Ορμπαν: Επικρίσεις στην ΕΕ, φιλία με τον Τραμπ, μπίζνες με την Κίνα

Με τη δρώσα επί ευρωπαϊκού εδάφους ακροδεξιά τραμπική εφεδρεία ασχολήθηκαν δύο κείμενα, στο Politico Europe στην Corriere della Sera. Κεντρικός στόχος και των δύο ήταν στην πραγματικότητα ο ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν, πολιτικός που εμπνέεται από το «κίνημα MAGA» και, ασκώντας διάφορα βέτο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ουσιαστικά εμποδίζει την ίδια την ολοκλήρωσή της.

Ο ιστότοπος των Βρυξελλών αφηγήθηκε όσα συνέβησαν στην εκδήλωση «Battle for the Soul of Europe» (Μάχη για την καρδιά της Ευρώπης) που έγινε στη βελγική πρωτεύουσα. Τη χαρακτήρισε «σύναξη της Ακροδεξιάς της Ευρώπης». Εφέτος, σημείωσε, δεν υπήρξαν ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας όπως πέρυσι, διότι «η εκδήλωση δεν πολιορκήθηκε από διαδηλωτές». Αντιθέτως, αυτή που «τώρα τελεί υπό πολιορκία» είναι η Κομισιόν και η ηγεσία της ΕΕ.

Ο λόγος, φυσικά, για το σκάνδαλο διαφθοράς με πρωταγωνιστές επιφανή στελέχη της ΕΕ, όπως η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι. «Το κατηγορητήριο έδωσε στη Ακροδεξιά άφθονα πυρομαχικά».

Η συγκέντρωση των «ακροδεξιών», που οργανώθηκε «από το MCC Brussels, ένα think tank με στενούς δεσμούς με τον Ορμπαν», ασχολήθηκε με τη διαφθορά, λοιπόν. «Δεξιοί πολιτικοί, ακτιβιστές και σχολιαστές από όλη την ήπειρο δήλωσαν ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να διοχετευθεί η οργή του κοινού κατά του κατεστημένου». Μάλιστα, ο Μπάλαζ Ορμπαν, συνεργάτης του ούγγρου πρωθυπουργού και κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση, δήλωσε ότι στην Κομισιόν κάνει κουμάντο «μια τεχνοκρατική ελίτ που βασίζεται στη διαφθορά».

Προσωπικά στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επετέθη ο πολωνός πολιτικός Ράισαρντ Λεγκούτκο, με τη φράση: «Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι». Ο Τζον Ο’Μπράιεν, ένας από τους διοργανωτές της σύναξης, είπε τα εξής: «Πριν από μερικά χρόνια οι άνθρωποι δεν μιλούσαν, λόγω φόβου, για τη μετανάστευση, για τον περιβαλλοντικό εξτρεμισμό, για την κακοδιαχείριση των οικονομικών, όμως τώρα βρίσκουν τη φωνή τους». Ανέφερε επίσης πως «τα τελευταία χρόνια αποδεικνύεται συνεχώς ότι η Ευρώπη είναι βρώμικη και πρέπει να καθαριστεί».

Και συνέχισε το Politico: «Η Αλίς Κορντιέ, γαλλίδα ακτιβίστρια και πρόεδρος της Nemesis Collective, μιας αυτοαποκαλούμενης φεμινιστικής ομάδας που έχει χαρακτηριστεί ακροδεξιά και ισλαμοφοβική οργάνωση από τους επικριτές της, δήλωσε ότι «η διαφθορά είναι ένα μεγάλο ζήτημα». Τα σκάνδαλα, είπε, φουντώνουν την οργή του λαού, οργή που σε μεγάλο βαθμό έχουν προκαλέσει οι συνέπειες της μετανάστευσης».

Κλείνοντας το ρεπορτάζ του, ο ιστότοπος ανέφερε τις αντιδράσεις εκπροσώπων του «δημοκρατικού τόξου» της Ευρωβουλής όσον αφορά τη δράση «ακροδεξιών» ομάδων και προσώπων: «Ο Daniel Freund, ευρωβουλευτής των Πρασίνων της Γερμανίας, λέει ότι η Ακροδεξιά δεν είναι σε θέση να υποστηρίζει με αξιοπιστία την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτοί είναι το πρόβλημα, δεν είναι η λύση. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η παράταξη Patriots for Europe, στην οποία ανήκει και το κόμμα του Ορμπαν, έχει ψηφίσει κατά κάθε μέτρου που ενισχύει την καταπολέμηση της διαφθοράς».

Και η γνώμη του ίδιου του Politico για το θέμα της διαφθοράς στο περιβάλλον της Κομισιόν: «Προς το παρόν, η πολιτική ηγεσία της ΕΕ σιωπά όσον αφορά την έρευνα για απάτη και βρίσκεται σε αμυντική θέση, με τα χέρια της δεμένα από τις νομικές διαδικασίες. Κάποιοι από την παράταξη της Φον ντερ Λάιεν θέλουν να τη δουν να τηρεί σκληρή στάση προτού οι αντίπαλοί της εκμεταλλευθούν την ιδέα ότι η γραφειοκρατία των Βρυξελλών είναι γεμάτη από καταχραστές δημόσιου χρήματος».

Τραμπ και «κίνημα MAGA»

Το κείμενο που δημοσίευσε η Corriere δεν στάθηκε στη διαφθορά της Κομισιόν, αλλά επικέντρωσε σε άλλα ζητήματα, με βασικότερο τη διασύνδεση της ευρωπαϊκής Ακροδεξιάς με τον τραμπισμό και με το «κίνημα MAGA». Αναφέρθηκε σε άρθρο του βούλγαρου αναλυτή Ιβάν Κράστεβ στον ιστότοπο Foreign Affairs, σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ ποντάρει στην ευρωπαϊκή ριζοσπαστική Δεξιά: «Περιφρονεί την ΕΕ και απορρίπτει τις φιλελεύθερες αξίες που έχουν εδραιώσει τη διατλαντική συμμαχία, οπότε υποστηρίζει την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά».

Ο Κράστεβ έγραψε ότι «ο Λευκός Οίκος αναμένει δραστική δεξιά στροφή στην ήπειρο τα επόμενα χρόνια, κάτι που συμμερίζονται οι ευρωπαίοι ακροδεξιοί της ομάδας Patriots for Europe». Αυτοί «υπόσχονται να «κάνουν την Ευρώπη ξανά μεγάλη» αφού βλέπουν την επανάσταση του κινήματος MAGA ως πρότυπο». Και συνέχισε ο βούλγαρος αναλυτής: «Η συμμαχία του Τραμπ με τον Ορμπαν είναι δεδομένη. Είναι συντηρητική, κυρίως λευκή και αφοσιωμένη στην πολιτισμική ομοιογένεια. Οπως και οι MAGA, οι ευρωπαίοι ακροδεξιοί είναι εχθρικοί προς τη μετανάστευση, τη woke κουλτούρα και την κλιματική αλλαγή».

Η Corriere σημείωσε ότι ο Κράστεβ θεωρεί τον Ορμπαν τον μοναδικό ευρωπαίο πολιτικό που όντως αναγνωρίζει και επαινεί η τραμπική Δεξιά: «Εχει καταστεί για την Ακροδεξιά ό,τι ήταν κάποτε για την Αριστερά ο Φιντέλ Κάστρο, ήρωας και πρότυπο». Ακολούθως ανέφερε τις φιλοδοξίες του ούγγρου πρωθυπουργού: «Στο γραφείο του υπάρχουν τρεις παγκόσμιοι χάρτες που δείχνουν τον κόσμο από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ενας επικεντρώνεται στην Αμερική, ένας στην Ευρώπη και ένας στην Κίνα. Αυτό που βλέπει ο Ορμπαν όταν τους μελετά είναι αυτό που αποκαλεί «αλλαγή του παγκοσμίου συστήματος», μια μετατόπιση ισχύος προς την Ασία.

»Κατά την άποψή του, η Ασία διαθέτει δημογραφική δυναμική, τεχνολογικό πλεονέκτημα και τεράστια κεφαλαιακή δύναμη, ενώ αναπτύσσει γρήγορα τη στρατιωτική ικανότητα να ανταγωνιστεί και τις ΗΠΑ και τους Δυτικούς συμμάχους των ΗΠΑ. Η επόμενη παγκόσμια τάξη, πιστεύει ο Ορμπαν, θα επικεντρωθεί στην Ασία». Αυτό το τελευταίο οπωσδήποτε τον απομακρύνει από τον κόσμο των φιλοδοξιών του Τραμπ.

«Σε έναν Ψυχρό Πόλεμο η Ουγγαρία δεν θα ενταχθεί σε ένα τεχνολογικό ή εμπορικό μπλοκ που θα στοχεύει στην απομόνωση του Πεκίνου. Και το έχει ήδη καταστήσει απολύτως σαφές στην πράξη, αφού η Κίνα επενδύει πλέον περισσότερα στην Ουγγαρία από ό,τι συνολικά στη Γαλλία, στη Γερμανία και στη Βρετανία. Αυτή η απόκλιση δεν αφορά αποκλειστικά τους αντιφιλελεύθερους ούγγρους πολιτικούς, αφού και το γερμανικό AfD δείχνει πιο κοντά στη Μόσχα παρά στην Ουάσινγκτον» έγραψε ο Κράστεφ.

Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και για την ίδια την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά: «Η υποστήριξη των ΗΠΑ σε ένα τόσο φιλορωσικό κόμμα [όπως του Ορμπαν] θα επιδεινώσει τις σχέσεις των ΗΠΑ με άλλους ευρωπαίους Ακροδεξιούς, που ήταν πάντα εχθρικοί προς τη Μόσχα, όπως το πολωνικό κόμμα PiS».

Το τελικό συμπέρασμα του Κράστεφ: «Η υπόθεση της κυβέρνησης Τραμπ ότι οι Ευρωπαίοι κινούνται προς τα δεξιά δεν είναι λάθος, αλλά είναι λάθος να περιμένουμε ότι η άνοδος των τραμπιστών ηγετών θα είναι αρκετή για να διατηρήσει ο ίδιος την κυριαρχία του στις ΗΠΑ».

