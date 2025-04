Οταν οι ποπ σταρ δεν συγχωρούν

Με μια ανάρτηση στο Instagram η Μαντόνα έβαλε τέλος στη μακροχρόνια διαμάχη της με τον Ελτον Τζον. «Τελικά θάψαμε το τσεκούρι του πολέμου» γράφει η βασίλισσα της ποπ, η οποία τον παρακολούθησε στο «Saturday Night Live» (SNL) και μετά την εμφάνισή του πήγε και τον «αντιμετώπισε» στο καμαρίνι του. «Οταν τον συνάντησα, το πρώτο πράγμα που είπε ήταν “συγχώρεσέ με” και ο τοίχος ανάμεσά μας έπεσε» εξήγησε στην ανάρτησή της.

Η 66χρονη ποπ σταρ αποκάλυψε ακόμη πως, ως έφηβη, το είχε σκάσει ένα βράδυ από το σπίτι της για να δει τον Ελτον live στο Ντιτρόιτ! «Ηταν μια αξέχαστη παράσταση που με βοήθησε να καταλάβω τη μεταμορφωτική δύναμη της μουσικής» γράφει. «Αλλαξε την πορεία της ζωής μου, βλέποντάς τον όταν πήγαινα Γυμνάσιο. Μεγαλώνοντας ένιωθα πάντα σαν παρείσακτη και βλέποντάς τον στη σκηνή με βοήθησε να καταλάβω ότι ήταν ΟΚ να είσαι διαφορετική, να ξεχωρίζεις παίρνοντας έναν δρόμο που δεν είναι πολυσύχναστος. Στην πραγματικότητα, ήταν απαραίτητο».

Ωστόσο τις επόμενες δεκαετίες την «πλήγωνε» το γεγονός ότι κάποιος που η ίδια θαύμαζε τόσο πολύ δεν έκρυβε την αντιπάθειά του για εκείνη (την κατηγόρησε δημοσίως ότι τραγουδούσε playback). Αλλά πλέον τον «συγχώρησε», εκείνος την ευχαρίστησε και αυτό που έμεινε να αιωρείται από την ανταλλαγή των σχολίων τους είναι ότι η συμφιλίωσή τους θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και σε κάποια μουσική συνεργασία-έκπληξη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Madonna (@madonna)

Η Μαντόνα και ο Ελτον Τζον ποζάρουν για πρώτη φορά αγκαλιασμένοι μετά από δεκαετίες

Στο μεταξύ οι Oasis ετοιμάζονται να ξαναβγούν σε περιοδεία μετά από χρόνια καυγάδων μεταξύ των αδελφών Γκάλαχερ, ενώ ο Πολ Σάιμον και ο Αρτ Γκαρφάνκελ είχαν μια συγκινητική επανένωση πέρυσι, με τον δεύτερο να παραδέχεται πως «ήταν ανόητος», επειδή έβρισε τον Σάιμον σε μια συνέντευξη, γράφει στον Guardian ο Μπεν Μπομόντ-Τόμας. Και προσθέτει ακόμη μερικούς διάσημους καλλιτεχνικούς καυγάδες, που όμως δεν φαίνεται ότι θα έχουν καλή κατάληξη.

Λίντσεϊ Μπάκιγχαμ και Στίβι Νικς

Οι σπίθες μεταξύ του κιθαρίστα Λίντσεϊ Μπάκιγχαμ και της τραγουδίστριας Στίβι Νικς ήταν αυτές που πυροδότησαν την εμπορική εκτόξευση των Fleetwood Mac από τη στιγμή που το ζευγάρι στη ζωή και στην τέχνη εντάχθηκε στο συγκρότημα. Ωστόσο η φωτιά ανάμεσά τους θα «έκαιγε» τη σχέση τους, αλλά και τους Fleetwood Mac, τελικά. Το θυελλώδες ειδύλλιό τους αποτυπώθηκε στα τραγούδια τους, με τον Μπάκιγχαμ να ουρλιάζει «Go your Own Way» και τη Νικς να τον κατσαδιάζει στα «Dreams» και «Silver Springs». Μάλιστα, το τελευταίο ήταν μια συνειδητοποίηση, όπως είπε αργότερα η Νικς, «ότι ο Λίντσεϊ θα με στοιχειώνει για το υπόλοιπο της ζωής μου».

Ο Μπάκιγχαμ αποχώρησε από το συγκρότημα το 2018, ισχυριζόμενος ότι η Νικς ένιωσε προσβεβλημένη και τον έδιωξε επειδή χαμογελούσε ενόσω εκείνη μιλούσε σε μια τελετής απονομής, γράφει ο Μπομόντ-Τόμας στον Guardian. Αναφερόμενη σε εκείνη τη βραδιά, η Νικς είπε αργότερα: «Δεν ήταν πολύ καλός με κανέναν, δεν ήταν πολύ καλός με τον Χάρι Στάιλς. Ακουγα τη μαμά μου να λέει “Αλήθεια, θα περάσεις τα επόμενα 15 χρόνια της ζωής σου με αυτόν τον άνδρα;” Ακουγα και τον πολύ ρεαλιστή πατέρα μου να λέει “Ηρθε η ώρα να πάρετε διαζύγιο, παιδιά ”. Μεταξύ αυτών των δύο είπα κι εγώ “τελείωσε”». Ωστόσο πέρυσι ο Μικ Φλίτγουντ δήλωσε: «Θα ήθελα πολύ να δω μια επούλωση ανάμεσά τους», ενώ και ο ίδιος ο Μπάκιγχαμ είπε: «Θα ήταν πολύ σωστό να πλησιάσουμε δημόσια».

50 Cent και Ja Rule

«Δεν θα τελειώσει μέχρι να φύγει ο ένας από εμάς» ισχυρίστηκε ο 50 Cent για μια από τις πιο μακροχρόνιες κόντρες (beef είναι η λέξη της μόδας) στην ιστορία του hip-hop. Το δίδυμο κυριάρχησε στο millennial rap με σακάκια και ογκώδη τζιν, ανταλλάσσοντας μεταξύ τους κομμάτια diss (στίχοι που σκοπό έχουν να «την πουν» στον μουσικό αντίπαλο), από τη στιγμή που ένας συνεργάτης του 50 Cent βούτηξε από τον Ja Rule κάποια κοσμήματα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ενός βίντεο κλιπ, το 1999. Τα πράγματα φάνηκε να έχουν ηρεμήσει όταν τους έβαλαν στην ίδια σειρά σε μια πτήση το 2013 χωρίς να συμβεί κάτι.

Ωστόσο έκτοτε ο Ja Rule έχει κατηγορήσει σε πολλές περιπτώσεις τον 50 Cent πως είναι «ρουφιάνος», ενώ ο 50 Cent αγόρασε πολλές μπροστινές σειρές θέσεων σε μια συναυλία του Ja Rule ώστε να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπήρχαν θαυμαστές του σε αυτές. Πέρυσι, δε, ο 50 έκραξε τον Ja όταν του απαγορεύτηκε η είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τον δεύτερο να του λέει να «σκάσει», γράφει ο Μπεν Μπομόντ-Τόμας στον Guardian (διατυπώνοντας κομψά την έκφραση του αμερικανού ράπερ). Προσθέτει ότι πλέον μπορεί να διακρίνει κανείς ότι στη σύγκρουσή τους έχει παρεισφρήσει μια κάποια στοργή: σαν να είναι δυο ηλικιωμένοι αντίπαλοι του τένις που αγωνίζονται στο γήπεδο ενός γηροκομείου…

Μόρισεϊ και Τζόνι Μαρ

Οι σχέσεις του πρώην frontman των Smiths, Μόρισεϊ, με τον θρυλικό κιθαρίστα του συγκροτήματος Τζόνι Μαρ βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο της ιστορίας τους. Στο παρελθόν ο Μόρισεϊ είχε θρηνήσει το τέλος του συγκροτήματος με θλιβερούς και αξιοπρεπείς τόνους, αλλά εκνευριζόταν όταν ο Μαρ μιλούσε στον Τύπο και αναφερόταν σε αυτόν: «Μιλάς σαν να είσαι ο προσωπικός μου ψυχίατρος, με συνεχή και αδιάλειπτη πρόσβαση στα ένστικτά μου» είπε το 2022. Η ένταση κορυφώθηκε το 2024, όταν ο Μόρισεϊ ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για μια επανένωση των Smiths και για αρχειακές κυκλοφορίες. Υποστήριξε ότι τελικά ο Μαρ τις μπλόκαρε και έκανε αίτηση για αποκλειστική ιδιοκτησία των Smiths, κάτι που ο Μαρ αρνήθηκε λέγοντας: «Δεν αγνόησα την προσφορά [για περιοδεία]. Είπα “όχι”».

Μαράια Κάρεϊ και Τζένιφερ Λόπεζ

Ενώ οι άνδρες της ποπ καταφεύγουν σε τσαμπουκάδες, βρισιές και νομικές απειλές, σαν τσαντισμένοι μάγκες που πλακώνονται έξω από παμπ, η Κάρεϊ και η Λόπεζ θυμίζουν ντουέτο κουλ δολοφόνων που εκτελούν συμβόλαια θανάτου, με την κάθε μία να προσποιείται ότι η άλλη δεν υπάρχει. «Είναι χορεύτρια, έτσι δεν είναι; Δεν νομίζω ότι ως τραγουδίστρια είναι στην ίδια καλλιτεχνική κατηγορία με μένα», είχε πει η Κάρεϊ για τη Λόπεζ, πριν από το αμίμητο «Δεν τη γνωρίζω», σε μια συζήτηση για τις ποπ συναδέλφους της λίγα χρόνια αργότερα.

Η Λόπεζ, πάλι, χρησιμοποίησε τα λόγια της Κάρεϊ εναντίον της, λέγοντας σε διαφορετικές περιπτώσεις «δεν γνωριζόμαστε» και «δεν γνωριζόμαστε τόσο καλά», ενώ κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης της Κάρεϊ φωτογραφίστηκε να ψάχνει στο κινητό της σαν βαριεστημένο παιδί. Η παθητική επιθετικότητα βουίζει τόσο έντονα που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, σχολιάζει φαρμακερά ο Μπομόντ-Τόμας στον Guardian.

Ντέιβιντ Γκίλμουρ και Ρότζερ Γουότερς

Οι καυγάδες μεταξύ των δύο τιτάνων των Pink Floyd είναι πλέον τόσο μακρόσυρτοι και επεισοδιακοί όσο το «Dark Side of the Moon», καθώς συνεχίζονται από το 1985, όταν ο Γουότερς αποχώρησε από το συγκρότημα αποκαλώντας το «εξαντλημένη δύναμη», μέχρι σήμερα. Αργότερα ο Γουότερς κατακεραύνωσε τα μεταγενέστερα άλμπουμ των Floyd (χαρακτηρίζοντας το «A Momentary Lapse of Reason» «πολύ εύκολη αλλά αρκετά έξυπνη πλαστογραφία») και παρ’ όλο που ενώθηκαν ξανά για φιλανθρωπικές συναυλίες το 2005 και το 2010, το 2020 ο Γουότερς ισχυρίστηκε ότι ο Γκίλμουρ «απαγόρευσε» την παρουσία του στην ιστοσελίδα των Pink Floyd.

Ο Γκίλμουρ αντέδρασε λίγο σε στυλ «I don’t know her» (τραγούδι της Μαράια Κάρεϊ), λέγοντας: «Εφυγε από το συγκρότημά μας όταν ήμουν στα 30 μου… Δεν γνωρίζω πραγματικά τη δουλειά του έκτοτε». Αλλά οι σχέσεις τους επιδεινώθηκαν πολύ άσχημα το 2023, όταν ο Γκίλμουρ έγραψε στο Twitter –υποστηρίζοντας τους ισχυρισμούς της συζύγου τού Πόλι Σάμσον– ότι ο Γουότερς ήταν «αντισημίτης, σάπιος μέχρι το κόκκαλο. Επίσης απολογητής του Πούτιν και ψεύτης, κλέφτης, υποκριτής, φοροφυγάς, προσποιείται ότι τραγουδάει, μισογύνης, άρρωστος από φθόνο, μεγαλομανής».

Ο Γουότερς, βέβαια, «διαψεύδει πλήρως» τους ισχυρισμούς που Γκίλμουρ, χαρακτηρίζοντάς τους «εμπρηστικούς και εξωφρενικά ανακριβείς». Το 2024, δε, όταν ο Γκίλμουρ ρωτήθηκε από αναγνώστη του Guardian αν θα έπαιζε ποτέ ξανά με τον Γουότερς, απάντησε: «Απολύτως όχι. Εχω την τάση να αποφεύγω ανθρώπους που υποστηρίζουν ενεργά αυταρχικούς δικτάτορες που κάνουν γενοκτονίες».

Μπομπ Ντίλαν και Ντον ΜακΛιν

Επί χρόνια πολλοί υπέθεταν ότι το «American Pie» του Ντον ΜακΛιν χτυπούσε τον Ντίλαν με τους στίχους «When the jester sang for the king and queen / in a coat he borrowed from James Dean / And a voice that came from you and me / Oh, and while the king was looking down / The jester stole his thorny crown» («Οταν ο παλιάτσος τραγούδησε για τον βασιλιά και τη βασίλισσα / με ένα παλτό που δανείστηκε από τον Τζέιμς Ντιν / Και μια φωνή που έβγαινε από σένα κι από μένα / Ω, και καθώς ο βασιλιάς κοίταζε χάμω / Ο παλιάτσος του ’κλεψε το ακάνθινο στεφάνι»). Η άποψη ήταν ότι με το τραγούδι του ο ΜακΛιν κατέγραφε την μετατόπιση της κουλτούρας από το rock’n’roll στις συνθέσεις των τραγουδοποιών, με τον Ντίλαν-παλιάτσο να κλέβει τα φώτα της δημοσιότητας από τον βασιλιά Ελβις Πρίσλεϊ, σαν νέος Μεσσίας.

Ο ίδιος ο Ντίλαν το πίστευε σίγουρα αυτό: «Ναι, Ντον ΜακΛιν, “American Pie”, τι τραγούδι είναι αυτό» είπε σαρκαστικά μιλώντας στον Μπιλ Φλάναγκαν σε μια σπάνια συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε το 2017 αποκλειστικά στο bobdylan.com. «Ενας παλιάτσος, έ; Σίγουρα, ο παλιάτσος γράφει τραγούδια όπως τα “Masters of War”, “A Hard Rain’s a-Gonna Fall”, “It’s Alright, Ma” – κάποιος παλιάτσος. Θέλω να πιστεύω πως μιλάει για κάποιον άλλον. Ρωτήστε τον».

Ωστόσο ο ΜακΛιν εξομάλυνε λίγο τα πράγματα δίνοντας όντως εξηγήσεις για τους στίχους του, το 2022: «Ανέφερα τον Τζέιμς Ντιν στο τραγούδι. Αν εννοούσα τον Ελβις ή τον Μπομπ Ντίλαν, θα είχα πει τα ονόματά τους». Αλλά, όπως επισημαίνει o Μπεν Μπομόντ-Τόμας στον Guardian, ο Ντίλαν δεν είναι ακριβώς ο τύπος του ανθρώπου που συμφιλιώνεται με κάποιον αγκαλιάζοντάς τον…

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News