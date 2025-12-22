Υποψήφιος στην Ανατ. Αττική ο Μάριος Θεμιστοκλέους – οι αποφάσεις Μητσοτάκη για άλλους πέντε

Την υποψηφιότητα του υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους στην Ανατολική Αττική, καθώς και τεσσάρων, πρώην πια –μετά τις αναγκαστικές παραιτήσεις τους λόγω χρονικού ορίων–,γενικών γραμματέων υπουργείων σε άλλες ισάριθμες εκλογικές περιφέρειες στις προσεχείς κάλπες, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (22.12) η Νέα Δημοκρατία.

Πρόκειται, φυσικά, για αποφάσεις του προέδρου του κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη –παράλληλα εξάλλου ανακοινώθηκε και η ένταξη στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης του Γιάννη Παπαγεωργίου, συνεργάτη του Πρωθυπουργού στο Γραφείο Θεσσαλονίκης.

Από την πλευρά του, ο κ. Θεμιστοκλέους έσπευσε να συνοδεύσει τη σχετική ανακοίνωση με ένα βίντεο για την υποψηφιότητά του στην Ανατ. Αττική.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πειραιώς:

♦ ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους θα είναι υποψήφιος στην Α’ Ανατολικής Αττικής,

♦ ο πρώην γενικός γραμματέας Ερευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης θα είναι υποψήφιος στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών,

♦ ο πρώην γενικός γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας Αθανάσιος Τσούρας θα είναι υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης,

♦ ο πρώην γενικός γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής Μάνος Λογοθέτης θα είναι υποψήφιος στη Σάμο,

♦ ο πρώην γενικός γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Ασυλο Δημήτριος Γλύμης θα είναι υποψήφιος στη Φωκίδα και

♦ ο συνεργάτης του πρωθυπουργού στο Γραφείο Θεσσαλονίκης, Γιάννης Παπαγεωργίου θα είναι υποψήφιος στην Α΄ Θεσσαλονίκης.

