«Φορολογήστε τους πλούσιους!»… με ελβετικό στιλ

Στις 30 Νοεμβρίου οι Ελβετοί θα συμμετάσχουν σε δημοψήφισμα για να αποφανθούν σχετικά με μία πρόταση της νεολαίας των ντόπιων σοσιαλδημοκρατών, κόμματος με αυξημένες οικολογικές ευαισθησίες. Στην ουσία πρόκειται για πρωτοβουλία του τύπου «Φορολογήστε τους πλούσιους!», δηλαδή στο στυλ της λεγόμενης «αριστερής πτέρυγας» των αμερικανών Δημοκρατικών (Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, κ.λπ.), η οποία όμως θα μετρήσει την απήχησή της στις κάλπες της γραφικής χώρας των Αλπεων.

Οι νεαροί ζητούν την επιβολή επιπλέον φόρου στις μεγάλες κληρονομιές ώστε να χρηματοδοτηθεί «η δράση υπέρ του κλίματος» επειδή, όπως δήλωσαν οι κομματικοί καθοδηγητές τους στη Repubblica, «ο λαός δεν πρέπει να υποχρεωθεί να πληρώσει για την κλιματική κλίση, αλλά αυτοί οι οποίοι την προκαλούν, οι σούπερ πλούσιοι που καταστρέφουν τον πλανήτη κυκλοφορώντας με θαλαμηγούς και ιδιωτικά τζετ, ενώ επενδύουν και στη ρυπογόνο βιομηχανία».

Συγκεκριμένα οι σοσιαλδημοκράτες της Ελβετίας επιδιώκουν την έξτρα φορολόγηση, με φόρο 50%, των κληρονομιών ή των δωρεών που υπερβαίνουν τα 50 εκατ. ελβετικά φράγκα (54 εκατ. ευρώ). Κατά τη λογική τους, τα κεφάλαια αυτά θα κατευθυνθούν «σε δράσεις για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής» και θα έχουν και αποτέλεσμα. Το δημοψήφισμα, σχολίασε η Repubblica, είναι ιδιαίτερα διχαστικό, αφού στην Ελβετία το ποσοστό πλούτου είναι από τα υψηλότερα στον κόσμο. «Εκεί διαβιούν 152 δισεκατομμυριούχοι, 7 ανά εκατομμύριο πληθυσμού».

Υπάρχει και προϊστορία. Τον Απρίλιο του 2024, κάποιες ηλικιωμένες Ελβετίδες κέρδισαν δίκη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εις βάρος της κυβέρνησης, με το επιχείρημα ότι «το κράτος επιδείνωσε την ποιότητα ζωής τους διότι δεν έκανε αρκετά πράγματα για το περιβάλλον». Περίπου 2.500 Ελβετοί έχουν περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τα 50 εκατ. ελβετικά φράγκα, όμως το δημοψήφισμα θα επηρεάσει μόνο 300 οικογένειες με περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τα 200 εκατ. ελβετικά φράγκα.

Ο αντίλογος στους σοσιαλδημοκράτες είναι απλός. Ο νέος φόρος θα διώξει τις πλούσιες οικογένειες από τη χώρα, η οποία παραδοσιακά θεωρείται ασφαλές καταφύγιο των πλουσίων. Και από αυτήν τη φυγή τους θα προκύψει μείωση φορολογικών εσόδων και όχι αύξηση. Δεν θα υπάρχουν φορολογικά στοιχεία για χαράτσωμα. Οι νεαροί σοσιαλιστές, όμως, δεν πτοούνται: «Οι πλούσιοι πρέπει να πληρώσουν για τα κλιματικά εγκλήματα που έχουν διαπράξει» λένε.

Τα γκάλοπ, όπως έγραψαν τα ελβετικά media, δείχνουν ότι τα 2/3 των Ελβετών αμφιβάλλουν για την αποτελεσματικότητα του σχεδιαζόμενου φόρου, ενώ θέτουν και το ζήτημα της εύρυθμης λειτουργίας του ελβετικού καπιταλισμού: «Αν επιβληθεί ο φόρος, όσοι κληρονομούν επιχειρήσεις ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας, ακόμη και τον κίνδυνο του λουκέτου» λένε. Η απόρριψη της πρότασης, στα γκάλοπ πάντα, ανέρχεται σε ποσοστό 62%.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News