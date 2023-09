«Χιλιάδες νεκροί» και μίνι πετρελαϊκή κρίση από την κακοκαιρία «Daniel» στη Λιβύη

Σκηνές… Θεσσαλίας γνώρισε η Λιβύη, η οποία επλήγη και αυτή από την κακοκαιρία «Daniel» τη Δευτέρα. Ωστόσο ο απολογισμός σε ανθρώπινες ζωές είναι πιο τρομακτικός: οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 150 ανθρώπους στις ανατολικές περιοχές της χώρας, ανέφερε επίσημη πηγή, αν και υπάρχουν φόβοι και πληροφορίες για πολύ περισσότερα θύματα.

Είναι χαρακτηριστικό πως σε παρέμβασή του στον τηλεοπτικό σταθμό Almasar, ο επικεφαλής της κυβέρνησης στην ανατολική Λιβύη, Οσάμα Χαμάντ, έκανε λόγο για «περισσότερους από 2.000 νεκρούς και για χιλιάδες αγνοουμένους», αλλά ο απολογισμός αυτός δεν επιβεβαιώθηκε από καμιά ιατρική πηγή ούτε από υπηρεσίες διάσωσης.

The city of Derna in eastern Libya has been declared a disaster zone after Medicane Daniel caused catastrophic flash flooding across the area overnight. Many residential buildings have been destroyed along the riverbanks. I fear we might be facing a mass casualty event. pic.twitter.com/QoVp8vzjpp

— Nahel Belgherze (@WxNB_) September 11, 2023