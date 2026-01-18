Πόσο καλά γνωρίζετε τον άνθρωπο που κοιμάται δίπλα σας;

Αν σας αρέσουν οι καλές ιστορίες για έναν απαίσιο σύζυγο, τότε έχετε πολλές τηλεοπτικές επιλογές καθώς τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν αναρίθμητες σειρές με χαρακτήρες κακόβουλων ανδρών, που είναι συναρπαστικά βασισμένοι στην απαίσια φύση τους. Στο «Big Little Lies», ο σύζυγος είναι βίαιος και στο «The Undoing» είναι δολοφόνος, ενώ στο «The White Lotus», ανάλογα με τη σεζόν, οι σύζυγοι είναι δόλιοι, άπληστοι και άπιστοι. Στο «Bad Sisters», τέσσερις γυναίκες προσπαθούν να σώσουν την αδελφή τους όχι από έναν, αλλά από δύο ψυχοπαθείς συζύγους. Και οι άνδρες στην πρόσφατη μίνι σειρά «All Her Fault» είναι είτε χειριστικοί και απατεώνες είτε εγωιστές και ανίκανοι.

Ισως το κίνημα #MeToo να έχει μεταφερθεί πλέον στα γραφεία σεναριογράφων και συγγραφέων, που περιγράφουν συζύγους οι οποίοι δίνουν έμφαση στο κομμάτι «χειρότερα» του γαμήλιου όρκου για το «μαζί στα καλύτερα και στα χειρότερα», σχολιάζει ο Economist με αφορμή την έκδοση του «Strangers», μιας αυτοβιογραφίας και ταυτόχρονα μιας ιστορίας τρόμου, βασάνων και προειδοποιήσεων.

Η αφήγηση της Μπελ Μπέρντεν, δικηγόρου με σπουδές στο Χάρβαρντ και βαθιές ρίζες στην αμερικανική κοινωνία, ξεκινά τις πρώτες μέρες της πανδημίας, τον Μάρτιο του 2020. Η Νέα Υόρκη είναι σε καραντίνα και η Μπέρντεν μαζί με τον σύζυγό της, Τζέιμς (έχει αλλάξει το όνομά του αλλά όχι πολλά άλλα), και δύο από τα τρία παιδιά τους μετακομίζουν στο εξοχικό τους στο Μάρθας Βίνγιαρντ, όπου οι μέρες κυλούν με κοκτέιλ και σπιτική μαγειρική.

Και ξαφνικά έρχεται η στιγμή του τρόμου. Ενα βράδυ, μετά το δείπνο, η Μπέρντεν ακούει ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή από έναν άγνωστο αριθμό: «Λυπάμαι που σας το λέω αυτό», λέει ένας άντρας, «αλλά ο σύζυγός σας έχει σχέση με τη γυναίκα μου».

Στην αρχή ο Τζέιμς εμφανίζεται μεταμελημένος, διαβεβαιώνοντας τη σύζυγό του ότι η σχέση έχει τελειώσει και ότι η άλλη γυναίκα «δεν σήμαινε τίποτα» για αυτόν (μια ατάκα πολυχρησιμοποιημένη τόσο σε ταινίες του Χόλιγουντ όσο και σε θεραπευτικές συνεδρίες). Αλλά με το ξημέρωμα της επόμενης μέρας, η συμπεριφορά του έχει αλλάξει. Είναι ψυχρός και αδυσώπητος. Δεν θέλει τα σπίτια τους στο Μάρθας Βίνγιαρντ ή στη Νέα Υόρκη ούτε καν την επιμέλεια των παιδιών, της λέει. Το μόνο που ζητάει είναι το διαζύγιο.

«Δεν ήξερα τίποτα», γράφει η Μπέρντεν, «μόνο το σοκ της εξαφάνισής του». Και αυτό είναι απόλυτο: ο Τζέιμς αγοράζει ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στην πόλη, εκπληκτικά μικρό για έναν άντρα με τρία παιδιά. «Πίστευα ακόμα ότι θα ήθελε να φτιάξει ένα σπίτι για τα παιδιά του, ότι δεν θα ακολουθούσε την απόφασή του να μην έχει την επιμέλεια», γράφει. Αλλά όχι. Ο σύζυγός της μετατρέπει το δεύτερο υπνοδωμάτιο σε γραφείο, διασφαλίζοντας ότι η εξαφάνισή του θα είναι ολοκληρωμένη. Η Μπέρντεν είναι έκπληκτη, δεν είχε ιδέα ότι ο Τζέιμς ήταν δυστυχισμένος.

Ιστορίες της αμερικανικής ελίτ (και όχι μόνο)

Καθόλου πρωτότυπο. Περίπου το 40% των πρώτων γάμων στην Αμερική καταλήγουν σε διαζύγιο, σημειώνει ο Economist. Το μοίρασμα των περιουσιακών στοιχείων, δε, είναι συχνά αγχωτικό και ιδιαίτερα περίπλοκο εδώ, καθώς υπάρχουν αρκετά περιουσιακά στοιχεία. Μέρος της γοητείας του «Strangers», εξάλλου, είναι οι ματιές που ρίχνει στη ζωή μιας σπάνιας ελίτ. Οπως αναφέρουν οι New York Times στην παρουσίαση του βιβλίου της Μπελ Μπέρντεν, ο πατέρας της, Κάρτερ Μπέρντεν, ήταν απόγονος της δυναστείας Βάντερμπιλτ και η μητέρα της, Αμάντα Μπέρντεν, κατάγεται από τις αξιοσημείωτες αμερικανικές οικογένειες Μόρτιμερ και Πάλεϊ, ενώ η γιαγιά της Μπέιμπ Πάλεϊ, ήταν μια από τις πιο διάσημες κοσμικές Αμερικανίδες, την οποία ο Τρούμαν Καπότε περιέγραψε ως «την πιο όμορφη γυναίκα του 20ού αιώνα».

Η Μπελ Μπέρντεν είχε χρησιμοποιήσει καταπιστεύματα για να πληρώσει την αγορά των σπιτιών της οικογένειάς της, αλλά στα συμβόλαια έβαλε τόσο το δικό της όνομα όσο και του Τζέιμς, για να γιορτάσει την ένωσή τους. Ετσι, όταν ο Τζέιμς εμφανίζεται ψάχνοντας για το προγαμιαίο τους συμβόλαιο, καμπάνες συναγερμού χτυπούν στα αυτιά του αναγνώστη. Στο τέλος, βέβαια, η κυρία Μπέρντεν καταλήγει με τα σπίτια τους στη Νέα Υόρκη και στο Μάρθας Βίνγιαρντ (με την ιδιωτική τους παραλία στο νησί).

Παρά τον πλούτο της συγγραφέα, πολλές γυναίκες μπορεί να αναγνωρίσουν πτυχές του δικού τους εαυτού στην Μπέρντεν. Οπως πολλές σύζυγοι παγκοσμίως, είχε παραχωρήσει τον οικονομικό σχεδιασμό και τις σχετικές αποφάσεις στον σύζυγό της. «Είχα επιλέξει να μην βλέπω», γράφει. «Είχα επιλέξει να μην ξέρω». Ο γάμος είχε εμποδίσει την ανεξαρτησία της. Αφού απέκτησε παιδιά, η Μπέρντεν δυσκολεύτηκε να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στη μητρότητα και την εργασία.

Παρά το σεβαστό μορφωτικό της επίπεδο, εγκαταλείπει την καριέρα της και μένει στο σπίτι για να μεγαλώσει τα παιδιά της και να υποστηρίξει τις φιλοδοξίες του Τζέιμς ως διαχειριστή κεφαλαίων. Μετά τον χωρισμό τους, φίλοι υπονοούν ότι αυτός μπορεί να είναι ο λόγος που ο Τζέιμς την άφησε, καθώς «οι γυναίκες γίνονται λιγότερο ενδιαφέρουσες για τους άνδρες όταν δεν εργάζονται».

Η Μπελ Μπέρντεν είναι μια κομψή συγγραφέας, σημειώνει Economist. Προς τιμήν της, η κρυστάλλινη πρόζα της δεν θολώνει από κακία. Αντίθετα, όπως υπογραμμίζουν οι New York Times, αντικατοπτρίζει τόσο τη νομική της εκπαίδευση όσο και την απαιτητική της φροντίδα με τη γλώσσα, λες και έχει έντονη επίγνωση τού πόσο στενά θα ζυγίσει κάθε πρόταση το κοινωνικό της σύμπαν. Η μητέρα της και η γιαγιά της προδόθηκαν επίσης από τους συζύγους τους. Η ίδια δεν θέλει να προσποιείται ότι περνούσε καλά με τον κακό σύζυγό της, όπως έκαναν εκείνες. «Να είσαι γενναία. Διεκδίκησέ το. Πες το. Σπάσε τον κύκλο», γράφει.

Το 2023 όταν δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά –στο πλαίσιο της σειράς «Modern Love» των New York Times– το δοκίμιό της για το διαζύγιό της με τίτλο «Μήπως ήμουν παντρεμένη με έναν άγνωστο;», έγινε αμέσως viral και κατακλύστηκε από μηνύματα ανθρώπων με παρόμοιες εμπειρίες. Κάποιοι «φίλοι» της, δε, άφησαν να υπονοηθεί ότι επρόκειτο για εκδίκηση. Αλλά το «Strangers», το οποίο προέκυψε στη συνέχεια από εκείνο το δοκίμιο, μιλάει για κάτι άλλο: αφορά το να παραμένει κανείς ορατός μετά τη διάλυση του γάμου και να είναι παρών για τα παιδιά όταν ο άλλος γονέας εξαφανίζεται λειτουργικά.

Υπάρχει μια πραγματική επιδεξιότητα και γενναιότητα σε αυτό, γράφει ο Αλεξ Κουτσίνσκι στους New York Times. Είναι σαν να προσφέρει η Μπέρντεν στα παιδιά της ένα διαβατήριο έξω από το άκαμπτο σύμπαν των WASP, προς ένα μέρος όπου οι άνθρωποι αγαπιούνται ανοιχτά, επιμένουν στην οικειότητα και δεν φοβούνται να τους δουν βαθιά.

Oπως μαρτυρούν, εξάλλου, τόσο το βιβλίο της όσο και οι αναρίθμητες τηλεοπτικές σειρές, ακόμη και στους πιο καλούς και μακροχρόνιους γάμους μπορεί να εμφανιστούν δυσάρεστες εκπλήξεις. Αμφιβάλλετε;

