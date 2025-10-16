Ερευνα: Ενα στα επτά μεταχειρισμένα έχει αλλοίωση αριθμού πλαισίου

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκεί όπου εδώ και χρόνια το αντίστοιχο δικό μας ΚΤΕΟ, το ΜΟΤ, είναι καλά οργανωμένο και πιο αυστηρό στους ελέγχους του, περιασότερα του 15% των οχημάτων προκύπτουν είτε με «γυρισμένα» χιλιόμετρα (το λεγόμενο clocking) στον οδομετρητή τους, είτε με αλλοιωμένα στοιχεία στον αριθμό πλαισίου (VIN / Vehicle Identification Number).

Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα της πλατφόρμας διαγνωστικών της Carly (mycarly.com), που δημοσιεύθηκε αυτές τις μέρες.

Η ανάλυση της εταιρείας, βασισμένη σε περισσότερους από 2.500.000 διαγνωστικούς ελέγχους στο Νησί, από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2025, διαπίστωσε ότι το 16,25% των αυτοκινήτων που ελέγχθηκαν εμφάνισαν ενδείξεις απάτης στα χιλιόμετρα ή αποκλίσεις στον αριθμό VIN – ξέρετε, αυτό που υπάρχει σε διάφορα αυτοκίνητα, αριστερά του παρμπρίζ (βλ. κεντρική φωτογραφία).

Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν ένα στα επτά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν σήμερα στους βρετανικούς δρόμους ενδέχεται να κρύβει σοβαρά προβλήματα, αφήνοντας τους αγοραστές ευάλωτους σε δυσανάλογες τιμές κτήσης ή σε άγνωστα μηχανικά προβλήματα λόγω περισσότερων χιλιομέτρων από ό,τι εμφανίζουν, κυρίως σε μάντρες μεταχειρισμένων.

Σύνδεση με Ελλάδα

Γενικά, τα δεδομένα αποκαλύπτουν ότι η παραβίαση του χιλιομετρητή παραμένει σοβαρό πρόβλημα. Και, εννοείται, θέμα επίκαιρο και σε Ελλάδα.

Συχνά αποτελούν αγορές από Ιταλία, Βαλκάνια, νοικιάρικα αυτοκίνητα, πολλά από εταιρείες leasing, με άγνωστο αριθμό χιλιομέτρων και με τιμές χαμηλές, για να αγοράσει ο «έμπορας» ολόκληρους στόλους.

Αν θέλει και μερικά μαζέματα το αυτοκίνητο, αυτό γίνεται στην όμορη βαλκανική χώρα, όπου είναι πιο φθηνά τα μεροκάματα της μαστοράτζας. Ε, μετά έρχεται σινιαρισμένο και έτοιμο για τον «γαμπρό».

Αντιστρόφως, αν κάποιο έχει σχετικά λίγα χιλιόμετρα (σ.σ.: συνήθως σε ακριβά αυτοκίνητα), προτού περάσει σύνορα φροντίζουν να τα ανεβάσουν στον χιλιομετρητή, ώστε να μειωθεί το ποσό που πρέπει να πληρωθεί στο τελωνείο.

Ωστόσο η πλειονότητα αφορά μικρά αυτοκίνητα πόλης ή μικρομεσαία που αγοράζονται σε μαζικά χαμηλές τιμές. Και μη νομίζεις ότι προδίδονται τόσο εύκολα εμφανισιακά. Κάποια 200.000 χιλιόμετρα μπορεί να τρομάζουν στο άκουσμά τους.

Σε χώρες, όμως, όπου τα περισσότερα χιλιόμετρα γίνονται σε autostrade ή autobahnen, σε μεγάλες ευθείες, χωρίς να καταπονείται ιδιαίτερα το αυτοκίνητο, σε συνδυασμό με το ότι ο ήλιος (ο μεγαλύτερος φυσικός εχθρός του χρώματος του αμαξώματος) δεν είναι έντονος, τα σημάδια χρήσης δεν αποτυπώνονται στο όχημα, όπως θα φανταζόμασταν.

Ναι, μπορεί να δεις ένα τέτοιο με 200 χλμ. και να σου δείχνει για 80. Εύκολα. Ολο αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί για τον απατεώνα έμπορα, που θα κατεβάσει για πλάκα 50-80.000 χλμ. στο οδόμετρο και θα σου το πουληθεί σαν φρέσκο πράγμα.

Τι διάολο σύμπτωση είναι αυτή, που ορισμένες μάντρες τις οποίες έχουμε εντοπίσει στην πόλη έχουν μονίμως, σταθερά και σχεδόν συνωμοτικά, όλα τα προς πώληση αυτοκίνητά τους ανάμεσα στα 60 και τα 80.000 χλμ.;

Παράλληλα, όμως, μαζί με τον επαγγελματία λαμόγιο ανθεί εδώ και χρόνια και ο ερασιτέχνης «πειρατής». Κανονικά, βάσει νόμου, ως ιδιώτης μπορείς να έχεις περιορισμένο αριθμό μεταβιβάσεων στο όνομά σου ετησίως.

Ή, για να το πούμε αλλιώς, κανείς δεν σε εμποδίζει να αγοράζεις και να πουλάς το προσωπικό σου αυτοκίνητο κάθε μήνα. Αλλά από κάποιο σημείο και πέρα τυγχάνει να τίθεται ένα θέμα ελέγχου στο κατά πόσον επιδίδεσαι στο «σπορ» ως κρυπτόμενο επάγγελμα.

Διότι με αυτόν τον τρόπο δεν πληρώνεις ασφάλεια στο ταλαίπωρο ΤΕΒΕ (όπως το μάθαμε οι παλαιότεροι), δεν έχεις ΦΠΑ, δεν έχεις μαγαζί, λογιστή και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Το μεροκάματο να βγαίνει, αδερφέ.

Τέλος, καθώς η οικονομική αβεβαιότητα και οι υψηλές τιμές των καινούργιων αυτοκινήτων συνεχίζουν να οδηγούν μεγάλο μέρος του κοινού σε μεταχειρισμένα οχήματα, καλό είναι οι αγοραστές να πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους, τόσο ψηφιακούς όσο και σε έμπειρους μηχανικούς και φανοποιούς, προτού δεσμευθούν για οποιαδήποτε αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου.

