώπους να συνδέονται με έναν άνθρωπο, για τον οποίο πίστευαν ότι δεν είχαν τίποτε κοινό μαζί του. Επίσης είναι μια ευκαιρία να ενσαρκώσω έναν χαρακτήρα, που δεν θα είχε γραφτεί ποτέ για εμάς τους έλληνες ηθοποιούς, να μπορώ να εμπλουτίσω με ελληνικούς μύθους το έργο», πρόσθεσε.

