Ζεις τα Κύπελλα Ελλάδας και Ισπανίας με τις καλύτερες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Το πρώτο ζευγάρι της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας βγαίνει από τους σημερινούς δύο προημιτελικούς.

Η ΑΕΚ κέρδισε με 3-0 τον Πανσερραϊκό στο πρώτο ματς στην Opap Arena και αναμένεται να «σφραγίσει» το εισιτήριο στον αγώνα ρεβάνς στις Σέρρες.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0 του Άρη στο Καραϊσκάκη και προκρίνεται στα ημιτελικά με νίκη ή ισοπαλία. Ο Άρης θέλει νίκη με 2 γκολ διαφορά. Σε περίπτωση νίκης του με 1 γκολ διαφορά με οποιοδήποτε σκορ θα ακολουθήσει παράταση. Από εφέτος στο Κύπελλο Ελλάδας δεν ισχύουν τα εκτός έδρας γκολ για την πρόκριση.

Τα δύο πρώτα εισιτήρια για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανίας

Στο Κύπελλο Ισπανίας είναι νοκ άουτ οι προημιτελικοί αγώνες. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Μπαρτσελόνα-Σοσιεδάδ (22:00) και Οσασούνα-Σεβίλλη (23:00).

Συνεχίζονται η εμβόλιμη αγωνιστική στην Bundesliga και το πρωτάθλημα Ολλανδίας, ενώ στο League Cup Αγγλίας διεξάγεται, στις 22:00, ο ημιτελικός ανάμεσα στη Νότιγχαμ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Head to Head στοιχήματα με Κύπελλο Ελλάδας, ΝΒΑ & Αυστραλιανό Όπεν

Συνολικά Γκολ στον αγώνα (Άρης-Ολυμπιακός) vs Κέβον Λούνι Συνολικές Ασίστ (Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς-Μέμφις Γκρίζλις).

Συνολικά Κόρνερ στον αγώνα (Άρης-Ολυμπιακός) vs Λεμπρόν Τζέιμς Συνολικά Ριμπάουντ (Λος Άντζελες Λέικερς-Σαν Αντόνιο Σπερς).

Συνολικά Κόρνερ στον αγώνα (Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ) vs Στέφανος Τσιτσιπάς Συνολικοί Άσοι (Σ. Τσιτσιπάς-Κ. Κατσάνοφ).

