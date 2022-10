Αντονι Μπουρντέν: Δυστυχισμένος στον Παράδεισο

Οταν το καλοκαίρι του 2018 ο πλανήτης έμαθε ότι ο Αντονι Μπουρντέν, ο γνωστός ταξιδευτής των γεύσεων και σεφ, έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, πάρα πολλοί έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Θεωρητικά, και με βάση την τηλεοπτική περσόνα του, εκείνη που ερχόταν μπροστά μας με τις εκπομπές του, ήταν ο τελευταίος διάσημος για τον οποίο θα περίμενες να ακούσεις ένα τέτοιο νέο.

Μα, γιατί να αυτοκτονήσει κανείς ενώ είναι αναγνωρισμένος και βρίσκεται στη Γαλλία, για γυρίσματα της άκρως πετυχημένης εκπομπής του, «Parts Unknown», την οποία φαινόταν μάλιστα να ευχαριστιέται; Το ερώτημα είναι τόσο ρητορικό, όσο το «γιατί να φας ακόμα ένα πιάτο φαγητό, ενώ έχεις χορτάσει;». Ο Αντονι Μπουρντέν που έβλεπες στην εκπομπή χαμογελούσε και έλαμπε. Ο Αντονι Μπουρντέν που δεν έβλεπες, βυθιζόταν στο μαύρο σκοτάδι.

Τις σκοτεινές πλευρές του, όπως και τον περίπλοκο χαρακτήρα του, μας τα ψιθύρισε ένα ντοκιμαντέρ που ακολούθησε τον θάνατό του, αλλά και μια βιογραφία της συνεργάτιδάς του, Λόρι Γούλβερ. Ωστόσο, εκείνο που έμεινε σαν επίγευση ήταν ότι η σχέση του με την τότε σύντροφό του, Αζια Αρτζέντο, είχε σκαμπανεβάσματα και ότι ο ίδιος αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Οι πραγματικές αιτίες της αυτοχειρίας του και η αβάσταχτη, δική του, πραγματικότητα που τον οδήγησαν στο σημείο μηδέν, έμεναν στο σκοτάδι.

Υστερα από τέσσερα χρόνια, όμως, ο βιογράφος Τσαρλς Λίρσεν, πρώην συντάκτης μεγάλων περιοδικών, διατείνεται ότι θα ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές του Μπουρντέν, τη στιγμή που όδευε προς το φινάλε του. Το βιβλίο που ετοιμάζεται να εκδώσει ο Λίρσεν, με τίτλο «Down and Out in Paradise: The life of Anthony Bourdain» («Δυστυχισμένος στον Παράδεισο: Η ζωή του Αντονι Μπουρντέν») παρουσιάζεται ως μας ανεπίσημη βιογραφία που συνθέτει με ωμό ρεαλισμό το παζλ των τελευταίων ημερών του σεφ.

Το περιεχόμενο της βιογραφίας βασίζεται σε 80 συνεντεύξεις ανθρώπων που τον συναναστρέφονταν και κεντρικών προσώπων της ζωής του, χρησιμοποιεί, όμως, και σε άλλες πηγές, όπως email και SMS από τον υπολογιστή και το κινητό του. Ο Λίρσεν έχει συνομιλήσει και με τις γυναίκες της ζωής του Μπουρντέν. Την πρώτη του σύζυγο, Νάνσι Πουτκόσκι, τη δεύτερη σύζυγό του Οτάβια Μπούσια Μπουρντέν, και βέβαια, την Αζια Αρτζέντο, που ήταν και η τελευταία σύντροφος του.

Η σχέση τους μονοπώλησε το ενδιαφέρον μετά την αυτοκτονία του σεφ και βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής και του Λίρσεν, ο οποίος προσπαθεί να εμβαθύνει στην τοξική τους συνύπαρξη. Εκείνο που υποστηρίζει η υπό έκδοση βιογραφία είναι ότι η Αρτζέντο ζήλευε τόσο τον Μπουρντέν, που δεν ήθελε να έχει καμία επαφή με την πρώην γυναίκα του. Με την οποία, ωστόσο, φαίνεται ότι είχε συστηματική επικοινωνία: «Δεν ήθελες να ανεβάσω μια φωτογραφία που ήμασταν μαζί, γιατί η Αζια θα φρίκαρε και έχω την αίσθηση ότι αυτό δε θα αλλάξει σύντομα. Έχω κουραστεί να προσποιούμαι ότι δε σε ξέρω. Ή ότι δε βρισκόμαστε ποτέ στο ίδιο μέρος», έγραψε κάποια στιγμή η Οτάβια.

Ο Λίρσεν σκιαγραφεί και την προσωπικότητα του Μπουρντέν με μελανά χρώματα. Αναφέρει ότι η δημόσια εικόνα του μπορεί να έβγαινε συμπαθής, αλλά στην πραγματικότητα ήταν μάλλον ένας αντικοινωνικός και ιδιόρρυθμος τύπος, κλεισμένος στον κόσμο του. Εκανε χρήση ναρκωτικών, έπινε πολύ αλκοόλ και είχε ξεχάσει το ότι έχει μια κόρη. Επίσης, μισούσε αυτό που του συνέβαινε, δηλαδή το να είναι ένας σταρ των ταξιδιών και των γεύσεων: «Μισώ τους θαυμαστές μου. Μισώ να είμαι διάσημος. Μισώ τη δουλειά μου», έγραφε και πάλι στην πρώην σύζυγός του Οτάβια. «Είμαι μόνος και ζω σε διαρκή αβεβαιότητα».

Η ανεπίσημη βιογραφία έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις της οικογένειας του σεφ, με τον αδελφό του Κρίστοφερ Μπουρντέν να τη χαρακτηρίζει προσβλητική και δυσφημιστική και να απαιτεί να κυκλοφορήσει έχοντας πρώτα διορθώσει παρερμηνείες και ψεύδη. Οπως και να έχει, είναι ένα βιβλίο που θα σπεύσουν να διαβάσουν πολλοί. Γιατί οι θλιβερές ιστορίες που κρύβονται πίσω από ένα χαμόγελο είναι πάντα γοητευτικές. Ειδικά όταν τις βλέπεις από την κλειδαρότρυπα.

ΥΓ. «Λίγη σάλτσα καλύπτει πλήθος αμαρτιών». Είναι μια διάσημη φράση του Αντονι Μπουρντέν από το βιβλίο του «Κουζίνα Εμπιστευτικό». Ισως, τελικά, η σάλτσα να κάλυψε και την ευτυχία.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News