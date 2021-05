Οταν οι διάσημες ερωτεύονται τον μπόντιγκαρντ

Η είδηση λέει ότι δύο γυναίκες της οικογένειας του Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκαν «ακατάλληλα και ίσως επικίνδυνα κοντά» σε μυστικούς αστυνομικούς που είχαν αναλάβει να τις προστατεύουν. Πρωτότυπο; Καθόλου…

Οπως συνήθως, έτσι και αυτή τη φορά, όλα ξεκίνησαν με την έκδοση ενός νέου βιβλίου, που έβγαλε στη φόρα ότι η Βανέσα Τραμπ, πρώην σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ, γιού του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, «άρχισε να βγαίνει με έναν από τους πράκτορες που είχαν αναλάβει την προστασία της οικογένειάς της». Το βιβλίο έχει τίτλο «Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service» και το υπογράφει η δημοσιογράφος της Washington Post, Κάρολ Λίονιγκ.

Το 2017, έγινε γνωστό ότι, ο Ντον τζ. ζήτησε την άρση της προστασίας της οικογένειάς του σε εικοσιτετράωρη βάση επειδή ήθελαν περισσότερη ιδιωτική ζωή. Τον επόμενο χρόνο το ζευγάρι χώρισε και δεν είναι σαφές πότε ξεκίνησε η φερόμενη σχέση μεταξύ της Βανέσα και του σωματοφύλακα.

Η Λίονιγκ αποκαλύπτει ακόμα ότι η μικρότερη κόρη του πρώην προέδρου, Τίφανι Τραμπ «άρχισε να περνάει ασυνήθιστα πολύ χρόνο μόνη της με έναν πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών», αλλά είχε χωρίσει με τον φίλο της πριν ξεκινήσει η σχέση με τον bodyguard.

Και στις δύο περιπτώσεις, γράφει στους Sunday Times ο Αλιστερ Ντόμπερ, ανταποκριτής της βρετανικής εφημερίδας στην Ουάσινγκτον, οι πράκτορες -που δεν κατονομάζονται- δεν επέδειξαν την απαιτούμενη πειθαρχία.

Στην περίπτωση της Βανέσα, ο σωματοφύλακας δεν είχε ανατεθεί αποκλειστικά στη δική της υπηρεσία. Και η Τίφανι αρνήθηκε ότι είχε συνάψει ερωτική σχέση με έναν «ψηλό, σκοτεινό και όμορφο πράκτορα». Η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε, ακόμη, ότι η σχέση τους ήταν καθαρά πλατωνική. Παρόλα αυτά, ο σωματοφύλακας απομακρύνθηκε και του ανατέθηκαν άλλα καθήκοντα. Τα αφεντικά των Μυστικών Υπηρεσιών ανησυχούσαν για τη σχέση, ανεξάρτητα από τη μορφή που είχε πάρει, καθώς οι πράκτορες δεν επιτρέπεται να δημιουργούν προσωπικές σχέσεις με τα άτομα που τους έχει ανατεθεί να προστατεύουν.

Οπως άλλωστε αναφέρει στο βιβλίο της η Λίονιγκ, η οποία το 2015 τιμήθηκε με το βραβείο Pulitzer για τη δουλειά της σχετικά με τις αποτυχίες των Μυστικών Υπηρεσιών, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απαιτήσει την «απομάκρυνση υπέρβαρων πρακτόρων» από την ομάδα φύλαξής του: «Πώς θα προστατεύσουν εμένα και την οικογένειά μου αυτοί οι χοντροί τύποι, αν δεν μπορούν να τρέξουν στον δρόμο;», φέρεται να έχει πει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

Βέβαια, οι ερωτικές ιστορίες με σωματοφύλακες της Τίφανι και της Βανέσα δεν είναι καθόλου πρωτότυπες. Παρόμοια love story βλέπουν κάθε τόσο το φως της δημοσιότητας και δίνουν τροφή σε σενάρια κινηματογραφικά και τηλεοπτικά.

Το 1992, η ταινία «Σωματοφύλακας» έσπασε κυριολεκτικά τα ταμεία. Σύμφωνα με το σενάριο, ο Κέβιν Κόσνερ στον ρόλο του πρώην πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών Φρανκ Φάρμερ, που είχε αφιερώσει τη ζωή του στην προστασία δύο αμερικανών προέδρων και άλλων ισχυρών, αποδεικνύεται ο (τέλειος) bodyguard για την ποπ σταρ Ρέιτσελ Μάρον (Γουίτνεϊ Χιούστον) της οποίας η ζωή απειλείται από κάποιον θαυμαστή της. Οσο ο κίνδυνος μεγαλώνει τόσο πιο πολύ δένεται το ζευγάρι με τα δεσμά του έρωτα, μας λέει η ταινία του Μικ Τζάκσον, όμως πάνω κάτω το ίδιο σενάριο έχουμε δει να επαναλαμβάνεται και στην πραγματική ζωή. Γιατί πού αλλού και πώς να ψάξεις για τον έρωτα, αν έχεις αποκοπεί από την πραγματική ζωή, και ταυτόχρονα δίπλα σου έχεις συνεχώς έναν άντρα γερό, δυνατό και κυρίως αφοσιωμένο…

Το μακρινό 1997, η Τζένιφερ Λόπεζ παντρεύτηκε τον bodyguard/personal trainer της, Οτζάνι Νόα. Ο γάμος τους, ο πρώτος της Λατίνας σούπερ σταρ (που τo ‘χει σε κακό να αρραβωνιάζεται και να παντρεύεται με κάθε ευκαιρία) με το ζόρι κράτησε έναν χρόνο. Και έκτοτε δεν θέλει να ξανακούσει το όνομά του γιατί ο τύπος άνοιξε το στόμα του και είπε πράγματα που είχε συμφωνήσει να μην πει.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς τα έφτιαξε το 2008 με τον σωματοφύλακά της, έναν πρώην ισραηλινό στρατιώτη ονόματι Λι, και δύο χρόνια αργότερα άρχισε να βγαίνει με τον επόμενο τον Ράιαν. Παρόμοιες φήμες υπήρχαν και για την Σκάρλετ Γιόχανσον: η σταρ «συνελήφθη» από τους παπαράτσι να συνομιλεί σε τρυφερή στάση με τον σωματοφύλακά της πάνω σε μια θαλαμηγό. Κανένας όμως από τους δύο δεν επιβεβαίωσε αλλά ούτε και το αρνήθηκε.

To 2009, δυο χρόνια πριν από τον τραγικό της θάνατο, η Εϊμι Γουαϊνχάουζ δεν έκρυβε τη σχέση της με τον σωματοφύλακά της Νέβιλ. Οι δυο τους είχαν θεαθεί σε τρυφερές στιγμές στην Σάντα Λουτσία, το εξωτικό νησί της Καραϊβικής, όπου η υπέροχη τραγουδίστρια έκανε διακοπές και σύμφωνα με φήμες επρόκειτο να αγοράσει ένα μεγάλο κτήμα. Η Εϊμι είχε συστήσει τον Νέβιλ στην οικογένειά της και τους φίλους της, λέγεται μάλιστα ότι τους είχε πει: «Με κάνει να νιώθω ασφαλής γιατί είναι μεγάλος και δυνατός».

Για την Κιμ Καρντάσιαν, λένε επίσης, ότι αποπλάνησε τον Αυστραλό σωματοφύλακά της. Ως γνωστόν, η σταρ των reality δεν συνηθίζει να κρύβεται. Εμφανίστηκε πολλές φορές χεράκι – χεράκι με τον Σένγκο Ντιν, ανταλλάσσοντας μαζί του καυτά φιλιά. Όλα αυτά βέβαια πριν από τον γάμο της με τον Κάνιε Γουέστ. Ωστόσο, φαίνεται, ότι αυτό το χούι είναι οικογενειακό των Καρντάσιαν. Μάλιστα ο Μαρκ ΜακΓουίλιαμς, που εργάστηκε ως bodyguard της οικογένειας το 2017, υπέβαλε αγωγή για σεξουαλική παρενόχληση στην Κρις Τζένερ, μαμά της Κιμ. Επίσης κατηγόρησε και την κόρη της Κρις, Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, για εχθρικό εργασιακό περιβάλλον, φυλετικές διακρίσεις και διακρίσεις λόγω φύλου. Φυσικά μαμά και κόρη αρνήθηκαν μετά βδελυγμίας τις κατηγορίες και προχώρησαν πάραυτα σε αντεπίθεση με μηνύσεις.

Ο πιο εντυπωσιακός έρωτας σωματοφύλακα – πελάτισσας, πάντως, στον πλανήτη των celebrities, είναι μάλλον της Χάιντι Κλουμ και του Μάρτιν Κρίστεν. Μετά από έναν γάμο εφτά χρόνων με τον τραγουδιστή Seal, το διαζύγιό τους και τέσσερα παιδιά (τρία του Seal και μια μεγαλύτερη κόρη από τον σύντομο δεσμό της Κλουμ με έναν ιταλό επιχειρηματία), το super model από τη Γερμανία βρήκε αγάπη και ασφάλεια στην αγκαλιά του Μάρτιν. Η σχέση τους τελείωσε μετά από 18 μήνες γιατί φαίνεται ότι ο Κρίστεν δεν άντεχε άλλο τον ρόλο της νταντάς και νοικοκυράς. Η Κλουμ όμως αποδείχτηκε πολύ γενναιόδωρη, αφού αγόρασε ένα σπίτι για τη μαμά του στη Ν. Αφρική και έδωσε αρκετά χρήματα στον πρώην σωματοφύλακά της για να κρατήσει το στόμα του κλειστό.

Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα ρέουν πολύ πιο εύκολα στον καλλιτεχνικό χώρο όπου τα ήθη είναι πολύ πιο χαλαρά. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τα θεσμικά πρόσωπα, τα οποία υποφέρουν πολύ περισσότερο από τους περιορισμούς, που επιβάλλει η θέση τους. Το σκάνδαλο του Ντουμπάι είναι το πιο πρόσφατο σχετικά, καθώς η ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο για την κηδεμονία δύο παιδιών έφερε στο φως άβολες αλήθειες.

Η πριγκίπισσα Χάγια, κόρη του βασιλιά της Ιορδανίας και πρώην σύζυγος (έκτη κατά σειρά και η νεότερη) του βαθύπλουτου σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ αλ Μακτούμ, εμίρη του Ντουμπάι και πρωθυπουργού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, διέφυγε με τα δύο παιδιά της στο Λονδίνο όπου ζήτησε άσυλο και κατήγγειλε τον Αλ Μακτούμ για εκφοβισμό. Ο σεΐχης είχε διαπιστώσει ότι η κατά πολύ νεότερη σύζυγός του είχε «ανάρμοστα κοντινή σχέση» με τον βρετανό σωματοφύλακά της, Ράσελ Φλάουερς.

Στη συνέχεια ο παράνομος δεσμός της Χάγια και του Φάουλερς τέλειωσε μέσα στον φόβο για τη ζωή και των δύο. Η πριγκίπισσα, λέγεται, ότι εξασφάλισε τη σιωπή του πρώην σωματοφύλακα και εραστή της πρόσφεροντάς του πανάκριβα δώρα και πάρα πολλά χρήματα (περίπου 1,5 εκατ. ευρώ ήταν το αντίτιμο της συμφωνίας τους).

Το πιο πολυσυζητημένο παράδειγμα, όμως, είναι της πριγκίπισσας Νταϊάνα, πολυαγαπημένης του κοινού, το οποίο σε πείσμα του βρετανικού παλατιού, της έχει συγχωρήσει κάθε αποκάλυψη, όσο καυτή κι αν είναι.

Η ερωτική της σχέση της Νταϊάνα με έναν από τους σωματοφύλακές της δεν έμεινε κρυφή. Ο Κεν Γουόρφ, αστυνομικός της Scotland Yard, που μπήκε στην υπηρεσία της πριγκίπισσας και των δύο γιων της το 1986, αποκάλυψε ότι μεταξύ άλλων εραστών της ήταν και ο προηγούμενος σωματοφύλακάς της. Ο Μπάρι Μάνακι υπηρετούσε στην προσωπική φρουρά της πριγκίπισσας και παρόλο που σύμφωνα με τις οδηγίες της Scotland Yard όφειλε να μην την πλησιάσει πολύ, δεν τήρησε την υπόσχεσή του. Φήμες έλεγαν, μάλιστα, ότι το ζευγάρι είχε συλληφθεί επ’ αυτοφώρω σε ένα από τα δωμάτια του παλατιού.

Η Νταϊάνα είχε παραδεχτεί σε συνεντεύξεις της μετά τον επίσημο χωρισμό της με τον Κάρολο το 1992 (το διαζύγιό τους βγήκε το 1996), ότι είχε εξωσυζυγικές σχέσεις και ότι ο μεγάλος της έρωτας ήταν ένας σωματοφύλακας, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο, χωρίς, όμως, ποτέ να τον ονομάσει. Ωστόσο ο Γουόρφ αποκάλυψε το όνομά του. Απέρριψε όμως τις εικασίες της Νταϊάνα ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε εγκληματική ενέργεια.

Φυσικά όπως και στην περίπτωση των σωματοφυλάκων της οικογένειας Τραμπ, ο Μάνακι απομακρύνθηκε αμέσως από την υπηρεσία της πριγκίπισσας. Το θέμα είναι ότι λίγο αργότερα σκοτώθηκε σε τροχαίο με μοτοσυκλέτα, όπως θα συνέβαινε και στην ίδια 10 χρόνια αργότερα, το 1997, σε μια σήραγγα στο Παρίσι.

