Μάρθα Στιούαρτ: Μπορεί μια γυναίκα να είναι σέξι στα 81 της;

Ενας συμπαθέστατος κύριος, λίγο μεγαλύτερος από 70, με τον οποίο είμαστε «φίλοι» στο fb, ανέβασε προχθές μια φωτογραφία της Μάρθα Στιούαρτ από την πρόσφατη φωτογράφισή της στο Sports Illustrated, γράφοντας εντυπωσιασμένος: «Απίστευτο. Κορίτσια, δεν υπάρχουν πια όρια ηλικίας. Από εσάς εξαρτάται. Δείτε την ηλικία της κυρίας. Tα πρώτα 81 χρόνια είναι τα δύσκολα». Ενα από τα «κορίτσια» στα οποία απευθύνθηκε, σχολίασε κάτω από το ποστ του: «Αφύσικα πράγματα»…

Και οι δύο αντιδράσεις, ο εντυπωσιασμός και η απαξίωση, είναι απόλυτα φυσιολογικές και εξίσου μονόπλευρες και ακραίες. Ο μεν κύριος δεν βάζει στην εξίσωση το γεγονός ότι όντως η Μάρθα Στιούαρτ μόνο φυσική δεν είναι (όπως και οι φωτογραφίες της), η δε κυρία το θεωρεί εντελώς αδιανόητο να παρουσιάζεται μια γυναίκα όμορφη και σέξι στα 81 της.

Κάπου εκεί, ανάμεσα σε αυτά τα δύο, κινούνται και οι αντιδράσεις τόσο στα social media διεθνώς, όσο και σε διάφορα άρθρα που διάβασα για το θέμα στον διεθνή Τύπο, όπως ένα κείμενο γνώμης στους Times, το οποίο προσωπικά βρήκα υπερβολικά και αναίτια συντηρητικό. Εν ολίγοις λέει ότι αν είσαι «κάποια» («accomplished, not to mention formidable» – «πετυχημένη για να μην πω τρομερή», γράφει επί λέξει το άρθρο) δεν έχεις λόγο να μοστράρεις το ντεκολτέ σου στις φωτογραφίσεις και ότι αυτή η μανία να εμφανίζονται πλέον ως σέξι και οι μεγαλύτερες γυναίκες είναι απλώς μέρος της γενικότερης αντικειμενοποίησης του γυναικείου σώματος. Ομορφες και επιθυμητές θέλουμε να είμαστε προς τέρψιν των άλλων, καταλήγει, για τον εαυτό μας αρκεί να κρατιόμαστε σε καλή κατάσταση. Ναι, ε;

81-year-old Martha Stewart becomes the oldest model in history to cover Sports Illustrated Swimsuit 📸 pic.twitter.com/iSqbsv9VKh

— Daily Loud (@DailyLoud) May 15, 2023