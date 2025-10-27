Υπάρχει θέμα στατικότητας με τον σταθμό του Μετρό «Μοναστηράκι»;

Aνακοίνωση-απάντηση στα δημοσιεύματα περί σοβαρού προβλήματος στατικότητας στον σταθμό της Γραμμής 1 του Μετρό, «Μοναστηράκι», εξέδωσε η διοίκηση ΣΤΑΣΥ, όπου μεταξύ άλλων, σε συνέχεια σχετικών καταγγελιών, αναγνωρίζει την ανάγκη συνολικών παρεμβάσεων στον σταθμό, χωρίς όμως –όπως διευκρινίζει– «να συντρέχει άμεσος κίνδυνος για τους χρήστες του».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

– Ο σταθμός της Γραμμής 1 του Μετρό «Μοναστηράκι» εμφανίζει διαχρονικά συνεχείς φθορές στην τοιχοποιία και το μεταλλικό στέγαστρο, λόγω παλαιότητας (τέλη του 19ου αιώνα) και υγρασίας, που δημιουργεί η εισροή υδάτων από το επίπεδο της πλατείας. Ο μεταλλικός φορέας του στεγάστρου ενισχύθηκε το 2000, κατά την κατασκευή του σταθμού της Γραμμής 3 του Μετρό.

– Οι επιτόπιες αυτοψίες των τεχνικών συνεργείων της ΣΤΑΣΥ και οι αναφορές επιβατών και μέσω της πλατφόρμας report.oasa.gr κατέδειξαν την ανάγκη συνολικών παρεμβάσεων στον σταθμό Μοναστηράκι (Γραμμή 1 Μετρό), δίχως να συντρέχει άμεσος κίνδυνος για τους χρήστες του.

– Η ΣΤΑ.ΣΥ ανέθεσε σε πρώτη φάση την εκπόνηση μελετών, που θα αποτιμήσουν και θα αποτυπώσουν λεπτομερώς την υφιστάμενη δομική κατάσταση του σταθμού (κλειστοί χώροι, μεταλλικό στέγαστρο) και θα καθορίσουν τις τεχνικές λύσεις και παρεμβάσεις, στις οποίες θα προχωρήσει η εταιρεία.

– Παράλληλα, για τη συνολική ανακαίνιση του σταθμού, υλοποιείται αυτήν την περίοδο ένα πλέγμα τεχνικών παρεμβάσεων, που περιλαμβάνει την τοποθέτηση πρόσθετων ενισχυτικών υδρορροών, εργασίες επιχρισμάτων και χρωματισμού, την επισκευή των ξύλινων εξωτερικών θυρών, την εφαρμογή τεχνικής λύσης για τον περιορισμό του κενού μεταξύ συρμού και αποβάθρας, καθώς και την αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών και λαμπτήρων φθορίου με φωτιστικά και λαμπτήρες τεχνολογίας Led.

