Κένεθ Μπράνα: Ενας σερ μπορεί να γίνει «Μπόρις»;

Στη Βρετανία, ακόμα και οι θαυμαστές του Κένεθ Μπράνα σήκωσαν το φρύδι τους με δυσπιστία στην είδηση ότι ο σπουδαίος σαιξπηρικός ηθοποιός πρόκειται να υποδυθεί τον βρετανό πρωθυπουργό σε μια δραματική τηλεοπτική σειρά-ντοκιμαντέρ πέντε επεισοδίων του Sky TV, που επανεξετάζει το πρώτο κύμα της πανδημίας. Και η κριτική άρχισε, όχι απλώς πριν καν προβληθεί το πρώτο επεισόδιο, αλλά μόλις άρχισαν (;) τα γυρίσματα.

Πρόσφατα, λοιπόν, δημοσιεύτηκε η πρώτη φωτογραφία του Μπράνα μεταμορφωμένου σε Μπόρις, η οποία –πέρα από τα πολύ «σωστά» μαλλιά– δεν είναι απολύτως πειστική, γράφει στην Telegraph ο θεατρικός κριτικός Ντόμινικ Κάβεντις. Ισως χρειάζεται κάτι περισσότερο από ωραίο μακιγιάζ, προσθετική τέχνη και βαριεστημένο στήσιμο, για να λειτουργήσει.

Χωρίς αμφιβολία, ο Μάικλ Γουίντερμποτομ είναι ένας έμπειρος σκηνοθέτης, όπως αποδεικνύουν τα «Καλωσήλθατε στο Σαράγεβο» (1997), «Ο δρόμος για το Γκουαντάναμο» (2006) και η κωμική τηλεοπτική σειρά «The Trip», και ταινία του 2010, με το κωμικό δίδυμο των Στιβ Κούγκαν και Ρομπ Μπράιντον που ήρθαν και στην Ελλάδα. Και σίγουρα τον έχει απασχολήσει πολύ ποιος θα ήταν ο πιο κατάλληλος ηθοποιός για τον ρόλο.

Ενα αίσθημα αμφιβολίας και ανησυχίας έχει ήδη γεννηθεί για το κατά πόσο ο διάσημος βορειοϊρλανδός ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας, γνωστός για σημαντικούς θεατρικούς και κινηματογραφικούς ρόλους, μπορεί να υποδυθεί με επιτυχία τον πρωθυπουργό της Βρετανίας. Και μάλλον θα συνεχιστεί μέχρι το φθινόπωρο του 2022, οπότε αναμένεται να αρχίσει να προβάλλεται η σειρά.

Το «This Sceptred Isle» («Το Επίσημο Νησί», κρατάμε τη μετάφραση του Μάριου Πλωρίτη) έχει θέμα του την πανδημία κατά τους πρώτους έξι μήνες και βασίζεται σε μαρτυρίες ανθρώπων, μεταξύ άλλων από την Ντάουνινγκ Στριτ, το υπουργείο Υγείας, την Επιστημονική Συμβουλευτική Ομάδα για Εκτακτες Ανάγκες (SAGE) και από νοσοκομεία όλης της χώρας.

Ο τίτλος της σειράς είναι δανεισμένος από τον «Ριχάρδο Β’» του Σαίξπηρ («This royal throne of kings, this scepter’d isle, This earth of majesty, this seat of Mars …», «Τούτον τον θείο θρόνο τον βασιλικό, τούτο το επίσημο νησί, το στέκι του Αρη…», όπως μεταφράζει τον στίχο ο Μάριος Πλωρίτης). Και ο 60χρονος ηθοποιός (τέσσερα χρόνια μεγαλύτερος από τον Μπόρις Τζόνσον) έχει διακριθεί σε σαιξπηρικούς ρόλους βασιλιά ως Ριχάρδος Γ’, Μάκβεθ, Ερρίκος Ε’ και Ληρ.

Ο Κένεθ Μπράνα σάρωσε, εξάλλου, ως επιθεωρητής Βαλάντερ στην τηλεοπτική σειρά «Βαλάντερ» από τα ομώνυμα αστυνομικά μυθιστορήματα του σπουδαίου σουηδού συγγραφέα Χένινγκ Μάνκελ, όπως και ως κυβερνήτης Μπόλτον στην επική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «Δουνκέρκη», την πιο επιτυχημένη εισπρακτικά πολεμική ταινία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που βασίζεται στην αληθινή ιστορία της εκκένωσης της Δουνκέρκης.

Πόσο καλά όμως μπορεί να αποδώσει την αναποτελεσματική, μπουφονική, αμφιλεγόμενη, ανορθόδοξη πλευρά του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, που αποκαλύφθηκε ακόμη και στις πιο σκοτεινές ώρες του βρετανικού έθνους; Όσο μεγάλη και αν είναι η ικανότητα του Μπράνα να μεταμφιέζεται σε έναν άνθρωπο κουρασμένο και γεμάτο σκοτούρες –πράγμα που μπορεί να ταιριάζει με την κατάσταση του Τζόνσον όταν δοκιμάστηκε για την υπευθυνότητά του–, κάθε απεικόνιση πρέπει ακόμη να επικοινωνεί το έλλειμμά του και την (για λόγους τακτικισμού;) ελαφρότητά του.

Η σκέψη, λοιπόν, είναι ότι ο Μπράνα μπορεί να θριαμβεύσει σε σκηνές βαρύτητας, αλλά θα τα βρει σκούρα με την ελαφρότητα, γράφει η Telegraph. Οπότε, δεν μπορεί παρά να αναρωτηθεί κανείς: ο Χιου Λόρι δεν ήταν εύκαιρος; Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, ο σερ Κένεθ χρειάζεται τώρα να αποδείξει τη… χαμαιλεοντική ικανότητά του. Αλλά αν σκεφτούμε τον πρόσφατο Πουαρό του στο πιο διάσημο αστυνομικό τρένο (σε στιλ αδύνατου τσέλιγκα από τα Βλάχικα της Βάρης, με κολλημένο μαλλί και μια μουστάκα να…), μάλλον θα δυσκολευτεί να πείσει το τηλεοπτικό κοινό.