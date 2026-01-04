Εφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Γιώργος Παπαδάκης, γνωστός δημοσιογράφος και επί δεκαετίες παρουσιαστής ενημερωτικών εκπομπών, ιδιαίτερα στην πρωϊνή τηλεοπτική ζώνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Παπαδάκης υπέστη οξύ έμφραγμα ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στο Κολωνάκι. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και σε 5 λεπτά έφτασε ασθενοφόρο και μοτοσικλέτα. Όταν τον παρέλαβαν ο δημοσιογράφος δεν είχε σημεία ζωής.

Διεκομίσθη χωρίς τις αισθήσεις του στο Λαϊκό νοσοκομείο όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο Γιώργος Παπαδάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951 και είχε καταγωγή από την Κρήτη.

Θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους πιο γνωστούς και αγαπητούς παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης, αφού η καριέρα του στο «γυαλί» ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 και ολοκληρώθηκε πέρυσι, περίπου τέσσερις δεκαετίες μετά.

Η ανακοίνωση του Λαϊκού Νοσοκομείου

«Σήμερα, 04/01/26, ο γνωστός δημοσιογράφος Παπαδάκης Γεώργιος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» μέσω ΕΚΑΒ, σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής στις 05:42μμ.

Συγκεκριμένα, στις 17:15, το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για παραλαβή του Γιώργου Παπαδακη από το Κολωνάκι. Έσπευσε μηχανή άμεσης απόκρισης στις 17.18 ενώ στις 17.22 έφτασε ασθενοφόρο. Ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε ΚΑΡΠΑ και στις 17.38 έφθασε στο ΤΕΠ του Λαϊκού.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο επείγουσας αντιμετώπισης και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου προχώρησε σε παρατεταμένες και εντατικές προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), σύμφωνα με τα διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του ασθενούς και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 06:26μμ.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Λαϊκού Νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος».

Μητσοτάκης: Σφράγισε με τον δικό του τρόπο την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια

Με αφορμή τον θάνατο του δημοσιογράφου σε ηλικία 74 ετών ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον αποχαιρετά γράφοντας:

«Μόνο θλίψη προκαλεί η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη. Ενός δημοσιογράφου που σφράγισε με τον δικό του τρόπο την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους πολλούς φίλους του».

