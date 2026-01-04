Ρούμπιο: «Μη απαραίτητη» η έγκριση από το Κογκρέσο για τη σύλληψη Μαδούρο

Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με εν ενεργεία αξιωματούχους της Βενεζουέλας «αν λάβουν τις σωστές αποφάσεις», δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον διατηρεί τα μέτρα πίεσης κατά της χώρας της Λατινικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένου του εμπάργκο πετρελαίου.

«Αν δεν λάβουν τις σωστές αποφάσεις, οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν πολλούς μοχλούς επιρροής για να διασφαλίσουν την προστασία των συμφερόντων μας, συμπεριλαμβανομένου του εμπάργκο πετρελαίου. Επομένως, θα κρίνουμε, στο μέλλον, θα κρίνουμε όσα κάνουν», είπε για την κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο CBS.

Ο Ρούμπιο φάνηκε επίσης να μετριάζει τις δηλώσεις που έκανε το Σάββατο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι ΗΠΑ θα «αναλάβουν την διακυβέρνηση» της Βενεζουέλας και δεν θα διστάσουν να αναπτύξουν στρατεύματα εκεί «αν χρειαστεί».

Ενώ ο Τραμπ δεν μπορεί να αποκλείσει δημοσίως όλες τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης στρατευμάτων, «δεν είναι αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι ένα εμπάργκο πετρελαίου που μας επιτρέπει να ασκήσουμε σημαντική επιρροή σε ό,τι θα συμβεί στη συνέχεια», τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Όταν ρωτήθηκε για την Ροντρίγκες ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα αξιολογήσει τις ενέργειές της και εκείνες των άλλων ηγετών που εξακολουθούν να βρίσκονται στην εξουσία και «θα δει τι θα συμβεί».

Σε συνέντευξή του στο ABC, ερωτηθείς γιατί δεν ζητήθηκε η έγκριση του Κογκρέσου πριν από την αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών απάντησε πως «δεν ήταν απαραίτητο, επειδή δεν επρόκειτο για εισβολή».

Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα υποστήριζαν τη Μαρία Κορίνα Ματσάντο, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης και προσωπικότητα της αντιπολίτευσης, ή τον Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης στις προεδρικές εκλογές του 2024, ο Ρούμπιο απέφυγε να απαντήσει.

Οι ΗΠΑ , υποστήριξε, δεν μπορούν πλέον να παρεμβαίνουν στις πολιτικές υποθέσεις τρίτων χωρών.

Η Βενεζουέλα δεν είναι «Λιβύη», «Ιράκ» ή «Αφγανιστάν». «Η αποστολή μας εδώ είναι πολύ διαφορετική», τόνισε ο Ρούμπιο. «Αντιμετωπίζουμε αυτό που αποτελεί απειλή για τα αμερικανικά συμφέροντα» τόνισε.

Ερωτηθείς γιατί κατά την αμερικανική επιχείρηση δεν συνελήφθησαν άλλα στελέχη της κυβέρνησης Μαδούρο, ο Ρούμπιο απάντησε: «Είναι πολύ απλό. Δεν μπορείς να μπεις και να τα τακτοποιήσεις όλα».

Σε μια δραματική επιχείρηση, αμερικανικά στρατεύματα συνέλαβαν και απήγαγαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας το Σάββατο. Πλέον, βρίσκεται φυλακισμένος στις ΗΠΑ ενώ αναμένει να δικαστεί στη Νέα Υόρκη με κατηγορίες περί «ναρκο-τρομοκρατίας».

Στο «φρικτό» MDC ο Μαδούρο

Συγκεκριμένα, ο Νικολάς Μαδούρο μεταφέρθηκε στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης (MDC) στη Νέα Υόρκη.

Με περιγραφές, όπως «αηδιαστικό» και «φρικτό» ως προς τις συνθήκες του, το MDC είναι γνωστό για τη χρόνια έλλειψη προσωπικού, τη βία των κρατουμένων και τις διακοπές ρεύματος.

Footage of Venezuelan President Maduro’s perp walk at Stewart Air National Guard Base. pic.twitter.com/BgUnJgsCL3 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 4, 2026

Χτισμένο τη δεκαετία του 1990 για να αντιμετωπίσει τον υπερπληθυσμό των φυλακών, το κέντρο έχει φιλοξενήσει άτομα όπως τον τραγουδιστή R. Kelly, την κοσμική Γκισλέιν Μάξγουελ, τον πρώην παιδί-θαύμα των κρυπτονομισμάτων Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ και τον μουσικό Σον «Diddy» Κομπς. Ο ναρκοβαρόνος Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Ζαμπάντα Γκαρσία κρατήθηκε επίσης εκεί, ενώ περίμενε τη δίκη του για κατηγορίες δολοφονίας και διακίνησης ναρκωτικών.

«Είναι ένα πολύ δύσκολο μέρος για να είσαι κρατούμενος», υποστήριξε ο δικηγόρος του Κομπς, Μαρκ Ανιφίλο στο δικαστήριο στα τέλη του 2024, λέγοντας στον δικαστή ότι θα ήταν δύσκολο για τον πελάτη του να προετοιμαστεί για τη δίκη αν στεγαζόταν εκεί.

Η βία μπορεί να αποτελεί συνεχή απειλή. Ένας κρατούμενος μαχαιρώθηκε θανάσιμα τον Ιούνιο του 2024 και ένας άλλος πέθανε σε καβγά ένα μήνα αργότερα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News