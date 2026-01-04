Ρωσικοί λύκοι κατασπαράσσουν ταράνδους στη Φινλανδία

Ανταπόκριση του Ενρίκο Φραντσεσκίνι από το Λονδίνο δημοσιεύθηκε στη Repubblica. Πέρα από την αγιοβασιλιάτικη ατμόσφαιρα των ημερών με το παραμυθένιο έλκηθρο των ταράνδων του «Σάντα», θύμισε τους πασίγνωστους «Λύκους» του Κωστή Παλαμά, οι οποίοι στο εν λόγω στιχούργημα ενσαρκώνουν το Κακό και ταυτίζονται με τους μπολσεβίκους. Διότι το θέμα της δημοσιογραφικής ανταπόκρισης ήταν οι επιδρομές «ρώσων λύκων» («lupi russi» στο πρωτότυπο) στα δάση της Φιλανδίας, όπου «σκοτώνουν ντόπιους ταράνδους».

Βέβαια, η Ρωσία είναι και τυπικά καπιταλιστική χώρα από το 1991, οπότε δεν τίθεται ζήτημα κυβερνώντων μπολσεβίκων. Ομως το Κρεμλίνο αγρίεψε επί ημερών Πούτιν, άλλοτε στελέχους της Κα Γκε Μπε, και μάλιστα με προϋπηρεσία στο έδαφος της σημερινής ενοποιημένης Γερμανίας: «Ο πόλεμος του Πούτιν σκοτώνει και στη Φινλανδία, καθώς οι λύκοι διασχίζουν τα σύνορα και κατασπαράσσουν ταράνδους» έγραψε ο ιταλός ρεπόρτερ.

Το ρεπορτάζ της Repubblica βασίστηκε σε σχετικό θέμα τού αμερικανικού CNN, Μέσου που υποστηρίζει τους Δημοκρατικούς, έχει στοχοποιηθεί ως «εχθρικό» από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η αλλαγή ιδιοκτησίας του προτάσσεται από τον ίδιο ως μεγάλης σημασίας στην υπόθεση αγοραπωλησίας της μητρικής εταιρείας του CNN, της Warner Bros Discovery.

Από όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ, ξεκίνησε το ρεπορτάζ της Repubblica, η Φινλανδία έχει τα μεγαλύτερα σύνορα με τη Ρωσία: 1.340 χιλιόμετρα. Από τότε που η Μόσχα εισέβαλε στην Ουκρανία, πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, η κυβέρνηση του Ελσίνκι φοβήθηκε ότι θα έχει και αυτή παρόμοια μοίρα, έτσι εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ. Ολον αυτόν τον καιρό οι εντάσεις έχουν αυξηθεί και στα ρωσο-φινλανδικά σύνορα, με τα στρατεύματα εκεί να έχουν αυξηθεί εκατέρωθεν. Προσφάτως, όμως, οι Φινλανδοί συνειδητοποίησαν ότι υφίστανται ήδη εισβολή: εκατοντάδες χιλιάδες ρώσοι λύκοι εισήλθαν στη χώρα και κυνηγούν ταράνδους.

Σημειωτέον ότι η Ιστορία του Β΄ΠΠ έχει καταγράψει δύο συγκρούσεις μεταξύ Σοβιετικών και Φινλανδών, την πρώτη στο χρονικό διάστημα 1939-1940 και τη δεύτερη μεταξύ 1941-1944. Σήμερα, όπως έγραψε ο Φραντσεσκίνι, τα κουφάρια των ταράνδων έχουν πολλαπλασιαστεί στα δάση πλησίον των συνόρων. Τα ίχνη αποκαλύπτουν ότι οι λύκοι σκοτώνουν και καταξεσκίζουν τους ταράνδους. Οι λύκοι «προέρχονται από την Ανατολή», όπως δήλωσε στο CNN ο τσοπάνος ταράνδων Juha Kujala, δηλαδή από τη Ρωσία.

Το CNN ρώτησε τον τσοπάνο γιατί οι ρωσικοί λύκοι εισέρχονται στη Φινλανδία και εκείνος απάντησε: «Εξαιτίας του Πούτιν! Πολλοί από τους ρώσους κυνηγούς λύκων επιστρατεύθηκαν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία και τώρα κυνηγούν ανθρώπους. Ετσι, ο πληθυσμός των λύκων αυξήθηκε ανεμπόδιστα. Οι λύκοι ψάχνουν για τροφή στη δική μας πλευρά των συνόρων, σκοτώνοντας ταράνδους».

Τα στατιστικά στοιχεία το επιβεβαιώνουν: ο αριθμός των επιθέσεων λύκων σε ταράνδους, που σε αυτό το άγριο μέρος της Φινλανδίας κυμαινόταν από 500 έως 1.000 ετησίως, το 2025 έφθασε τις 2.000. Δεν υπάρχουν αρκετοί φιλανδικοί λύκοι για να προκαλέσουν τέτοια σφαγή. Επομένως δράστες είναι οι ρωσικοί λύκοι, όπως δείχνει και η ανάλυση DNA.

Σε χωριά της ρωσικής πλευράς των συνόρων, συνέχισε το δημοσίευμα, οι λύκοι εμφανίζονται συχνότερα, σημάδι ότι οι ρώσοι κυνηγοί δεν βοηθούν, όπως έκαναν παλιότερα, στον έλεγχο του πληθυσμού τους. Οι κυνηγοί έχουν στρατολογηθεί στον στρατό του Πούτιν για τον πόλεμο εναντίον του Κιέβου. «Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει εκτεταμένες συνέπειες» σχολίασε και το CNN.

Για τους φινλανδούς αγρότες και βοσκούς η παρουσία λύκων από τη Ρωσία αποτελεί μάστιγα. Οι τάρανδοι είναι απαραίτητοι για την Αρκτική, αφού είναι πολύτιμοι για το κρέας τους, το τομάρι τους, αλλά και για τις τουριστικές υπηρεσίες που προσφέρουν.

Κάθε χειμώνα χιλιάδες επισκέπτες συρρέουν στη Λαπωνία, στη βορειότερη περιοχή της Φινλανδίας, για να φωτογραφηθούν στο «σπίτι του Σάντα» και να κάνουν βόλτες με έλκηθρα που τα σέρνουν τάρανδοι. «Αν ο Τραμπ δεν σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία», είπε ο βοσκός Kujala, «όλο και λιγότεροι τάρανδοι θα υπάρχουν εδώ, ενώ η ζωή μου θα γίνεται όλο και πιο δύσκολη».

