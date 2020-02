«Ανάσα» για τους ασθενείς με πνευμονική υπέρταση

Μήπως έχετε παρατηρήσει ότι ξαφνικά και χωρίς καμία προφανή αιτία έχετε δύσπνοια ακόμη και αν προσπαθήσετε να τρέξετε δέκα μέτρα για να περάσετε το φανάρι; Αυτό, και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη πιο έντονα, αισθάνονται συνεχώς, ακόμη και με μερικά βήματα που θα κάνουν, τα άτομα που έχουν πνευμονική υπέρταση (ΠΑΥ).

Η κούρασή τους είναι τόσο έντονη, που αισθάνονται εξουθενωμένοι όταν κάνουν δουλειές στο σπίτι ή ακόμη και όταν πηγαίνουν για ψώνια στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς.

Η συγκεκριμένη πάθηση δεν είναι πολύ συχνή. Στην Ελλάδα, με 11 εκατομμύρια πληθυσμό, υπολογίζεται ότι μόλις 500 άτομα έχουν τη νόσο.

Εμφανίζεται πιο συχνά στις γυναίκες και σε ορισμένες ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως άτομα με αναιμίες, συστηματική σκλήρυνση, λοίμωξη από HIV-AIDS κ.ά.

Η πνευμονική πίεση, που μπορεί να εξελιχθεί σε υπέρταση, είναι τελείως διαφορετική από τη συστολική και διαστολική πίεση που μετράμε στο σπίτι ή στο φαρμακείο με το πιεσόμετρο.

Η αρτηριακή υπέρταση αφορά την αύξηση της πίεσης του αίματος μέσα στις αρτηρίες ολόκληρου του σώματος, εκτός από τις αρτηρίες των πνευμόνων.

Η πνευμονική υπέρταση αφορά μόνο τις αρτηρίες των πνευμόνων. Και δεν μπορούμε να τη μετρήσουμε στο σπίτι, απαιτούνται ειδικές εξετάσεις σε νοσοκομείο.

Αν και λέγεται «πνευμονική», εκτός από το προφανές όργανο, επηρεάζει και την καρδιά και ως πρώτο σύμπτωμα προκαλεί την υπερβολική κόπωση.

Αυτό συμβαίνει στον οργανισμό μας όταν η πίεση του αίματος στην πνευμονική αρτηρία αυξάνεται πολύ περισσότερο από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Οσο αυξάνεται η πίεση της αρτηρίας αυτής, τα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων που την περιβάλλουν διογκώνονται και γίνονται παχύτερα.

Η αύξηση πιέσεων και αντιστάσεων στις πνευμονικές αρτηρίες οδηγεί με τη σειρά της σε υπερφόρτωση πίεσης της δεξιάς κοιλίας της καρδιάς, η οποία με τη σειρά της προκαλεί καρδιακή ανεπάρκεια.

Αρα, είναι μια πάθηση που ξεκινάει από τους πνεύμονες και επειδή η καρδιά είναι δίπλα, την επηρεάζει και την προσβάλλει.

Συμπτώματα

Για αυτό και είναι σημαντικό όποιος εκδηλώνει συμπτώματα, να μην τα αγνοεί και να πηγαίνει στον γιατρό για εξέταση.

Το πρώτο σύμπτωμα που εμφανίζεται συνήθως είναι υπερβολική κούραση όταν κάποιος προσπαθήσει να τρέξει, να ανέβει μια σκάλα ή, για παράδειγμα, να μεταφέρει την τσάντα με τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ μέχρι το σπίτι.

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα συμπτώματα που ακολουθούν μεταξύ των οποίων είναι:

Δύσπνοια

Πόνος στο στήθος

Μειωμένη ικανότητα άσκησης

Βήχας με αίμα

Ζαλάδα

Πρήξιμο στους αστραγάλους

Βραχνάδα στη φωνή

Δύσκολη η διάγνωση

Ακριβώς επειδή οι περισσότεροι πηγαίνουν στον γιατρό όταν πια τα συμπτώματα έχουν αυξηθεί και εξελιχθεί, διαγιγνώσκονται με συμπτώματα δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας.

Γι’ αυτό και εκτός από τους πνευμονολόγους, και οι καρδιολόγοι γνωρίζουν τον χειρισμό της νόσου.

Δεδομένου ότι η έγκαιρη διάγνωση και η συνακόλουθη χορήγηση θεραπείας έχει πολύ σημαντική επίπτωση στην πρόγνωση και την εξέλιξη της νόσου, άρα και στην ποιότητα και τον χρόνο ζωής του ασθενούς, είναι σημαντική η ευαισθητοποίηση ακόμη και των ιατρών και η ύπαρξη υψηλού δείκτη κλινικής υποψίας για πνευμονική υπέρταση, η οποία έχει πέντε διαφορετικούς τύπους.

Αντιμετώπιση

Είναι σημαντικό η θεραπεία της ΠΑΥ να ξεκινήσει το νωρίτερο δυνατό.

Λόγω της πολυπλοκότητάς της, η ΠΑΥ συνήθως διαγιγνώσκεται σε ειδικά κέντρα και η διαδικασία περιλαμβάνει σειρά εξετάσεων για αποκλεισμό άλλων πιθανών καταστάσεων και για την επιβεβαίωση της διάγνωσης.

Η αντιμετώπιση της ΠΑΥ, σύμφωνα με τις οδηγίες ενός γιατρού, μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της. Αν και δεν υπάρχει ακόμη οριστική θεραπεία, υπάρχουν αγωγές που μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς να την αντιμετωπίσουν.

Πηγές

U.S. Department of Health & Human Services. National Heart Lung and Blood Institute. What is Pulmonary Hypertension?

McLaughlin VV, Presberg KW, Doyle RL, et al. Prognosis of pulmonary arterial hypertension: ACCP evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2004; 126(1 Suppl):78S-92S.



McLauglin VV, Archer SL, Badesch DB, et al; ACCF/AHA. ACCF/AHA 2009 Expert Consensus Document on Pulmonary Hypertension: A Report of the American College of Cardiology Foundation Task Force on Expert Consensus Documents and the American Heart Association. Circulation 2009; 119(16):2250-2294.



Badesch DB, Abman SH, Simonneau G, et al. Medical therapy for pulmonary arterial hypertension. Chest 2007; 131(6):1917-1928.



www.mayoclinic.org