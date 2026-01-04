Πάβελ Ντούροφ, ο αμφιλεγόμενος μπίζνεσμαν με τα… 100 παιδιά

Σούπερ φιλελεύθερος όταν φιλοσοφεί και υπερασπίζεται την ελευθερία του λόγου στη δική του πλατφόρμα, το Telegram, αλλά πολύ πιο αυταρχικός όταν διαχειρίζεται την εταιρεία του. Πάντως «ξεχωριστός» όταν προβάλλει τον εαυτό του, όπως πολλοί άλλοι μεγιστάνες της τεχνολογίας. Με αυτές τις φράσεις η Corriere della Sera (Γκουίντο Ντε Φραντζέσκι) φιλοτέχνησε το πορτρέτο του 41χρονου Πάβελ Ντούροφ, ιδρυτή του VKontakte, του «ρωσικού Facebook», όπως εξήγησε, και κατόπιν της Telegram.

Συμπλήρωσε ότι ο εν λόγω επιδεικνύει ακαταμάχητη επιθυμία να τροφοδοτεί τη δική του μυθολογία και απολαμβάνει να εμφανίζεται ως εντελώς ανεξάρτητος από άλλες δυνάμεις και απαλλαγμένος από κοινωνικούς περιορισμούς. Οπως κάνουν πολλοί από τους συναδέλφους του, προωθεί τη δική του κοσμοθεωρία, με στόχο να καθιερωθεί ως «οραματιστής», α λα Ελον Μασκ. Ο λόγος για τον οποίο το ιταλικό Μέσο ασχολήθηκε τώρα με τον Ντούροφ είναι η κυκλοφορία βιβλίου με θέμα αυτόν.

Υστερα από 14 χρόνια μελέτης, ο ρώσος συγγραφέας Νικολάι Κονόνοφ επέλεξε ένα απλό επίθετο για να τιτλοφορήσει το βιβλίο του, που προσφάτως κυκλοφόρησε στα αγγλικά: «Ο λαϊκιστής». Ο Ντε Φραντζέσκι μετέφερε ότι ο Ντούροφ ντύνεται πάντα στα μαύρα, όταν δεν επιδεικνύει ημίγυμνος τα αποτελέσματα του εξαιρετικά υγιεινού τρόπου ζωής του. Είναι κάτοχος τεσσάρων υπηκοοτήτων, της ρωσικής, της γαλλικής, των Εμιράτων και εκείνης του συμπλέγματος εξωτικών νήσων με την ονομασία Saint Kitts and Nevis.

Τι άλλο; Είναι επιρρεπής σε θεωρίες συνωμοσίας και παρουσιάζει τη Δύση, κυρίως την Ευρωπαϊκή Ενωση, ως απειλή για τις ατομικές ελευθερίες και τα ατομικά δικαιώματα. Τον Αύγουστο του 2024 ο συγκεκριμένος μπίζνεσμαν κρατήθηκε επί τριήμερο στη Γαλλία στο πλαίσιο έρευνας περί παρανόμου περιεχομένου στο Telegram. Ο Ντούροφ τυγχάνει, επίσης, υποστηρικτής του πολιτικού δόγματος που υποστηρίζει και ενθαρρύνει την αύξηση των γεννήσεων, ανέφερε η Corriere.

Προ ημερών και η Wall Street Journal αφηγήθηκε την ιστορία του Ντούροφ. Είναι πατέρας έξι παιδιών, τα οποία απέκτησε με τρεις διαφορετικές γυναίκες. Και όχι μόνο. Ο ρέκτης μπίζνεσμαν απέκτησε άλλα 100 παιδιά, τουλάχιστον 100, σε 12 χώρες. Πώς; Διά της μεθόδου της δωρεάς σπέρματος σε γυναίκες κάτω των 37 ετών που ζήτησαν τη βοήθειά του και εκείνος τις ενέκρινε.

Η απόφαση του Ντούροφ, όπως εξηγήθηκε σε μια ανάρτηση στο Telegram τον Ιούλιο του 2024, προκλήθηκε από αίτημα ενός φίλου που δεν μπορούσε να κάνει παιδιά και στη συνέχεια συνεχίστηκε για χρόνια ως «πολιτικό καθήκον».

Τότε ο επιχειρηματίας έγραψε: «Η έλλειψη υγιούς σπέρματος έχει γίνει ένα ολοένα και πιο σοβαρό πρόβλημα σε όλον τον κόσμο» και «είμαι περήφανος που κάνω το καθήκον μου». Ακολούθησε ανταλλαγή δημόσιων μηνυμάτων μέσω social media με τον Μασκ, ο οποίος είναι πατέρας 14 παιδιών.

Η Corriere σχολίασε ότι η δημογραφική παρακμή είναι σοβαρή στη Ρωσία και ότι το πρόβλημα εντείνουν το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων, η σημαντική μετανάστευση χωρίς αντίστοιχη εισροή αλλοδαπών και το μικρό προσδόκιμο ζωής για τους άνδρες πολίτες. Αυτό το τελευταίο «οφείλεται στους πολέμους που διεξάγει η Μόσχα τις τελευταίες δεκαετίες και στις ψυχολογικές συνέπειες αυτών».

Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί αν η απόφαση του Ντούροφ να γεμίσει τον κόσμο με παιδιά (ιδιαιτέρως στην πατρίδα του, δεδομένου ότι η κλινική που αποθηκεύει το σπέρμα του βρίσκεται στη Μόσχα) μπορεί να θεωρηθεί μορφή συμμαχίας με το ρωσικό καθεστώς. Στο βιβλίο του ο Κονόνοφ αφηγείται μια ιδιωτική συνάντηση, το 2014, μεταξύ του Πούτιν και του Ντούροφ, στην οποία ο ρώσος πρόεδρος ουσιαστικά τον «συμβούλεψε» να πουλήσει τις μετοχές του στην VKontakte και να εξαφανιστεί.

Εκτοτε, κατέληξε η Corriere, ο επιχειρηματίας ζει κυρίως στο Ντουμπάι και, σύμφωνα με τον Κονόνοφ, έχει κρατήσει αποστάσεις από το ρωσικό καθεστώς. Και ενώ η θεωρία ότι ο Ντούροφ πληρώνεται από τη ρωσική μυστική υπηρεσία FSB επανεμφανίζεται από καιρού εις καιρόν, ο συγγραφέας του «Λαϊκιστή» ισχυρίζεται ότι δεν έχει βρει καμία επιβεβαίωση αυτής της φήμης.

