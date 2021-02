Κιμ και Κάνιε: Η διάλυση ενός χρυσοφόρου συνεταιρισμού

Η περιβόητη φωτογραφία του γάμου της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ, που έγινε αμέσως viral, ασκεί διαχρονική γοητεία σε όλο τον πλανήτη: εκείνη με λευκό δαντελένιο νυφικό και εκείνος με μαύρο σμόκιν φιλιούνται με φόντο άπειρα λευκά άνθη, ενώ τους λούζει ένα χρυσό φως. Ήταν 24 Μαΐου 2014 και η αρχή του πιο πολυσυζητημένου και πομπώδους ζευγαρώματος στην σφαίρα των μοντέρνων celebrity.

Τώρα, φαίνεται ότι ο γάμος τους τελείωσε. Η Καρντάσιαν προσέλαβε τη δικηγόρο Λόρα Γουάσερ, ειδική στα διαζύγια των σταρ του Χόλιγουντ, η οποία την είχε βοηθήσει και στους δύο προηγούμενους χωρισμούς της, και υπέβαλε αίτηση διαζυγίου. Η είδηση έρχεται σε συνέχεια ενός tweet του Γουέστ που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο, με το οποίο ο ράπερ και επιχειρηματίας ισχυρίστηκε ότι «προσπαθούσε να χωρίσει» από τον Νοέμβριο του 2018.

Το ζευγάρι φέρεται να πέρασε τα Χριστούγεννα σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων μεταξύ τους: η Καρντάσιαν με την οικογένειά της στην Καλιφόρνια, ο Γουέστ στο ράντσο του στο Γουαϊόμινγκ, γράφει η Telegraph. Μια πηγή, εξάλλου, αποκάλυψε στο περιοδικό People τον περασμένο Δεκέμβριο ότι «το ζευγάρι ζει χωριστά».

Η Κιμ και ο Κάνιε ήταν αδύνατον να αποφύγουν την κριτική. Ο Γουέστ είναι αναμφισβήτητα ένας ταλαντούχος ράπερ, που έγινε μεγιστάνας της μόδας, ταυτόχρονα όμως επιρρεπής σε παραληρηματικές δηλώσεις μεγαλείου, ανεξέλεγκτα βίαιη συμπεριφορά στα social media και αμφιλεγόμενες πολιτικές ακροβασίες. Η Καρντάσιαν από την άλλη πλευρά, είναι μια έξυπνη επιχειρηματίας, η οποία θα μείνει επίσης γνωστή για ένα πιο ταπεινό ξεκίνημα: ήταν η σταρ μιας ταινίας πορνό, η στιλίστρια της Πάρις Χίλτον και το πιο γνωστό μέλος της ναυαρχίδας των ριάλιτι «Keeping Up With the Kardashians».

H σχέση τους προκαλούσε ανέκαθεν κυνικά σχόλια του τύπου «Η Κιμ έχει φήμη, αλλά καμία αξιοπιστία», «Ο Κάνιε έχει ταλέντο, αλλά επωφελείται από τη δική της λάμψη»… Το θέμα ωστόσο είναι ότι μαζί οι δυο τους έγιναν δισεκατομμυριούχοι, ο γάμος τους ήταν το τέλειο σύμβολο της υπερβολής και της ματαιοδοξίας, και ορισμός του διάσημου στην εποχή του Instagram.

Οι μάζες θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν βέβαια ότι «αυτό το αυτάρεσκο ζευγάρι, που έκανε κηρύγματα για την αγάπη και την ευλογία, δεν δεσμεύτηκε ποτέ πραγματικά», αλλά θα τους ξεφεύγει κάτι πολύτιμο και αληθινό, γράφει η Αλις Βίνσεντ στην Telegraph: η Κιμ και ο Κάνιε μαζί όχι μόνο έβγαλαν τον καλύτερο εαυτό τους, αλλά άλλαξαν και το πολιτιστικό μας τοπίο προς το καλύτερο.

Το love story τους δεν ήταν ποτέ κρυφό. Αρκεί να βάλεις στην αναζήτηση της Google «Kim Kardashian + Kanye West» και αυτοστιγμεί θα εμφανιστούν μπροστά σου εκατομμύρια σελίδες, όπου μπορείς να μάθεις τα πάντα για το ζευγάρι: πότε γνωρίστηκαν (το 2003: ο Γουέστ πίστευε ότι το όνομά της ήταν «Κιμ Καρντιζόν»), πότε έγιναν φίλοι (το 2008: ο Γουέστ την παρακαλούσε να αφήσει τον τότε φίλο της για αυτόν με έναν στίχο του σε ένα single με τη Κέρι Γουίλσον), πότε άρχισαν να βγαίνουν (το 2012: η Κιμ φορούσε πουπουλένιο μπουφάν Givenchy και δερμάτινο παντελόνι), πού συνέλαβαν το πρώτο τους παιδί (στη Φλωρεντία «ανάμεσα στα αριστουργήματα της Αναγέννησης», σύμφωνα με τον Γουέστ)…

Η λίστα είναι ατέλειωτη και όλα αυτά είναι γνωστά γιατί η σχέση τους έγινε το επάγγελμά τους. Ο Γουέστ «ζωγράφισε» την αγάπη του για την Καρντάσιαν στη μουσική του («And I’ll admit, I had fell in love with Kim / Around the same time she had fell in love with him» – «Και θα παραδεχτώ, είχα ερωτευτεί την Κιμ / περίπου την ίδια στιγμή που τον είχε ερωτευτεί», ραπάρει στο «Cold», το 2012).

Το 2010 η Κιμ τον προσκάλεσε στο «Keeping Up With the Kardashians» και τέσσερα χρόνια αργότερα γιόρτασαν τον γάμο τους με ένα εξώφυλλο στην αμερικανική Vogue (τεύχος Απριλίου 2014). Για τους δύο σταρ, που η καθημερινότητά τους η αιτία της φήμης τους, η δουλειά και η ευχαρίστηση δεν διαχωρίστηκαν ποτέ.

Από το 2012, οι καριέρες και των δύο όχι μόνο εκτοξεύθηκαν, αλλά κυριαρχούν και σε νέες επιχειρήσεις. Ενώ πολλοί ράπερ μεγαλώνοντας στρέφονται σε άλλες ροές εισοδήματος -συνήθως σε ποτά πολυτελείας, επίσης πλατφόρμες τεχνολογίας και media-, ο Γουέστ ποτέ δεν ντράπηκε για τη φιλοδοξία του να μπει τον κόσμο της μόδας.

Και παρά τα κοροϊδευτικά σχόλια που συχνά δεχόταν, χάρη στη μόδα έγινε δισεκατομμυριούχος: σύμφωνα με το Forbes, η συντριπτική πλειοψηφία των 3 δισ. δολαρίων του Γουέστ προέρχεται από την εταιρεία Yeezy που έχει ιδρύσει. Κάνοντας μούσα του τη γυναίκα του, ο Γουέστ είχε έναν έτοιμο μαγνήτη για τους παπαράτσι. Ετσι προώθησε πανεύκολα το νέο δημιουργικό του έργο.

Στη συνέχεια, o Κάνιε «επιχρύσωσε» τη φήμη της. Οι φήμες έλεγαν ότι για πολλά χρόνια η Αννα Γουίντουρ αρνιόταν να δώσει στην τηλεπερσόνα ένα εισιτήριο για το Met Gala. Η εμφάνισή της το 2013, σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, με εφαρμοστό λουλουδάτο φόρεμα Givenchy, φέρεται να οφείλεται στο γεγονός ότι συνόδευε τον Γουέστ, που έπαιζε στην εκδήλωση. Δύο χρόνια αργότερα, η Γουίντουρ θα τους συμβούλευε να ονομάσουν την πρωτότοκη κόρη τους, Νορθ. Μαζί, εξάλλου, λανσάρισαν τον σωματότυπο κλεψύδρα, που έγινε διάσημος στα media χάρη στη σιλουέτα της Καρντάσιαν-Γουέστ. «Η σύζυγός μου είναι το πρόσωπο που άλλαξε τη μόδα», δήλωσε το 2016 o Γουέστ στο περιοδικό Time. «Σχεδιαστές που κυριολεκτικά δεν την άφηναν να παρακολουθήσει τις επιδείξεις τους κάνουν τώρα ολόκληρες συλλογές με βάση τη σιλουέτα της», είπε χαρακτηρίζοντας επίσης την Κιμ «σύγχρονη Μαρία Αντουανέτα».

Τι έλαβε ως αντάλλαγμα ο Κάνιε; Υπομονή, σταθερότητα και -βασικά- ένα πηδάλιο που τον καθοδηγούσε καθώς τα προβλήματα της ψυχικής υγείας του έβλεπαν το φως της δημοσιότητας. Το περασμένο καλοκαίρι, μετά από άλλη μια online έκρηξη του συζύγου της, η Καρντάσιαν-Γουέστ ανέβασε στα social media της μια σειρά από ασυνήθιστα νηφάλιες αναρτήσεις, όπως «Κατανοώ ότι ο Κάνιε έχει γίνει αντικείμενο κριτικής επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο και κατά καιρούς οι ενέργειές του μπορούν να προκαλέσουν έντονες απόψεις και συναισθήματα».

«Είναι ένας έξυπνος αλλά περίπλοκος άνθρωπος, ο οποίος, πέρα ​​από τις πιέσεις του να είναι καλλιτέχνης και μαύρος, βίωσε την οδυνηρή απώλεια της μητέρας του, και πρέπει να αντιμετωπίσει την πίεση και την απομόνωση, που αυξάνεται από τη διπολική του διαταραχή» έγραψε ακόμη. Και έτσι ξαφνικά, άνοιξε μια νέα πόρτα σε ένα φαινομενικά οικείο σπίτι: μια νέα γυναίκα και μητέρα τεσσάρων μικρών παιδιών προσπαθεί να μην αφήσει την οικογένειά της να καταποντιστεί…

Πολλές φορές η συμπεριφορά των Καρντάσιαν-Γουέστ δικαιολογούσε την περιφρόνηση που συχνά δέχονταν. Η δημόσια διαμάχη, για παράδειγμα, της Τέιλορ Σουίφτ και του Κάνιε Γουέστ από το 2009 επηρέασε άσχημα την καριέρα της ποπ σταρ μέχρι που αποδείχτηκε ότι η Σουίφτ είχε απόλυτο δίκιο.

Η φοβερή ομαδική εργασία της Κιμ και του Κάνιε είναι ακριβώς το στοιχείο που έδωσε σάρκα και οστά στον γάμο τους. Πριν από μερικές εβδομάδες, η Καρντάσιαν-Γουέστ αποκάλυψε μια χειροποίητη κάρτα γενεθλίων που της έδωσε ο Γουέστ το 2010, στα 30α γενέθλιά της. Περιείχε ένα ποίημα που μπήκε στο εμβληματικό άλμπουμ του, «My Beautiful Dark Twisted Fantasy», το οποίο κυκλοφόρησε αργότερα εκείνη τη χρονιά: «Πήρε το ποίημα που μου έγραψε και το έκανε το τραγούδι», έγραψε στο Instagram. Για πολύ καιρό, ήταν πολύ εύκολο για τους ανθρώπους να απορρίπτουν ως ψεύτικη μια πραγματικά δημιουργική συνεργασία.

Όπως συμβαίνει με πολλά ζευγάρια που χωρίζουν, ένα από τα πολλά πράγματα που θα πρέπει να διαπραγματευτούν τώρα οι δικηγόροι τους είναι το σπίτι. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα σπίτια άλλων ζευγαριών που χωρίζουν, το σπίτι των Καρντάσιαν-Γουέστ είναι ένα κτίριο σχεδιασμένο από τον βέλγο αρχιτέκτονα Αξελ Φερφόορντ που έχει εγκριθεί από το Architectural Digest, για την ομορφιά και τον μοναστηριακό μινιμαλισμό του. Στα media έχουν σχολιαστεί ειρωνικά τα παράξενα γλυπτά που αγόραζαν για τα Χριστούγεννα και η Mercedes Maybach που πούλησε ο Κάνιε για να αγοράσει έναν καναπέ, αλλά το ζευγάρι πάντα έλεγε ότι αυτό το σπίτι είναι το ήρεμο καταφύγιό τους, μάλλον από τους παπαράτσι που τους κυνηγούν συνεχώς και τα 190 εκατ. των ακολούθων τους στο Instagram.

Το σίγουρο είναι ότι οι φωτογραφίες αυτού του σπιτιού θα μείνουν για πάντα σε λευκώματα, σε άρθρα αρχιτεκτονικών περιοδικών και βιογραφίες. «Είναι εύκολο, τώρα, να γελοιοποιούμε την Κιμ Καρντάσιαν και τον Κάνιε Γουέστ», σχολιάζει η Αλις Βίνσεντ στην Telegraph. Και στη συνέχεια το ρίχνει στην υπερβολή: «Αλλά στον κόσμο της μουσικής, της τέχνης, της μόδας και των celebrity, οι «Κιμ και Κάνιε» άφησαν μια παρακαταθήκη (επαναστατικών αλλαγών) για την οποία είναι μάλλον απίθανο να έχουμε πλήρη επίγνωση, προς το παρόν».