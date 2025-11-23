Ο Τσίπρας και η τελευταία ευκαιρία του ΠΑΣΟΚ

Οι δημοσκοπήσεις έχουν αρχίσει να προξενούν πλήξη, αφού παρουσιάζουν εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο την ίδια εικόνα. Σταθερά μπροστά η ΝΔ, με την πρόθεση ψήφου κάπου στο 25% και την εκτίμηση αποτελέσματος στη σφαίρα του 30%, σταθερά δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, με τα αντίστοιχα ποσοστά στο 11-12% και 13-14% και όλοι οι υπόλοιποι με τις αυξομειώσεις τους να ακολουθούν.

Κάποιες μετακινήσεις παρατηρήθηκαν όταν ήταν σε έξαρση το θέμα των Τεμπών, φαίνεται όμως ότι ήταν μάλλον παροδικές μεταβολές, υπέρ του ενός ή του άλλου εκφραστή της εξαλλότητας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, έχει αρχίσει να διατυπώνεται από ορισμένους η εύλογη απορία ως προς τη σκοπιμότητα των δημοσκοπήσεων, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν πραγματικά νέα στοιχεία στην πολιτική επικαιρότητα.

Αυτά αναμένονται όμως κάποια στιγμή, λογικά με το νέο έτος, αφότου λάβουν τις αποφάσεις τους ο Αλέξης Τσίπρας, ο Αντώνης Σαμαράς και η Μαρία Καρυστιανού, που φέρονται ως επίδοξοι επικεφαλής νέων κομματικών σχηματισμών.

Εφόσον αυτά τα σχέδια προχωρήσουν και υλοποιηθούν, όπως και αν, τελικά, ματαιωθούν, θα δώσουν πραγματικό νόημα στις δημοσκοπήσεις και θα δείξουν ποιες είναι οι πραγματικές τάσεις.

Τι μπορεί κανείς να αναμένει;

Ο συνδυασμός της παρουσίας ενός κόμματος Τσίπρα και ενός κόμματος Σαμαρά, πιθανολογείται ότι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, σε έναν μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον. Αν υπάρξει και «κόμμα Καρυστιανού» τα δεδομένα θα αλλάξουν, πιθανώς για όλους.

Ο μεν πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ λογικά θα συσπειρώσει ένα εκλογικό κοινό της Αριστεράς και θα απορροφήσει απομεινάρια και αποκόμματα του ΣΥΡΙΖΑ, ο δε πρώην πρόεδρος της ΝΔ θα φανεί αν αντλεί οπαδούς από το σώμα της ΝΔ ή από όσους έχουν ήδη στραφεί δεξιότερα. Πάντως η δυναμική ενός «κόμματος Σαμαρά» δεν εμφανίζεται αυτή τη στιγμή ισχυρή, στο βαθμό που κάτι τέτοιο μπορεί να μετρηθεί.

Κατά γενική εκτίμηση, η εμφάνιση στο πολιτικό σκηνικό ενός «κόμματος Τσίπρα» είναι ο πιθανός καταλύτης (σε στενή συνάρτηση όμως με ένα ενδεχόμενο «κόμμα Καρυστιανού»). Η κυριαρχία του στο χώρο της Αριστεράς προεξοφλείται, όμως το κρίσιμο βρίσκεται αλλού: πόσο και πώς θα επηρεάσει ένα τέτοιο κόμμα το ΠΑΣΟΚ.

Κατ’ αρχάς, αυτό θα έχει αριθμητική αποτύπωση και θα κριθεί από το αν ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με νέο κομματικό περίβλημα, θα προσελκύσει ψηφοφόρους, οι οποίοι, προφανώς προέρχονταν από το ΠΑΣΟΚ, «μετανάστευσαν» στο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2012-2023, επέστρεψαν στο ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια και σήμερα εκτιμάται ότι είναι πιθανό να «ξαναμεταναστεύσουν» αν δουν περισσότερες προοπτικές κάπου αλλού.

Με άλλα λόγια και όπως συμφωνούν δημοσκόποι, πολιτικά στελέχη και παρατηρητές, το ζήτημα των επόμενων εβδομάδων και μηνών είναι αν το ΠΑΣΟΚ θα αντέξει στη δεύτερη θέση, έστω και με τη «βελόνα» να μετακινείται ανεπαίσθητα ή αν θα το ξεπεράσει ο Αλέξης Τσίπρας, άμα τη επανεμφανίσει του.

Ως προς αυτά, υπάρχει και μία άλλη πιθανή επίδραση της πιθανολογούμενης πολιτικής ενεργοποίησης του πρώην Πρωθυπουργού της περιόδου 2015-2019. Αυτή αφορά το ποσοστό των αναποφάσιστων που μετριέται στα επίπεδα του 14-16% και εκτιμάται ότι αποτελείται κατά μείζονα λόγο από μετριοπαθείς κεντρώους, που στις τελευταίες εκλογές είχαν ψηφίσει ΝΔ.

Το κρίσιμο θα είναι αν η εμφάνιση ενός «κόμματος Τσίπρα» θα επανασυσπειρώσει αυτά τα κοινά και θα τα επαναφέρει ΝΔ, αν θα οδηγήσει ένα μέρος τους στο ΠΑΣΟΚ (μάλλον απίθανο αφού δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής) ή αν θα επιδράσει λίγο – πολύ ουδέτερα.

Ολα αυτά τα ενδεχόμενα πολιτικά και δημοσκοπικά σενάρια συνοψίζονται στην κρίσιμη εκκρεμότητα και το ζητούμενο της προσεχούς περιόδου: Ποιος θα είναι ο κερδισμένος της αναμέτρησης Τσίπρα – Ανδρουλάκη.

Για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ίσως και για το κόμμα το ίδιο, μοιάζει με την τελευταία ευκαιρία.

