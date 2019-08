Χωρίς ενεργά μέτωπα, αλλά πάντα επικίνδυνη η πυρκαγιά στην Εύβοια

Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζουν τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος για την πορεία της πυρκαγιάς στην κεντρική Εύβοια. Καθώς είμαστε πλέον στην τέταρτη ημέρα δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει περάσει ο κίνδυνος για τις αναζωπυρώσεις.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για το μέγεθος της καταστροφής μιλούν για πάνω από 25.000 στρέμματα (τα 10.000 ήταν συμπαγές πευκοδάσος) που έχουν γίνει στάχτη. Η εκτίμηση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕ την Τετάρτη ήταν 22.680 στρέμματα.

Μέσα στη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή, με τη βοήθεια των χαμηλής έντασης ανέμων, οι πυροσβέστες μπόρεσαν να οριοθετήσουν τη φωτιά μέσα στη χαράδρα πριν το χωριό Πλατανιά και το ξημέρωμα της σημερινής ημέρας δίνει μια πολύ καλύτερη εικόνα, καθώς δεν υπάρχει αυτή την ώρα ενεργό μέτωπο.

Πάντως, για την πλήρη κατάσβεση θα χρειαστούν αρκετές ημέρες, καθώς η φωτιά δεν ελέγχεται ακόμα, ενώ υπάρχουν άκαυτα σημεία που με την αλλαγή του καιρού μπορεί να δώσουν νέες αναζωπυρώσεις.

Παράλληλα, τα χωματουργικά μηχανήματα μέσα στη νύχτα προσπαθούσαν να διαμορφώσουν σημεία με ζώνες πυρασφάλειας, έτσι ώστε να αποτρέψουν κάθε πιθανότητα αναζωπύρωσης ή επέκτασης, αλλά και κάθε κίνδυνο για τα χωριά.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και πάλι οι εναέριες ρίψεις νερού από 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ από την πλευρά της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος καταβάλλεται προσπάθεια να ανανεωθεί το καταπονημένο για πολλές ώρες προσωπικό των επίγειων δυνάμεων στη συγκεκριμένη περιοχή.

The very first deployment of #rescEU assets in action: firefighters from Italy fighting forest fires in #Greece from the air.

EU Civil Protection stands ready to provide further assistance if needed.

Footage by @DPCgov pic.twitter.com/qUfy6VuFOQ

— EU Humanitarian Aid 🇪🇺 (@eu_echo) August 15, 2019