«Τιτανικός»: Χρυσό ρολόι επιβάτη δημοπρατήθηκε σε τιμή-ρεκόρ

Ηταν 15 Απριλίου 1912 όταν ο «Τιτανικός» βυθίστηκε στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό. Σήμερα, 113 ολόκληρα χρόνια μετά από εκείνο το ιστορικό συμβάν, το ναυάγιο εξακολουθεί να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων ανθρώπων. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε ένα από τα κειμήλια που έχουν ανακτηθεί από το βυθισμένο πλοίο είναι περιζήτητο και έχει τεράστια αξία.

Υπάρχουν όμως και οι φόρες που τα πράγματα ξεφεύγουν: όπως γράφει το BBC, ένα χρυσό ρολόι τσέπης που ανακτήθηκε από έναν από τους πλουσιότερους επιβάτες του «Τιτανικού» δημοπρατήθηκε σε τιμή-ρεκόρ 1,78 εκατ. λιρών.

Ο Αϊζιντορ Στράους και η σύζυγός του Αϊντα ήταν μεταξύ των περισσότερων από 1.500 ανθρώπων που βρήκαν τραγικό θάνατο όταν το πλοίο, που ταξίδευε από το Σαουθάμπτον προς τη Νέα Υόρκη, βυθίστηκε μετά την πρόσκρουσή του σε παγόβουνο.

Η σορός του εντοπίστηκε μετά από αρκετές ημέρες στον Ατλαντικό και ανάμεσα στα προσωπικά του αντικείμενα βρέθηκε ένα ρολόι τσέπης 18 καρατίων, μάρκας Jules Jurgensen.

Το ρολόι, που είχε παραμείνει στην οικογένεια του ζεύγους Στράους, πουλήθηκε το Σάββατο στον οίκο δημοπρασιών Henry Aldridge and Son στο Γουίλτσαϊρ.

Ο Στράους, γεννημένος στη Βαυαρία, ήταν αμερικανός επιχειρηματίας, πολιτικός και συνιδιοκτήτης του πολυκαταστήματος Macy’s στη Νέα Υόρκη.

Τη νύχτα της τραγωδίας θεωρείται ότι η σύζυγός του αρνήθηκε θέση σε σωστική λέμβο, μη θέλοντας να φύγει από το πλευρό του, δηλώνοντας ότι προτιμούσε να πεθάνει δίπλα του. Το σώμα της Αϊντα Στράους δεν βρέθηκε ποτέ.

Το ρολόι τσέπης είχε σταματήσει στις 02:20, τη στιγμή που το κρουαζιερόπλοιο βυθίστηκε.

Ενα γράμμα που είχε γράψει η Αϊντα σε επιστολόχαρτο του «Τιτανικού» και ταχυδρομήθηκε όσο βρισκόταν στο πλοίο, το οποίο είχε κατασκευαστεί στο Μπέλφαστ, πουλήθηκε για 100.000 λίρες.

Ενας κατάλογος επιβατών του «Τιτανικού» αγοράστηκε για 104.000 λίρες και ένα χρυσό μετάλλιο που απονεμήθηκε στο πλήρωμα του RMS Carpathia από διασωθέντες πουλήθηκε για 86.000 λίρες.

Συνολικά, τα αντικείμενα που σχετίζονται με τον «Τιτανικό» έφτασαν τα 3 εκατ. λίρες σε δημοπρασία.

