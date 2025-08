Η Γκουίνεθ και τα sex toys της: Mια εκρηκτική νέα βιογραφία

Το κολπικό αυγό (για όσους δεν το έχουν πάρει είδηση ή, τέλος πάντων, το έχουν ξεχάσει) είναι ένα αυγό από νεφρίτη που πωλείται από την Goop, την εταιρεία της Γκουίνεθ Πάλτροου, στην τιμή των 66 δολαρίων. Η σταρ προτείνει τη χρήση για την αντιμετώπιση διαφόρων γυναικολογικών προβλημάτων, από τη «ρύθμιση του έμμηνου κύκλου» μέχρι τον «εγκρατή έλεγχο της ουροδόχου κύστης». Κατά βάση είναι ένα sex toy.

Ακριβώς με ένα περιστατικό όπου πρωταγωνιστεί το περιβόητο αυτό αυγό, που έχει καταλήξει να αντιπροσωπεύει την ικανότητα της Πάλτροου να πουλάει χαζές ιδέες σε εύπιστες πλούσιες γυναίκες, ξεκινάει το βιβλίο της Εϊμι Οντέλ «Gwyneth: The Biography». Οπως αναφέρει η συγγραφέας, η βιογραφία βασίστηκε σε βαθιά έρευνα και σε αποκλειστικές συνομιλίες με περισσότερες από 220 πηγές, ανάμεσά τους και πρώην στενά φιλικά πρόσωπα και συνάδελφοι της βιογραφούμενης, που παρείχαν πληροφορίες και λεπτομέρειες από τα παρασκήνια των προσωπικών και φιλικών σχέσεων, της οικογένειας, των εμβληματικών ταινιών της και της θητείας της ως διευθύνουσας συμβούλου της Goop.

Οταν η συγγραφέας μπεστ σέλερ των New York Times Εϊμι Οντέλ προσέγγισε την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της Γκουίνεθ Πάλτροου ενημερώνοντάς την για την πρόθεσή της να γράψει μια βιογραφία της ηθοποιού, ιδρύτριας της Goop και πρωτοπόρου της ευεξίας, της είπαν ότι η Πάλτροου θα χαιρόταν να συμμετάσχει εφόσον της επιτρεπόταν «να ελέγξει και να επαληθεύσει τα στοιχεία» του βιβλίου.

Η Οντέλ δεν συμφώνησε, γράφει στον Guardian η Ελ Χαντ. Τότε, η γραμμή επικοινωνίας με την Πάλτροου σίγησε και τελικά το βιβλίο της «Gwyneth: The Biography» κυκλοφόρησε –κάνοντας μάλιστα μεγάλο θόρυβο– χωρίς τη συμμετοχή της σταρ. Καθόλου παράξενο. Οπως ισχυρίστηκε μια πηγή της Οντέλ, η Πάλτροου «εφηύρε το ghosting» (φαινόμενο της εποχής μας που χαρακτηρίζεται από την ξαφνική διακοπή σχέσεων, τη ματαίωση σχεδίων και την εξαφάνιση χωρίς καμία εξήγηση). Οπότε τώρα, μετά τη δημοσίευση της βιογραφίας, μπορεί κανείς να φανταστεί δεκάδες άλλες πηγές να εξοβελίζονται από το λαμπερό περιβάλλον της σταρ.

Συλλέγοντας πληροφορίες για το βιβλίο της, η Οντέλ μίλησε, όπως αναφέραμε, με περισσότερους από 220 ανθρώπους, επίσημα και ανεπίσημα, αλλά πολύ περισσότεροι την απέφυγαν. «Πολλοί φοβούνταν να μιλήσουν για την Γκουίνεθ», γράφει. Το αποτέλεσμα είναι, παρ’ όλα αυτά, στοχαστικό, δίκαιο και σχολαστικά ερευνημένο, ακόμη και χωρίς την επαλήθευση της Πάλτροου. Είναι επίσης γεμάτο κουτσομπολιά, σχολιάζει η Ελ Χαντ στον Guardian και παρουσιάζει δέκα θέματα που ξεχωρίζουν:

Ενα χαρακτηριστικό «nepo baby»

Το γενεαλογικό δέντρο της Γκουίνεθ Πάλτροου κάνει πολλά από τα λεγόμενα «nepo babies» του Χόλιγουντ να μοιάζουν με (απλούς) νικητές διαγωνισμών, γράφει η Ελ Χαντ στον Guardian. Γιατί; Η μητέρα της, Μπλάιθ Ντέινερ, αναγνωρισμένη ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου (γνωστή στη νεότερη γενιά από τον ρόλο της μαμάς Ντίνα Μπερνς στην κωμωδία «Γαμπρός της συμφοράς» του 2000 και του σίκουελ «Πεθερικά της συμφοράς» του 2004), γνώρισε τον Μπρους Πάλτροου όταν αυτός έκανε την παραγωγή ενός θεατρικού έργου της.

Η Γκουίνεθ και ο μικρότερος αδελφός της, Τζέικ, μεγάλωσαν σε μια χαρακτηριστική πενταόροφη πολυκατοικία της Νέας Υόρκης από καφέ πέτρα, κοντά στο Σέντραλ Παρκ. Φοίτησε στο «Spence», ένα ιδιωτικό σχολείο θηλέων στο Απερ Ιστ Σάιντ, μαζί με την Τζέιντ, την κόρη του Μικ Τζάγκερ, και τις πριγκίπισσες Αλεξάνδρα και Ολγα της Ελλάδας («το επώνυμό τους είναι απλώς “of Greece”», σημειώνει η Οντέλ).

Οι διασυνδέσεις των γονιών της άρχισαν να παίζουν ρόλο προτού καν τελειώσει το σχολείο. Στα 19 της, λοιπόν, η Γκουίνεθ εξασφάλισε έναν μικρό ρόλο (της έφηβης Γουέντι Ντάρλινγκ) στο «Κάπτεν Χουκ» (1991) του νονού της Στίβεν Σπίλμπεργκ (τον έλεγε «θείο Μόρτι» και εκείνος την αποκαλούσε «Gwynnie the Pooh»). Πολλά χρόνια αργότερα η Πάλτροου θα έλεγε στο Vanity Fair ότι η φήμη τής είχε φανεί «σαν κάτι προκαθορισμένο», ότι γνώριζε «σε όλη της τη ζωή ότι αυτό θα συνέβαινε».

Οι γονείς της προσπάθησαν να έχει μια φυσιολογική παιδική ηλικία

Η Μπλάιθ και ο Μπρους δεν ήταν πολύ σίγουροι ότι η υποκριτική θα πετύχαινε, γράφει η Εϊμι Οντέλ στο βιβλίο της: ήθελαν η κόρη τους να έχει «ένα εφεδρικό σχέδιο». Αφού απορρίφθηκε από το Κολέγιο Βάσαρ της Νέας Υόρκης, οι γονείς της ζήτησαν από έναν φίλο τους, τον δύο φορές βραβευμένο με Οσκαρ Μάικλ Ντάγκλας, να πει μια καλή κουβέντα για την Γκουίνεθ στο πανεπιστήμιό του. Τη δέχτηκαν, λοιπόν, στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στη Σάντα Μπάρμπαρα (ναι, ο Ντάγκλας τα κατάφερε!), αλλά τελικά τα παράτησε. Σπουδάζοντας κινηματογράφο, απογοητεύτηκε όταν βρήκε το όνομα του «θείου Μόρτι» στο πρόγραμμα σπουδών. «Κάθομαι εδώ και μαθαίνω για ανθρώπους που γνωρίζω», θυμάται την Πάλτροου να παραπονιέται μια άλλη επίδοξη ηθοποιός.

Ο Μπρους της έκοψε τα λεφτά και η Γκουίνεθ αναγκάστηκε να βρει δουλειά ως σερβιτόρα (αν και πάλι μέσω των διασυνδέσεων των γονιών της). «Θυμάμαι ότι ήταν πολύ θυμωμένη γι’ αυτό», είπε η ηθοποιός στην Οντέλ. Χρόνια αργότερα –αφού κέρδισε ένα Οσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία «Ερωτευμένος Σαίξπηρ» (1998), διέκοψε τον αρραβώνα της με τον Μπραντ Πιτ και, σύμφωνα με μια πηγή, ξέκοψε «εντελώς από το Χόλιγουντ»– ο Μπρους προσπάθησε και πάλι να κρατήσει την κόρη του ταπεινή, λέγοντάς της ότι είχε γίνει «κωλόπαιδο». Η Πάλτροου ήταν «συντετριμμένη», αλλά τελικά ευγνώμων για το μάθημα που πήρε. Η φήμη την είχε καταστρέψει, παραδέχτηκε: «Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο για την εξέλιξη ενός ανθρώπου από το να μην έχει εμπόδια και απογοητεύσεις».

Μιλώντας για χαβιάρι: η διαφορά του beluga σου από το oscietra σου

Ο Μπραντ Πιτ και η Γκουίνεθ Πάλτροου γνωρίστηκαν το 1993 σε οντισιόν για τους «Θρύλους του πάθους» (1994). Την απέρριψαν για τον ρόλο, αλλά η Γκουίνεθ έκανε τόση εντύπωση στον Πιτ ώστε στη συνέχεια της πρότεινε να παίξει τη σύζυγο του χαρακτήρα του στην ταινία «Se7en» (1995) του Ντέιβιντ Φίντσερ, σημειώνει η Ελ Χαντ στον Guardian. Στην Πάλτροου είχε προταθεί επίσης ο ρόλος της Φρέντι στο «Ολα του γάμου δύσκολα» («Feeling Minnesota», 1996) με τον Κιάνου Ριβς. Καθώς δίσταζε, δε, να αποφασίσει, μια φίλη της, θέλοντας να τη βοηθήσει, τη ρώτησε: «Με ποιον θέλεις να βγεις ραντεβού, με τον Μπραντ Πιτ ή τον Κιάνου Ριβς;» Είπε, λοιπόν, ναι στο «Se7en». Λίγο αργότερα, στα γυρίσματα, αυτή και ο Πιτ ήταν μαζί. Και ο ενθουσιασμένος πατέρας της φέρεται να είπε σε έναν φίλο: «Μπορείς να πιστέψεις την κόρη μου; Είναι με τον γαμ… Μπραντ Πιτ!»

Σύμφωνα με την Οντέλ, η Πάλτροου δεν ήταν ποτέ άλλοτε τόσο σίγουρη ότι ο Πιτ –που προερχόταν από ένα συντηρητικό, θρησκευτικό υπόβαθρο του Νότου– ήταν κατώτερός της. «Οταν πηγαίνουμε σε εστιατόρια και παραγγέλνουμε χαβιάρι, πρέπει να λέω στον Μπραντ “αυτό είναι μπελούγκα και αυτό είναι οσιέτρα”», είχε πει σε συνέντευξή της.

Μετά από δύο χρόνια ο αρραβώνας τους διαλύθηκε. Αρχισε να βγαίνει με τον Μπεν Αφλεκ, τον οποίο θεωρούσε πιο ταιριαστό πνευματικά (για να μην αναφέρουμε, όπως αποκάλυψε μόλις το 2023, ότι ήταν και «τεχνικά άριστος» εραστής). Αλλά τα προβλήματα εθισμού του Αφλεκ, η τάση του για βιντεοπαιχνίδια και αυτό που ένας φίλος της Πάλτροου θυμάται ως «κάπως καταθλιπτική» ατμόσφαιρα εμπόδισαν τη σχέση να προχωρήσει.

Πριν από τον Μπραντ, τον Μπεν ή τον Κρις, υπήρχαν τα τσιγάρα

Τα τσιγάρα μπορεί να ήταν ο πρώτος έρωτας της Γκουίνεθ Πάλτροου. Αρχισε να καπνίζει τον πρώτο χρόνο της στο Spence, προς μεγάλη δυσαρέσκεια του πατέρα της. Προσπαθώντας να πείσει την έφηβη κόρη του να κόψει το κάπνισμα, ο Μπρους απευθύνθηκε για άλλη μια φορά στις διασυνδέσεις του, ζητώντας μια χάρη από τη νέα σύζυγο του γιου φίλου του –γνωστή και ως… Μαντόνα– ζητώντας της να «γράψει ένα σημείωμα στην Γκουίνεθ για να την αποθαρρύνει». Σύμφωνα με την Οντέλ, γράφει η Ελ Χαντ στον Guardian, η Μαντόνα έπαιξε με χαρά το μοντέλο, περιγράφοντας μια συνηθισμένη μέρα της: «Ξυπνάω, δεν καπνίζω… και γυρίζω σπίτι ευτυχισμένη και υγιής. Υ.Γ.: Τα καλά κορίτσια ζουν περισσότερο».

Η Γκουίνεθ έδειξε το γράμμα στο σχολείο, στη συνέχεια το έβαλε σε κορνίζα και το κρέμασε στο δωμάτιό της… και συνέχισε να καπνίζει «ίσως ένα πακέτο την ημέρα» μέχρι τα 25 της. Τελικά το έκοψε τον Σεπτέμβριο του 1997, αφού πέρασε τρεις μέρες απομονωμένη σε ένα έρημο νησί στην Μπελίζ. Η Πάλτροου είχε ζητήσει αυτή την εμπειρία ως προϋπόθεση για να επιμεληθεί ένα τεύχος του Marie Claire ως guest editor – σημειώστε ότι τα μπάτζετ των περιοδικών ήταν τότε πολύ πολύ μεγαλύτερα.

Το «χρυσό κορίτσι» του Γουάινσταϊν, πριν βοηθήσει στο γκρέμισμά του

Η Οντέλ περιγράφει την Πάλτροου με ανάμεικτα συναισθήματα απέναντι στη φήμη και περιφρονητική για τις «κακές, μεγάλες, άστοχες, ελαφριές, ασήμαντες ταινίες». Βρήκε την επαγγελματική της στέγη στη Miramax Films, την εταιρεία παραγωγής του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, αφού επιλέχθηκε για την «Εμα» (1996), την κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος της Τζέιν Οστεν.

Η βιογράφος περιγράφει τον Γουάινσταϊν να εργάζεται σκληρά για να κάνει την Πάλτροου σταρ, χρησιμοποιώντας την τρομερή επιρροή του για την οσκαρική υποψηφιότητά της με την ταινία «Ερωτευμένος Σαίξπηρ». Ο θρίαμβός της το 1999 επί της Κέιτ Μπλάνσετ (υποψήφιας με την ταινία «Ελισάβετ») αποδόθηκε αργότερα στην έντονη καμπάνια του Γουάινσταϊν. Μάλιστα, ακόμα και η Πάλτροου είχε τις αμφιβολίες της, στοιχηματίζοντας 10.000 δολάρια με δύο ατζέντηδες του πρακτορείου CAA ότι δεν θα κέρδιζε. (Τα κατάφερε, όμως, και πήγε στην τράπεζα το πρωί μετά την τελετή.)

Αλλά το να είσαι το «χρυσό κορίτσι» του Γουάινσταϊν δεν ήταν χωρίς κόστος, πόσο μάλλον χωρίς πίεση για να παίζει άχαρους ρόλους και να προωθεί ανάλογα δημοσιεύματα στον Τύπο, αναφέρει η Χαντ στον Guardian. Οπως είπε η Πάλτροου στο ρεπορτάζ των New York Times για το #MeToo, το οποίο προκάλεσε σεισμό, νωρίς στην εργασιακή σχέση της με τον Γουάινσταϊν, της είχε βάλει χέρι σε ένα ξενοδοχείο στο Μπέβερλι Χιλς. (Εκείνος, βέβαια, αμφισβήτησε την αφήγησή της.)

Στο βιβλίο τους «She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement» (έγινε μπεστ σέλερ των New York Times) οι δημοσιογράφοι Τζόντι Κάντορ και Μέγκαν Τουόι περιγράφουν τον καθοριστικό ρόλο της Πάλτροου στην έρευνά τους. «Πολλές άλλες ηθοποιοί δίσταζαν να απαντήσουν στο τηλέφωνο και φοβούνταν να πουν την αλήθεια. Η Γκουίνεθ ήταν, λοιπόν, μία από τις πρώτες» (που τους μίλησαν).

Από τις πρώτες που λατρέψαμε να μισούμε

Εκτός του ότι γεννήθηκε πλούσια, όμορφη και με καλές διασυνδέσεις, η Πάλτροου περιγράφεται από την Οντέλ ως μια γυναίκα που διαθέτει έναν «εξαιρετικό, αν και δύσκολο να οριστεί» παράγοντα Χ, που καταγράφεται ήδη από τα μαθητικά της χρόνια και ο οποίος λειτούργησε τόσο εναντίον όσο και υπέρ της. Ακόμα και πριν πάρει το Οσκαρ, σε ηλικία 26 ετών, η Πάλτροου φοβόταν την υπερβολική προβολή στον Τύπο. Η ομιλία της κατά την αποδοχή του βραβείου, με δάκρυα στα μάτια, σε συνδυασμό με την είδηση ότι ο Μπρους της αγόρασε το διαμαντένιο κολιέ που η ηθοποιός δανειστεί για την τελετή, έστρεψε το κοινό εναντίον της.

Το να ανυψώνεις τις γυναίκες προτού τις κατεδαφίσεις είναι πλέον ένας πολύ συνηθισμένος κύκλος, σημειώνει η Εϊμι Οντέλ, δείχνοντας την Αν Χάθαγουεϊ και την Μπλέικ Λάιβλι (θα μπορούσε κανείς να προσθέσει επίσης την Τζένιφερ Λόρενς και την Τέιλορ Σουίφτ). Η Πάλτροου ήταν ένα από τα πρώτα θύματα, αν όχι το υπόδειγμα. Το 2013, μάλιστα, αναδείχτηκε η πιο μισητή διασημότητα από το περιοδικό Star, 19 θέσεις πάνω από τον Κρις Μπράουν, ο οποίος είχε συλληφθεί για επίθεση στη Ριάνα τέσσερα χρόνια πριν. «Η Γκουίνεθ δεν θα κατάφερνε ποτέ να ξεφύγει» από την περιφρόνηση, γράφει η Οντέλ, και αυτό ίσως να επηρέασε την επακόλουθη απόφασή της να το κάνει να λειτουργήσει υπέρ της, μέσω του Goop.

Η περιφρόνηση για τους παχύσαρκους

Η Πάλτροου ήταν από τις πρώτες που μπήκαν μπροστά σε πολλά σύγχρονα κινήματα και τάσεις, αλλά η αποδοχή της διαφορετικότητας του σώματος (body positivity) δεν ήταν σε καμία περίπτωση ένα από αυτά, γράφει η Χαντ στον Guardian. Οι συμμαθήτριές της θυμούνται την εμφανή «περιφρόνησή της για τους χοντρούς ανθρώπους». Κάποια από αυτές θυμήθηκε να αλλάζει μαγιό δίπλα στη «φυσικά αδύνατη» Γκουίνεθ, και το σχόλιό της: «Δεν είναι ενδιαφέρον πόσο διαφορετικά είναι τα σώματα των ανθρώπων;», της είχε πει. Στο λεύκωμα αποφοίτησής της, δε, το απόφθεγμα που επέλεξε η Γκουίνεθ από την κωμωδία «Μπιλ και Τεντ: τα κακά παιδιά πάνε παντού» (1989), προσδιόρισε τον εφιάλτη της: «Παχυσαρκία». Αργότερα, όταν έγινε διάσημη, φέρεται να πλήρωσε μια συμμαθήτριά της για να υποβληθεί σε κοιλιοπλαστική.

Το καθοριστικό ενδιαφέρον της Πάλτροου για την υγιεινή διατροφή, την εναλλακτική ιατρική και την «ευεξία» ξεκίνησε μετά τη διάγνωση του πατέρα της με καρκίνο στον λαιμό. Ενώ φρόντιζε τον Μπρους, άρχισε να ερευνά συντηρητικά, φυτοφάρμακα και περιβαλλοντικές τοξίνες. Αρχισε να ακολουθεί μακροβιοτική διατροφή και να κάνει σχεδόν δύο ώρες γιόγκα πριν από την αυγή, έξι ημέρες την εβδομάδα.

Παράλληλα γύριζε την κωμωδία «Βαριά ερωτευμένος» («Shallow Hal», 2001) «περνώντας τις ώρες εργασίας της ντυμένη με ένα κοστούμι χοντρής», παρατηρεί η Οντέλ. Η Πάλτροου περιέγραψε την ταινία ως «ερωτική επιστολή» και την εμπειρία της δημιουργίας της ως εποικοδομητική: «Απέκτησα μια πραγματική αίσθηση του πώς θα ήταν να είμαι τόσο υπέρβαρη, και κάθε όμορφο κορίτσι θα έπρεπε να αναγκάζεται να το κάνει αυτό».

Με το Goop η Πάλτροου… εφηύρε την ευεξία

Μαζί με το πάθος της για «εναλλακτικές» ιδέες υγείας, οι σπόροι για το Goop είχαν φυτευτεί χρόνια πριν, στα γυρίσματα των ταινιών «Ο Τζέφερσον στο Παρίσι» (1995) και ο «Ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ» (1999). Στο Παρίσι και στην Ισκια η Πάλτροου ζήτησε από τα τοπικά συνεργεία να της προτείνουν τα καλύτερα ξενοδοχεία, εστιατόρια και καταστήματα της περιοχής, πληροφορίες δηλαδή από ντόπιους, με βάση τις οποίες θα έκτιζε αργότερα ένα lifestyle brand.

Το 2007 γύρισε μια τηλεοπτική εκπομπή για την ισπανική κουζίνα, «μια πρωτότυπη υπόθεση» για την εποχή της, σημειώνει η Οντέλ (ωστόσο εξόργισε τον αείμνηστο Αντονι Μπουρντέν, που είπε για τη σειρά: «Γιατί να πας στην Ισπανία με μια σκύλα που αρνείται να φάει ζαμπόν;»).

Η Πάλτροου ήταν τότε παντρεμένη με τον Κρις Μάρτιν των Coldplay, με δύο μικρά παιδιά, και είχε αρχίσει να κουράζεται από την υποκριτική. Μετά την επιτυχία του «Iron Man» (2008) στράφηκε στο παράλληλο project της: το Goop ήταν ένα online newsletter που προσπαθούσε να «θρέψει την εσωτερική πτυχή», αλλά το timing δεν ήταν με το μέρος της. Η ιστοσελίδα εμφανίστηκε την εβδομάδα μετά την κατάρρευση του χρηματιστηρίου.

Η ιστοσελίδα Jezebel δήλωσε τότε ότι η Πάλτροου είχε «περίπου τόση αντίληψη για τα κοινά όση η Μαρία Αντουανέτα». Ωστόσο το ένστικτό της αποδείχθηκε σωστό όταν πρότεινε μάφινς με μπανάνα και καρύδι (η πρώτη της συνταγή). Εκείνη τη χρονιά η βιομηχανία της ευεξίας «δεν μετριόταν καν», γράφει η Οντέλ. Σήμερα αποτιμάται σε τρισεκατομμύρια.

Η άτμιση του κόλπου, η πέτρα-αυγό και μια μήνυση

Η Πάλτροου υπήρξε πιθανώς μία από τις πρώτες διασημότητες που αντιλήφθηκαν τον εαυτό τους ως μάρκα, ανοίγοντας τον δρόμο για τον σημερινό κορεσμό με σειρές προϊόντων και συμφωνίες προώθησης, και διαμορφώνοντας την καταναλωτική κουλτούρα. Μεταξύ των τάσεων και των θεραπειών που η σταρ βοήθησε να διαδοθούν ήταν το Spanx, οι βεντούζες, οι δίαιτες χωρίς γλουτένη και, πιο πρόσφατα, η τοποθέτηση ταινίας στο στόμα.

Οι ανοησίες απογειώθηκαν με την προώθηση της Goop, σημειώνει η Χαντ στον Guardian. Μετά από μια θεραπεία «άτμισης του κόλπου» που παρουσιάστηκε στον οδηγό πόλης της Σάντα Μόνικα το 2015, οι κρατήσεις διπλασιάστηκαν. Η Οντέλ περιγράφει την Πάλτροου να μην επηρεάζεται από την αμφισβήτηση. Αντιθέτως, την απολάμβανει ως θετική για τη δουλειά της. Το 2017, μάλιστα, η ιστοσελίδα της Goop έγινε viral με την παρουσίαση του«Yoni», μιας πέτρας σε σχήμα αυγού, σχεδιασμένης να εισάγεται κολπικά και να φοριέται όλη τη νύχτα (!), ώστε να «ισορροπεί τον κύκλο» και να «ενδυναμώνει τη ζωτική μας δύναμη».

Σε μια συνάντηση του προσωπικού, η Πάλτροου φέρεται να ήταν ακλόνητη απέναντι στον χλευασμό: «Η Goop όρισε την έννοια της σύγχρονης ευεξίας… Ας δεχτούμε την ευθύνη», τους είπε. Και για άλλη μια φορά είχε δίκιο. Η εταιρεία είχε παραγγείλει 600 αυγά «Yoni». Μετά τις αντιδράσεις, η λίστα αναμονής για την αγορά αυγών, προς περίπου 60 δολάρια το ένα, περιείχε 2.000 ονόματα.

Οταν η Goop μηνύθηκε, την επόμενη χρονιά, από τις ρυθμιστικές αρχές για φερόμενους παράνομους ισχυρισμούς υγείας, η Πάλτροου επέλεξε να πληρώσει 145.000 δολάρια για να συμβιβαστεί, αλλά δεν παραδέχτηκε το αδίκημα. Οι ισχυρισμοί για τα αυγά εξαφανίστηκαν μεν από την ιστοσελίδα της Goop, αλλά εξακολουθούσαν να πωλούνται νωρίτερα φέτος.

Οι αμφίβολες αξιώσεις πληρώνονται αλλά η Πάλτροου πάντα κερδίζει

Η Οντέλ σημειώνει την ειρωνεία: παρά τον ενθουσιασμό της Πάλτροου να ελέγξει τη βιογραφία της, δεν ήταν τόσο απαιτητική ή επεμβατική στα άρθρα που δημοσιεύονταν στην Goop. Μεταξύ των διαβόητα αμφίβολων ισχυρισμών που διατύπωσε ο ιστότοπος ήταν εκείνος για τις θεραπευτικές δυνάμεις του χυμού σέλινου και του ωμού (μη παστεριωμένου) γάλακτος κατσίκας, μια πιθανή σύνδεση μεταξύ σουτιέν και καρκίνου του μαστού, καθώς και κάθε λέξη του Αντονι Γουίλιαμ, του αποκαλούμενου «ιατρικού μέντιουμ». («Τον χρησιμοποιήσαμε όταν χρειαζόμασταν προβολές σελίδας», παραδέχτηκε στην Οντέλ ένας πρώην υπάλληλος της Goop.)

Η Οντέλ καταβάλλει γενναία προσπάθεια να επαληθεύσει κάθε ισχυρισμό που αναφέρει στο βιβλίο της, παραθέτοντας ιατρικούς εμπειρογνώμονες και τους πολλούς επικριτές της Πάλτροου για να αντισταθμίσει το Goop, παρατηρεί η Ελ Χαντ στον Guardian. Αλλά σε ένα συγκεκριμένο σημείο της αφήγησης, νιώθεις ότι είναι μάταιο: η ευεξία δεν είναι πλέον ένα ελάττωμα διασημότητας, μια παγίδα υπερβολής της εκκεντρικής Γκουίνεθ, αλλά το νερό μέσα στο οποίο πνιγόμαστε όλοι.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι influencers –πολλοί κατ’ εικόνα της Πάλτροου– διαδίδουν συμβουλές με ελάχιστη εποπτεία ή ρύθμιση, ενώ οι τάσεις πρέπει να γίνονται όλο και πιο ακραίες ώστε να ακουστούν. Μετά από 20 χρόνια λειτουργίας της Goop, είναι πιο δύσκολο να σοκαριστεί ο κόσμος: έχει γίνει πιο δεκτικός σε «εναλλακτικές» ιδέες για την υγεία και την ιατρική, αμφισβητεί ακόμη και την επιστήμη. Σήμερα, δε, η βιομηχανία ευεξίας είναι τόσο μεγάλη όσο οι φαρμακευτικές και οι γεωργικές βιομηχανίες των ΗΠΑ μαζί.

Υποκινώντας φόβο για τις «τοξίνες», ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να «κάνουν τη δική τους έρευνα» και σπέρνοντας δυσπιστία στο ιατρικό κατεστημένο, η Πάλτροου –υποδηλώνει η Οντελ– άνοιξε τον δρόμο για τη συνωμοσιολογική, κατά των ειδικών, μετα-αληθινή σκέψη που τώρα ενσωματώνεται στον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ. Τόσο η Γκουίνεθ Πάλτροου όσο και ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ –ο σκεπτικιστής για τα εμβόλια υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών του Τραμπ– είναι δηλωμένοι θαυμαστές του νωπού γάλακτος. Ο πραγματικός προάγγελος της εσχατολογικής Ημέρας της Κρίσης, ωστόσο, θα είναι αν η σταρ και ο επιχειρηματίας της ευεξίας αρχίσουν να τρώνε κόκκινο κρέας.

Στο μεταξύ η Πάλτροου συνεχίζει να πλέει με τη φαινομενικά ανέγγιχτη αυτοπεποίθησή της, που την έχει κάνει μια διασημότητα τόσο συναρπαστική: είτε τη λατρεύεις, είτε την απεχθάνεσαι, είτε ακόμα-ακόμα τη μιμείσαι. «Είναι απίστευτα έξυπνη», γράφει η Οντέλ, παραθέτοντας κάτι που της είπε ένα πρώην στέλεχος της Goop: «Ο γενικός ιατρός ξέρει ακριβώς τι κάνει».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News