Κίρα Νάιτλι: δυνατή σταρ, αυστηρή μαμά

Πρέσβειρα της Chanel από το 2016, ειδικά των κοσμημάτων, των αρωμάτων και των καλλυντικών του οίκου, η Κίρα Νάιτλι δεν χάνει την ευκαιρία να εμφανίζεται σε εκδηλώσεις και να φωτογραφίζεται φορώντας σπάνια κομμάτια. Μάλιστα για τη συνέντευξή της στην Telegraph, η δημοσιογράφος της βρετανικής εφημερίδας Ερμιόνη Εϊρ την συνάντησε σε ένα στούντιο φωτογραφίας κάπου στο βόρειο Λονδίνο, δίπλα σε ράφια με ρούχα και παπούτσια και έναν θησαυρό με κοσμήματα haute joaillerie Chanel, που άστραφταν στο πρωινό φως του ήλιου.

Αυτά τα κομμάτια είναι μοναδικά, φτιαγμένα σε ένα ατελιέ στην παρισινή πλας-Βαντόμ, όπου δημιουργικά, ανήσυχα και ακούραστα «ξωτικά» υφαίνουν στην κυριολεξία με πολύτιμες πέτρες και χρυσό 18 καρατίων δημιουργώντας συναρπαστικά «τουίντ» κοσμήματα. Είναι κομμάτια εξωφρενικής ομορφιάς, που σε καλούν να τα αγγίξεις, τολμηρά και παρακμιακά πολυτελή, και το μόνο που χρειάζονται είναι μια Κίρα Νάιτλι για να τα ζωντανέψει, γράφει η Εϊρ στην Telegraph.

Η ηθοποιός καταφθάνει για τη συνέντευξη ντυμένη με φαρδύ παντελόνι τζιν Chanel (βεβαίως) και ίσια σανδάλια, αφού αποχαιρέτησε τις δύο κόρες της, την οκτάχρονη Εντι και τη Ντιλάιλα, σχεδόν τεσσάρων, λίγο πριν φύγουν για το σχολείο και το νηπιαγωγείο, αντίστοιχα. Είναι εντελώς άβαφη και αχτένιστη (out of bed look), έτοιμη να την περιποιηθούν (με προϊόντα Chanel φυσικά) για τη φωτογράφιση.

Για τους ρόλους της, η Νάιτλι διαλέγει κοσμήματα στον οίκο Chanel. Της δανείζουν ό,τι καλύτερο έχουν γιατί είναι η Κίρα: για την «Εξιλέωση» («Atonement»,2007), επέλεξε -μαζί με την ενδυματολόγο Ζακλίν Ντουράν- ένα βραχιόλι μανσέτα haute joallerie, σε στιλ Σανέλ διακοσμημένη με διαμάντια, για να τη συνδυάσει με ένα έντονο πράσινο μεταξωτό φόρεμα, ένα από τα πιο διάσημα ρούχα των τελευταίων ετών στην ιστορία του κινηματογράφου.

«Μου αρέσει η ιδέα των κοστουμιών», λέει στην Telegraph η διάσημη ηθοποιός, «Ειδικά τα κοστούμια εποχής», τονίζει. Η «Αννα Καρένινα» (2012), στην οποία πρωταγωνιστούσε, ήταν στολισμένη -ακόμη και κατάκοιτη- με διαμάντια. «Τα προσθέταμε σε στρώσεις καθώς άρχισε να εξοστρακίζεται, μόνη της στο σπίτι, με όλο κι περισσότερη ένταση», λέει απολαμβάνοντας την υποτίμηση, «τα κοσμήματα ήταν πανοπλία», αν και ο θάνατος ήρθε παρά τις καμέλιες Chanel. (Δείτε το trailer της ταινίας)

Εκτός από τις φωτογραφίσεις για περιοδικά μόδας, η Κίρα Νάιτλι φοράει υπέροχα κομμάτια Chanel όταν πηγαίνει σε γκαλά, όπως το δείπνο για τη συλλογή κοσμημάτων Tweed de Chanel στο Βρετανικό Μουσείο αυτό το καλοκαίρι. Ως παγκόσμια πρέσβειρα της Chanel, η Νάιτλι ήταν στολισμένη με πολύτιμα κοσμήματα εμπνευσμένα από το τουίντ, το εμβληματικό ύφασμα των ταγιέρ της Κοκό Σανέλ· φορούσε το δαχτυλίδι και το κολιέ Tweed Mademoiselle από λευκόχρυσο 18 καρατίων με πέντε σειρές διαμάντια, τα σκουλαρίκια Tweed Dentelle από ροζ χρυσό με διαμάντια και το βραχιόλι Tweed Pastel από λευκόχρυσο με καλλιεργημένα μαργαριτάρια και διαμάντια.

Αλλά και ο σύζυγός της, ο μουσικός Τζέιμς Ράιτον, πρώην μέλος του συγκροτήματος Klaxons, φορούσε στο πέτο του μια διαμαντένια καρφίτσα. Του κάνει το στάιλινγκ; «Οχι, του αρέσει να ντύνεται, οπότε δεν χρειάζεται να του κάνω εγώ τη στυλίστρια», απαντάει η βρετανίδα ηθοποιός και προσθέτει «Το κάνει καλά, είναι λίγο παγώνι… Εχει μια σειρά από πολύχρωμα κοστούμια. Μου αρέσει αυτό σε έναν άντρα: γιατί να μην το κάνει;».

Αλλά όλα αυτά μόνο μέχρι τα μεσάνυχτα. Μετά έγινε Σταχτοπούτα. Οι υπεύθυνοι του οίκου Chanel αφαίρεσαν από πάνω της όλα τα κοσμήματα πριν φύγει από το μουσείο.

Την ημέρα της συνέντευξης, δεν φορούσε κανένα δικό της κόσμημα, ούτε καν το δαχτυλίδι των αρραβώνων της, «γιατί την τελευταία φορά που έκανα φωτογράφηση το έχασα… Μου το επέστρεψαν, τυχαία, την επόμενη μέρα, αλλά εκείνο το βράδυ ήμουν ξαπλωμένη δίπλα στον Τζέιμς και βλέπαμε τηλεόραση· ήμουν κολλημένη στο τηλέφωνό μου στέλνοντας απεγνωσμένα μηνύματα σε όλους και email στην ασφαλιστική εταιρεία και κοίταζα κρυφά για να δω αν μπορούσα να βρω μια φθηνότερη έκδοση…», λέει. Διακριτικά δεν είπε τίποτα στον άντρα της. Ωστόσο, εκείνος «διαισθανόταν ότι κάτι έπαιζε. Ελεγε συνέχεια, “Γιατί στέλνεις μηνύματα;”», λέει στην Telegraph.

Αν τη δει κανείς στον δρόμο άβαφη και πρόχειρα ντυμένη θα σκεφτεί ότι είναι ένα κορίτσι που μοιάζει με την Κίρα Νάιτλι. Και όμως η 38χρονη αγγλίδα ηθοποιός διαθέτει τεράστια δύναμη. Η Καμίλ Γκρίφιν, που την σκηνοθέτησε στη μαύρη κωμωδία «Silent Night» (2021), περιγράφει το «φαινόμενο Κίρα», σύμφωνα με το οποίο μόλις η ηθοποιός υπογράψει για μια ταινία, αποκαλύπτονται και πολλά άλλα ταλέντα της. Μπορεί να μεταμορφώσει τα έργα που αναλαμβάνει, γράφει στην Telegraph η Ερμιόνη Εϊρ καθώς η Νάιτλι παραδέχεται σεμνά: «Εχω ένα πράγμα. Υπάρχει ένα πράγμα που κάνω. Απλώς αναζητώ αυτά που με ενδιαφέρουν, θέματα, ανθρώπους…»

Μια γυναικεία ματιά στο φλέγον ζήτημα της γυναικοκτονίας

Στην πιο πρόσφατη ταινία της, τον τρομακτικό «Στραγγαλιστή της Βοστώνης» (2023) -όπως βάφτισε η δημοσιογράφος Λορέτα ΜακΛάφλιν τον διεστραμμένο σίριαλ κίλερ ο οποίος μέσα σε μόλις ενάμιση χρόνο (από τον Ιούνιο του 1962 μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου 1964) δολοφόνησε 13 γυναίκες σκορπίζοντας τον τρόμο πάνω από την πόλη- η Κίρα Νάιτλι υποδύεται την επίμονη ρεπόρτερ της εφημερίδας Boston Record-American. (Δείτε το trailer της ταινίας)

Τι την τράβηξε σε αυτό τον ρόλο; «Ουφ, ήταν φρικτό», απαντάει, «Αν έπαιζες τον ρόλο ενός δολοφόνου, θα έπρεπε να κάνεις πολλή έρευνα γι’ αυτή την ψυχολογική κατάσταση, η οποία θα ήταν φρικτή και πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά δεν έπρεπε να πάω προς τα εκεί, δεν ερεύνησα καθόλου αυτή την πλευρά. Συναντάς ένα σκοτάδι και όχι, με τίποτα!». Γιατί το έκανε λοιπόν; «Αυτή η ταινία με ενδιέφερε διότι αφορούσε το τι σήμαινε όλο αυτό από τη γυναικεία οπτική γωνία, όχι το συνηθισμένο παιχνίδι γάτας και ποντικού».

Ο «Στραγγαλιστής της Βοστώνης», που προβάλλεται αποκλειστικά στην πλατφόρμα Disney+, δεν είναι θρίλερ· ανήκει ολοκληρωτικά στην Λορέτα ΜακΛάφλιν, για τη δημοσιογραφική της έρευνα, τη φροντίδα της στα νεότερα και μεγαλύτερα μέλη των οικογενειών, για την αποφασιστικότητά της και τον τρόπο σκέψης της ως προς τις στρεβλώσεις του Τύπου και τις τρικλοποδιές της αστυνομίας, για το γυναικείο ζήτημα και την αλήθεια για τους φόνους: είναι η ταινία της.

Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Ματ Ράσκιν αφηγείται την ιστορία μέσα από το πρίσμα της ερευνητικής δημοσιογραφίας, σχολιάζοντας με ξεκάθαρα γυναικεία ματιά το φλέγον ζήτημα της γυναικοκτονίας. Ο ίδιος ο στραγγαλιστής μόλις και μετά βίας τραβάει πάνω του τα βλέμματα, μια μεγάλη ανατροπή από την ξεκάθαρα ανδρική εκδοχή του 1968. Τότε, το θρίλερ του Ρίτσαρντ Φλάισερ είχε επικεντρωθεί αποκλειστικά στην αστυνομική έρευνα με τους Χένρι Φόντα και Τζορτζ Κένεντι ως ντετέκτιβ, που είχαν αναλάβει την υπόθεση, και τον Τόνι Κέρτις στον ρόλο του γοητευτικού ψυχολόγου – σίριαλ κίλερ. (Δείτε το trailer του «Στραγγαλιστή της Βοστώνης» του 1968)

«Με ενδιέφερε το πώς τα κατάφερε η Λορέτα μέσα σε αυτό το ανδροκρατούμενο newsroom», λέει η Κίρα Νάιτλι και αποκαλύπτει ότι στην πρεμιέρα της ταινίας συνάντησε «μια από τις φίλες της Λορέτα, μια καταπληκτική δημοσιογράφο, η οποία είπε ότι το αποδώσαμε πραγματικά».

Κλασικό πάθος και διχασμός

Η επόμενη δουλειά της θα είναι η νέα σειρά «Black Doves», ένα ψυχολογικό κατασκοπευτικό θρίλερ του Netflix. Θα είναι η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση της Κίρα Νάιτλι από το 2002, όταν ως ανερχόμενη σταρ έπαιξε τη Λάρα Αντίποβα στη μίνι βρετανική σειρά «Δόκτωρ Ζιβάγκο» του Τζιάκομο Καμπιότι, βασισμένη στο επικό μυθιστόρημα του Μπορίς Παστερνάκ.

«Βρίσκω την όλη ιστορία απίστευτα ενδιαφέρουσα. Δεν μπορώ να περιμένω. Πρόκειται για μια παθιασμένη σχέση, υπεκφυγές, διπλές ζωές, διπροσωπία και διχασμούς. Ισως είμαστε όλοι δύο άνθρωποι, σωστά; Πηγαίνουμε στη δουλειά και είμαστε ένα πράγμα, επιστρέφουμε στο σπίτι και είμαστε κάτι άλλο. Είμαστε όλοι διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους, αυτό παρουσιάζεται με τον πιο ακραίο τρόπο και το στοίχημα είναι απίστευτα μεγάλο», λέει και συμπληρώνει ότι «τα γυρίσματα γίνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, το μεγαλύτερο μέρος τους στο Λονδίνο, ώστε τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο. Είναι μοντέρνα σειρά, υπάρχουν και όπλα. Ωραίο. Δεν έχω πιάσει όπλα για ένα διάστημα»… (Δείτε το trailer της ταινίας «Περηφάνια και Προκατάληψη», 2005)

Τα μοντέρνα κοστούμια, από την άλλη πλευρά, τα βρίσκει λιγότερο διασκεδαστικά: «Είσαι πιο περιορισμένη, τα ρούχα είναι όλα ετοιματζίδικα. σκέφτεσαι, από πού θα ψωνίσει ο χαρακτήρας; Γιατί όλοι γνωρίζουμε ποιοι είναι οι σημερινοί κανόνες. Ενώ μια ταινία εποχής, είναι επανερμηνεία ενός φανταστικού παρελθόντος. Πρέπει να θεσπίσεις τους κανόνες».

Για παράδειγμα, στο «Περηφάνια και Προκατάληψη» (2005) του Τζο Ράιτ, όπου υποδυόταν την Ελίζαμπεθ Μπένετ (η ερμηνεία της έφερε μια υποψηφιότητα για Οσκαρ): «Είχαμε πάθει εμμονή με μια ρίγα, που ήταν μέρος της περιγραφής του χαρακτήρα, οπότε αν δεν φορούσα ένα ριγέ φόρεμα, θα υπήρχε μια ρίγα στην κάλτσα».

Στα 38 της, η Κίρα Νάιτλι έχει ήδη στο ενεργητικό της περίπου 55 ταινίες : «Ναι, είναι ωραίο να μπορείς να πεις ότι υπάρχει μια καλή τράπεζα με ενδιαφέροντα πράγματα», λέει. Είχε κίνητρο από την αρχή· σε ηλικία μόλις τριών ετών ζήτησε από τους ηθοποιούς γονείς της έναν …αντζέντη και στα 17 της πέτυχε να γίνει γνωστή με το «Κάντο όπως ο Μπέκαμ» (2002). Δούλευε πάντα με εξαιρετικό ζήλο, πιέζοντας συνεχώς τον εαυτό της.

Η μητρότητα αλλάζει τα δεδομένα

Αλλά πρόσφατα ο ρυθμός της άλλαξε. Ενώ ήταν προγραμματισμένο να παίξει την Κόρα Σίμπορν στην ιστορική δραματική σειρά της Apple TV «Ο θρύλος του Εσεξ» (2022), τα παράτησε (την αντικατέστησε η Κλερ Ντέινς) εξαιτίας των κανονισμών Covid για να είναι με την οικογένειά της. (Δείτε το trailer της ταινίας «Κάντο όπως ο Μπέκαμ» )

«Μόλις έγινα μητέρα, σοκαρίστηκα από το πόσο μόνοι νιώθαμε όλοι και πόσο μακριά ήταν οι εμπειρίες οι δικές μου και των φίλων μου από αυτό που παρουσιαζόταν δημόσια», λέει μιλώντας για τη μητρότητα. Και ο μύθος ότι η μητρότητα είναι ειδυλλιακή, εύκολη; «Αυτό είναι ντροπή και σπατάλη και άχρηστο», λέει «Γιατί μέρος της ομορφιάς της μητρότητας, πιστεύω προσωπικά, είναι το χάος και το γεγονός ότι όλοι βρίσκονται σε συνεχή κρίση. Η μητρότητα μπορεί να είναι καταπληκτική και ηρωική, αλλά μόνο αν παραδεχτείς ότι είναι το πιο δύσκολο πράγμα που πρόκειται να κάνεις ποτέ. Και ότι είναι ένα χάος τις περισσότερες φορές, και υπάρχει ηρωισμός και ομορφιά σε αυτό, αλλά μόνο αν την αποδεχτείς για αυτό που είναι».

Αμέσως μετά τη γέννηση της πρώτης της κόρης, έγραψε ένα πολύ προσωπικό και αποκαλυπτικό δοκίμιο για το «Feminists Don’t Wear Pink and Other Lies», ένα βιλίο με φεμινιστικά δοκίμια, περιγράφοντας λεπτομερώς και με πάθος την αγωνία της γέννας και ρωτώντας, «Και λες ότι είμαι το αδύναμο φύλο;» Συνέχισε να λέει την αλήθεια για τη ζωή της με ένα τρόπο που οι άλλες γυναίκες αναγνωρίζουν και σχετίζονται με αυτό.

Η Κίρα Νάιτλι λέει ακόμη ότι αυτή και ο Τζέιμς μπορεί να είναι μποέμ γονείς, αλλά έχουν διαπιστώσει ότι τους αρέσει η οικογενειακή ζωή να είναι «αρκετά δομημένη». «Φαίνεται ότι αρέσει στα παιδιά. Τα καταφέρνουμε όλοι καλύτερα.», τονίζει. Ο Τζέιμς τείνει να είναι πιο πειθαρχικός από εκείνη, «κάτι που είναι έκπληξη. Λέω, “Ρώτα τον πατέρα σου”, όταν θέλουν κάτι», ομολογεί.

Η μεγαλύτερη κόρη της γνωρίζει όλους τους στίχους της Λίζο απέξω: «Εχει εμμονή, αλλά αποφεύγει τις βρισιές.» Εκείνη βρίζει μπροστά στα κορίτσια της; «Προφανώς όχι, αν και όλοι ξέρουν πόσο βρίζω, έπρεπε να καταφέρω να μην το κάνω, γιατί μας το λένε όταν βρίζουμε: “Μαμά! Δεν πρέπει να το λες αυτό!” ή “Ο μπαμπάς έβρισε στο αυτοκίνητο!” Και μετά πρέπει να ζητήσει συγγνώμη».

Ο Τζέιμς Ράιτον, όταν δεν είναι τιμωρημένος επειδή βρίζει στο αυτοκίνητο, είναι ποπ σταρ, συνεργάτης των Arctic Monkeys, Honeyblood και The Chemical Brothers· πιο πρόσφατα βοήθησε τον Μπένι Αντερσον και τον Μπγιόρν Ουλβέους των Abba όταν έκαναν το «Abba Voyage». «Οργάνωσε το συγκρότημα για το σόου. Η εταιρεία του Τζορτζ Λούκας έκανε το CGI. Είναι μια καταπληκτική παράσταση.»

Κι όταν η συζήτηση με την Ερμιόνη Εϊρ της Telegraph έρχεται στην απεργία των σεναριογράφων του Χόλιγουντ, η οποία αφορά εν μέρει την προστασία από την Τεχνητή Νοημοσύνη, και η δημοσιογράφος την ρωτάει αν έχει φροντίσει το copyright της εικόνας της, η Κίρα Νάιτλι απαντάει: «Αυτή τη στιγμή η ανησυχία για τις ηθοποιούς αφορά τη φωνή· προσπαθούν να προστατεύσουν τη βιομηχανία του voice-over. Δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτό, αλλά ξέρω ότι είναι σε διαπραγμάτευση. Αλλά φαντάζομαι ότι έχετε δίκιο, το επόμενο βήμα θα είναι η προστασία πνευματικών δικαιωμάτων για το πρόσωπό μου. Η ΤΝ μπορεί να είναι καταστροφική· ελπίζω οι κυβερνήσεις να το ρυθμίσουν. Δίνω επίσης μεγάλη έμφαση στη ρύθμιση του Διαδικτύου. Εκατό τοις εκατό. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να ρυθμιστούν. Δεν ασχολούμαι με αυτό, αλλά έχω δύο κορίτσια και είναι ανατριχιαστικό· θέλω να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό τον χώρο για να συνδέονται και να είναι δημιουργικές, αλλά με ασφαλή τρόπο».

Η οκτάχρονη Εντι ζητάει κινητό τηλέφωνο. Σε ποια ηλικία θα την αφήσει να αποκτήσει; «Στα 25» απαντάει ανέκφραστα. «Νομίζω ότι το να μην προστατεύονται είναι γελοίο, τα προστατεύουμε οπουδήποτε αλλού, γιατί όχι και διαδικτυακά;»

