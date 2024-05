Μπορεί ο Κέβιν Σπέισι να φτιάξει ξανά την καριέρα του;

Πριν από λίγες ημέρες προβλήθηκε στο βρετανικό Channel 4, το ντοκιμαντέρ «Spacey Unmasked» (Ο Σπέισι χωρίς τη μάσκα). Σε αυτό, δέκα άνδρες ισχυρίζονται ότι ο Κέβιν Σπέισι τους είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά. «Ηταν σαν να κοιτούσα ένα άψυχο τέρας», είπε ένας από αυτούς. Ο ίδιος ο Σπέισι επιμένει ότι όλα αυτά είναι ψευδή. Το ίδιο πιστεύουν και πολλοί συνάδελφοί του, όπως η Σάρον Στόουν, ο Στίβεν Φράι και ο Λίαμ Νίσον. Ολοι τους τού ζητούν να επιστρέψει. Μπορεί όμως;

Παρά το ντοκιμαντέρ, τον τελευταίο καιρό συνέβη κάτι που οι παραγωγοί του μπορεί να μην είχαν προβλέψει: για πρώτη φορά από τότε που εμφανίστηκαν ισχυρισμοί σχετικά με τη συμπεριφορά του Σπέισι το 2017, η συμπάθεια απέναντί του φαίνεται να αυξάνεται, όπως γράφουν οι Times. Σχεδόν έναν χρόνο αφότου κρίθηκε αθώος από βρετανικό δικαστήριο για σεξουαλική επίθεση σε τέσσερις άντρες, μεταξύ 2004 και 2013 (ένα δικαστήριο των ΗΠΑ είχε απορρίψει μια ξεχωριστή αγωγή το 2022), μια σειρά από πρόσωπα υψηλού κύρους υποστηρίζουν την αποκατάστασή του. Η δημοσιογράφος Λίμπι Περβς είπε στους Times: «Ακόμη κι εγώ, ένα πολύ συμβατικό άτομο, δεν θεωρώ ότι κάτι από όλα αυτά αξίζει την καταστροφή ενός ανθρώπου».

Ο 64χρονος Σπέισι λίγο πριν από την προβολή του ντοκιμαντέρ έδωσε μια συνέντευξη στον δημοσιογράφο Νταν Γούτον. «Υπήρξε σίγουρα μια βιασύνη στην κρίση», σχολίασε ο ηθοποιός. «Αποδέχομαι απολύτως ότι, κατά καιρούς, συμπεριφέρθηκα άσχημα», συμπλήρωσε.

«Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι υπήρξε αδέξιος σε πολλές περιπτώσεις», είπε ο Φράι. Ωστόσο, πρόσθεσε, «να τον βάλουμε δίπλα σε ανθρώπους όπως ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν; Πώς μπορεί αυτό να θεωρηθεί αναλογικό και δικαιολογημένο;».

Ο Σπέισι έχει τουλάχιστον δύο ταινίες στα σκαριά, συμπεριλαμβανομένου του «The Bleeding Ground», μια ταινία που χρηματοδοτείται από το Βέλγιο, με νοτιοαφρικανό σκηνοθέτη, τον Ντόνοβαν Μαρς και βρετανό συγγραφέα, τον Μάθιου Μπέιλις. Η ταινία είναι βασισμένη σε αληθινή ιστορία και σε αυτήν ο Σπέισι υποδύεται τον πρόεδρο μιας πετρελαϊκής εταιρείας τον οποίον απάγουν ακτιβιστές για το περιβάλλον στο Δέλτα του Νίγηρα.

«Δεν έχει καταδικαστεί, οπότε σκεφτήκαμε “γιατί όχι;”» λέει στους Times ο Ζαν-Λικ Βαν Νταμ, ο βέλγος παραγωγός της ταινίας. Προσέγγισαν τον Σπέισι τον Ιανουάριο, έξι μήνες αφότου είχε αθωωθεί. Ελπίζουν να ξεκινήσουν γυρίσματα τον Νοέμβριο, αλλά η ταινία δεν έχει λάβει ακόμη χρηματοδότηση, την οποία ο Βαν Νταμ προσπαθεί να εξασφαλίσει στο Φεστιβάλ των Καννών αυτόν τον μήνα. «Ημασταν ξεκάθαροι· δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση με τον ίδιον πρωταγωνιστή», λέει, αλλά ο Σπέισι και οι άνθρωποί του «ξέρουν καλύτερα από μένα πόσο περίπλοκη είναι η κατάσταση. Το ντοκιμαντέρ του Channel 4 δεν βοήθησε, αλλά υπάρχει μια κινητοποίηση διάσημων ανθρώπων που λένε ότι ο Κέβιν Σπέισι πρέπει να επιστρέψει στη δουλειά».

Ο Νίσον περιέγραψε τον Σπέισι ως «άνθρωπο με χαρακτήρα. Είναι ευαίσθητος, διακριτικός, καθόλου επικριτικός, με απίστευτη αίσθηση του χιούμορ». Ο Νίσον «αυτοαναιρέθηκε» προς στιγμήν και ο ίδιος το 2019: τότε παραδέχτηκε πως όταν ένα αγαπημένο του πρόσωπο βιάστηκε από μαύρο άνδρα, είχε αναζητήσει έναν άλλον, τυχαίο μαύρο άνδρα, «για να μπορέσω να τον σκοτώσω».

Ο ιρλανδός ηθοποιός αναθεώρησε σε αυτό το θέμα, όπως και ο Τζόνι Ντεπ, αφότου έχασε μια δίκη για συκοφαντική δυσφήμηση στο Λονδίνο λόγω ισχυρισμών ότι είχε κακοποιήσει την πρώην σύζυγό του Αμπερ Χερντ. Ο Ντεπ θα κάνει το επόμενο επαγγελματικό βήμα του πίσω από την κάμερα για να σκηνοθετήσει το Modì, μια ταινία για τον καλλιτέχνη Αμεντέο Μοντιλιάνι με πρωταγωνιστές τον Αλ Πατσίνο και τον Στίβεν Γκράχαμ.

Η επιτυχία του Σπέισι βασίστηκε περισσότερο στις καλλιτεχνικές του ικανότητες, γεγονός που μπορεί να εξηγήσει γιατί η δική του επάνοδος είναι πιο αργή. Οπως και ο Ντεπ, βρήκε τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο πιο φιλόξενο. Το 2022 εμφανίστηκε στο «Once Upon a Time in Croatia» και μια ιταλική ταινία, το «The Man Who Drew God». Ετοιμάζει και ακόμη μια ιταλική παραγωγή, το «The Contract».

«Ανυπομονώ να δω τον Κέβιν να δουλεύει ξανά. Είναι μια ιδιοφυΐα», είπε η Στόουν. «Οι άνθρωποι ήθελαν και θέλουν να είναι κοντά του. Είναι τρομερό να τον κατηγορούν επειδή στην πραγματικότητα τον χρησιμοποίησαν». Αναφερόταν στους άντρες που παραδέχτηκαν ότι είχαν σεξουαλική σχέση με τον Σπέισι με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να βοηθήσει την καριέρα τους.

Ο Σπέισι δεν έχει ξεμπερδέψει ακόμη. Ενας από τους άνδρες που εμπλέκονται στην προηγούμενη δικαστική του υπόθεση έχει ασκήσει αστική αγωγή ζητώντας αποζημίωση από τον Σπέισι για φερόμενη σεξουαλική επίθεση το 2008. Θα δικαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο τον επόμενο χρόνο. Μένει να δούμε αν κάποιος από τους ισχυρισμούς στο ντοκιμαντέρ του Channel 4 θα οδηγήσει σε νομικές ενέργειες.

Κάποιοι πιστεύουν ότι η τάση του να ερμηνεύει κακόβουλους χαρακτήρες έχει επηρεάσει την όλη υπόθεση. Θα είχε την ίδια μεταχείριση ο Τομ Χανκς στην απίθανη περίπτωση που είχε κατηγορηθεί για τα ίδια εγκλήματα; Ο Σπέισι, παρ’ όλα αυτά, δεν είναι πιθανό να αρχίσει να παίζει καλούς χαρακτήρες. Στο «The Contract» παίζει τον «Διάβολο», έναν χαρακτήρα παρόμοιο με τον Σατανά-δικηγόρο που ερμήνευσε ο Αλ Πατσίνο στο «The Devil’s Advocate».

Μπορεί να επιστρέψει στην παλιά δόξα του; «Τα πάντα είναι δυνατά σε αυτόν τον τρελό κόσμο», λέει στους Times ένας γνώστης της κινηματογραφικής βιομηχανίας που δεν θέλει να κατονομαστεί. «Οι Ιταλοί θα τον είχαν επαναφέρει αμέσως, αλλά παγκοσμίως υπάρχει τρομερός θόρυβος γύρω από όλο αυτό. Νομίζω ότι θα ήταν δύσκολο».

