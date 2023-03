Επάγγελμα, διαπιστευμένη συντάκτρια Τεχνητής Νοημοσύνης

Παλαιότερα, οι πολιτικές εφημερίδες είχαν εξειδικευμένα ρεπορτάζ που αποτύπωναν ακόμη και επιμέρους όψεις της πολιτικής πραγματικότητας. Για παράδειγμα, τη δεκαετία του 1980 υπήρχε στην Ελλάδα το λεγόμενο «ρεπορτάζ κομματικών νεολαιών», που σταδιακά εξαφανίστηκε, καθώς άλλαζε και το πολιτικό τοπίο. Καθώς μετασχηματίζονται οι κοινωνίες, αλλάζουν και τα πεδία που καλύπτει ο Τύπος.

Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο όταν οι αλλαγές είναι παγκόσμιες και –όπως προβλέπουν οι ειδικοί– θα επηρεάσουν με τρόπο καθοριστικό τη ζωή μας. Υπό αυτό το πρίσμα, η πρώτη εξειδικευμένη συντάκτρια στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence – AI), την οποία ανακοίνωσαν τον Φεβρουάριο οι Financial Times (FT), μια από τις μεγαλύτερες εφημερίδες στον κόσμο, είναι και μια απόδειξη ότι οι καιροί αλλάζουν.

Ο λόγος για τη Μαντουμίτα Μούργκια, την ινδικής καταγωγής συντάκτρια τεχνολογίας που ανέλαβε πριν από λίγες ημέρες τα καθήκοντα της κάλυψης του πεδίου της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Μούργκια μεγάλωσε στη Βομβάη, σπούδασε βιολογία στην Οξφόρδη, έκανε το μεταπτυχιακό της στη Δημοσιογραφία των Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και εντάχθηκε στους Financial Times πριν από επτά χρόνια. Και πριν καλά-καλά καθίσει στη νέα της καρέκλα, η δημοσιογράφος έδωσε ήδη την πρώτη της συνέντευξη.

Μιλώντας στην ιστοσελίδα Nieman Lab, η Μούργκια εξήγησε καταρχάς ότι ο ρόλος της είναι να φέρει την Τεχνητή Νοημοσύνη πιο κοντά στην πλειονότητα των ανθρώπων, που γνωρίζουν ακόμη πολύ λίγα γι’ αυτήν. «Θέλω να κάνω την Τεχνητή Νοημοσύνη πιο κατανοητή και προσιτή στους αναγνώστες μας, ώστε να μη μοιάζει με μαγεία, αλλά απλώς σαν ένα εργαλείο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν», σημειώνει η ίδια.

Οι FT ανακοίνωσαν με δελτίο Τύπου και ανάρτηση στο Twitter τη δημιουργία του νέου ρεπορτάζ:

Financial Times appoints Madhumita Murgia as its first Artificial Intelligence editor https://t.co/b7RefsQxtW @madhumita29 pic.twitter.com/ionavmJd2R

— FT Press Office (@FTPressOffice) February 8, 2023