Βρετανία: Ποπ σταρ εναντίον Στάρμερ και εταιρειών ΤΝ

Ας υποθέσουμε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αποκτήσει κάποτε «ανθρώπινα συναισθήματα» (ό,τι, δηλαδή, θα της φυτέψουν οι πληροφορικάριοι) και θα θελήσει και αυτή «να πει τον πόνο της» στον κόσμο σαν κανονικός άνθρωπος. Με τις επίσης φυτεμένες καλλιτεχνικές δεξιότητές τους θα μπορέσουν, άραγε, οι μερακλήδες αλγόριθμοι να συνθέσουν μερικές συμφωνίες σαν του Σοστακόβιτς, κάποια χασάπικα σαν του Βαμβακάρη ή, έστω, καλή ποπ για κατανάλωση στο Νησί;

Το ερώτημα, στο τελευταίο σκέλος του φυσικά, απασχόλησε σταρ της βρετανικής μουσικής βιομηχανίας, όχι όμως όσον αφορά το ζοφερό μέλλον (με την αυτονομημένη από δημιουργικής απόψεως ΤΝ, η οποία θα στείλει τον άνθρωπο στο «χρονοντούλαπο της Ιστορίας»), αλλά ως προς το πεζό παρόν. Και τι κακό κάνει η ΤΝ σήμερα στη βρετανική ποπ; Χονδρικώς, καταχράται κανονικά τραγούδια διά της αναπαραγωγής τους, αδιαφορώντας για τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.

Σταρ όπως ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ο Ελτον Τζον, η Κέιτ Μπους, η Ανι Λένοξ, ο Στινγκ, κ.ά., μιλούν για «απειλή» που διευκολύνεται από την πολιτική του Κιρ Στάρμερ και ζητούν πολύ αυστηρότερους κανόνες για την ΤΝ σε σχέση με την ποπ. Η κυβέρνηση των Εργατικών, λένε τα ρεπορτάζ, θέλει να παραχωρήσει στις εταιρείες ΤΝ τη δυνατότητα χρήσης χωρίς εξουσιοδότηση και περίπου δωρεάν τέτοιου μουσικού υλικού. Και για ποιον λόγο; «Για να εκπαιδευτούν τα ρομπότ».

Οι καλλιτέχνες εξανέστησαν και κυκλοφόρησαν ένα βωβό άλμπουμ διαμαρτυρίας, το «Is This What We Want?». Ασφαλώς και τη σιωπή τη χρειάζεται ο άνθρωπος, αν και όχι γραμμένη σε άλμπουμ μουσικής, όμως αυτό είναι άλλο θέμα. Για το συγκεκριμένο άλμπουμ χίλιοι καλλιτέχνες δηλώνουν ότι «η ηχογραφημένη σιωπή αντιπροσωπεύει τον καταστροφικό αντίκτυπο που θα έχει στις δημιουργίες τους η μεταρρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων» και ότι οι κυβερνητικοί εφηύραν «δούρειο ίππο» άλωσης της τέχνης τους. Εν ολίγοις, το ζήτημα είναι τα λεφτά.

Τα 12 «κομμάτια» σιγής έχουν και τίτλους που, εν είδει ακροστιχίδας, βγάζουν νόημα αν διαβαστούν στη σειρά. Ιδού: 1) The, 2) British, 3) Government, 4) Must, 5) Not, 6) Legalise, 7) Music, 8) Theft, 9) To, 10) Benefit, 11) AI, 12) Companies. Δηλαδή «η βρετανική κυβέρνηση δεν πρέπει να νομιμοποιήσει τη μουσική κλοπή προς όφελος των εταιρειών ΤΝ». Οσον αφορά το μέλλον με τις συνθέσεις αριστουργημάτων από τα ρομπότ, βλέποντας και κάνοντας ή ποιος ζει και ποιος πεθαίνει μέχρι τότε…

Κατά τους βρετανούς καλλιτέχνες, από την παραχώρηση τέτοιων δικαιωμάτων στις εταιρείες ΤΝ κινδυνεύει και η λογοτεχνία (το κοπιράιτ πάντα, και προς το παρόν οπωσδήποτε), αν και ο Τολστόι, ο Παπαδιαμάντης και ο Ντοστογιέφσκι αδιαφορούν από τάφου. Οι διαμαρυρόμενοι ποπ σταρ ελπίζουν ότι το άλμπουμ της σιωπής θα πουλήσει κιόλας, οπότε «τα έσοδα από το Spotify θα διατεθούν στη ΜΚΟ Help Musicians, που χρηματοδοτεί λιγότερο εύπορους καλλιτέχνες». Η συνέχεια… μπροστά μας.

