Για αλεπούδες, σκίουρους, γεράκια κλπ πάτε Λονδίνο

Περιγράφοντας και μυθοποιώντας στα έργα του το εκβιομηχανισμένο Λονδίνο, ο Κάρολος Ντίκενς δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα περίφημα πάρκα της βρετανικής πρωτεύουσας, στους πνεύμονές της. Και σήμερα, σχεδόν εκατόν πενήντα χρόνια μετά τον θάνατό του, το Λονδίνο, αυτή η μεγαλούπολη, είναι η πρώτη πόλη στον κόσμο που αναδεικνύεται «Πόλη-Eθνικό Πάρκο» (National Park City) από την οργάνωση National Park City Foundation.

«Είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι κάτι το περίεργο, είναι κάτι το ιστορικό» σημείωσε σε κείμενό του στην Evening Standard ο Ντάνιελ Ρέιβεν-Ελισον, ακτιβιστής και ιδρυτής της οργάνωσης London National Park City, «γιατί οι πόλεις αποτελούν σήμερα τον πιο εκτεταμένο οικότοπο στον κόσμο. Και η αστική ζωή δεν είναι λιγότερο σημαντική από τη ζωή στην ύπαιθρο, ειδικά για τα είδη ζώων που φιλοξενεί. Επιπλέον τα αστικά τοπία είναι πολύ ενδιαφέροντα, όπως τα 126 χιλιόμετρα του περιπάτου Capital Ring Walk στο Λονδίνο. Και, όσον αφορά τη φύση, οι πολίτες μπορούν να κάνουν πάρα πολλά. Ξεκίνησα αυτήν την εκστρατεία πριν από έξι χρόνια και τώρα επιτύχαμε το στόχο μας».

The 1st @CopernicusEU #Sentinel-2 image of London, from 23rd July, after it became a #NationalParkCity. The red areas represent vegetation amongst the greys and whites of bare surfaces & buildings and dark areas of water. #EO can now track the conditions of urban areas regularly. pic.twitter.com/7aIsjq2h1m

— Geoff Smith (@DrGeoffSmith) July 25, 2019