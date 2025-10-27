Κίσσαμος Χανίων: Τον σκότωσε με δύο σφαίρες στο στήθος ενώ χόρευε στην πίστα

Αφαντος παραμένει ο 23χρονος δράστης της εν ψυχρώ εκτέλεσης στη γιορτή Κάστανου στο Ελος Κισσάμου, στα Χανιά, με θύμα έναν 52χρονο.

Ο 23χρονος πυροβόλησε εξ επαφής τον 52χρονο με τον οποίο φέρεται να έχει συγγενική σχέση, την ώρα που εκείνος χόρευε στην πίστα στο πανηγύρι, μπροστά στα μάτια των έντρομων συγχωριανών τους.

Ακολούθησαν σκηνές πανικού με τον λυράρη από το πάλκο να φωνάζει «ένας γιατρός, ένας γιατρός». Ο 52χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οπως έγινε γνωστό, είχε δεχθεί τουλάχιστον δύο σφαίρες στο στήθος.

Η δολοφονία φέρεται να έγινε για λόγους αντεκδίκησης, είτε επειδή δράστης και θύμα είχαν κτηματικές διαφορές, ή/και σε συνέχεια άλλου ένοπλου επεισοδίου στο οποίο είχαν εμπλακεί.

Στο ρεπορτάζ της η ΕΡΤ ανέφερε ότι πριν από λίγες ημέρες ο 52χρονος είχε χαστουκίσει σε δημόσια θέα τον 23χρονο και ήταν η πράξη αυτή που όπλισε το χέρι του.

Η Αστυνομία συλλέγει καταθέσεις και εξετάζει βίντεο από τον τόπο του εγκλήματος, όπου βρέθηκαν κάλυκας και φυσίγγιο.

Πληροφορίες από την οικογένεια του δράστη αναφέρουν ότι ο 23χρονος θα παραδοθεί στις Αρχές μέσα στην ημέρα, ενώ εκφράζονται φόβοι για βεντέτα.

