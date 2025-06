Η διαχρονική δύναμη του ασπρόμαυρου

Ο διεθνής διαγωνισμός Exposure One Awards Photographer of the Year είναι αφιερωμένος στην τέχνη της ασπρόμαυρης φωτογραφίας. Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών και στόχος του είναι να τιμήσει τους φωτογράφους που επιδεικνύουν εξαιρετικές δεξιότητες στην αξιοποίηση της υποβλητικής φύσης του ασπρόμαυρου, ώστε να δημιουργούν ισχυρές οπτικές αφηγήσεις. Ιδού μερικές από τις υπέροχες βραβευμένες φωτογραφίες για το 2025