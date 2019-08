Βρετανία: Δεκάδες διαδηλώσεις κατά του Μπόριν Τζόνσον

Στους δρόμους δεκάδων πόλεων της Βρετανίας κατέβηκαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες από το μεσημέρι του Σαββάτου για να διαμαρτυρηθούν για την απόφαση του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον να αναστείλει για περίπου πέντε εβδομάδες τη λειτουργία του Κοινοβουλίου.

Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για κυνική, αντισυνταγματική κίνηση ώστε να περιοριστεί ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους οι βουλευτές προκειμένου να προσπαθήσουν να σταματήσουν ένα άτακτο Brexit.

Κινητοποιήσεις οργανώθηκαν στο Μάντσεστερ, το Εδιμβούργο, το Μπέλφαστ και σε άλλες πόλεις, κατόπιν πρωτοβουλίας μιας οργάνωσης που αντιτίθεται στην αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κεντρικά συνθήματα στις διαδηλώσεις είναι «Σταματήστε το πραξικόπημα» και «Υπερασπιστείτε τη δημοκρατία».

Η μεγαλύτερη διαδήλωση ξεκίνησε το μεσημέρι στο Λονδίνο, έξω από την πρωθυπουργική κατοικία, στην Ντάουνινγκ Στριτ, όπου το πλήθος, κρατώντας ευρωπαϊκές σημαίες, φώναζε ρυθμικά «Μπόρις Τζόνσον, ντροπή σου!». Στα πλακάτ που κρατούσαν οι συγκεντρωμένοι είχαν γράψει συνθήματα όπως «Ξύπνα, Βρετανία! Διαφορετικά θα βρεθείς στη Γερμανία του 1933» και «Οι δημοκράτες δεν φιμώνουν τη Δημοκρατία».

«Το τι θα συμβεί με το Brexit δεν μπορεί να εξαρτάται από μια απόφαση του Μπόρις Τζόνσον. Στέρησε από το Κοινοβούλιο την εξουσία να αποφασίσει, αυτό δεν είναι δημοκρατικό», σχολίασε ο Μπέρναρντ Χάρλεϊ, 71 ετών, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μια μικρή αναταραχή σημειώθηκε όταν καμιά δεκαριά άνδρες με ξυρισμένα κεφάλια, τυλιγμένοι με βρετανικές σημαίες, παρεισέφρυσαν στο πλήθος, υπό αστυνομική συνοδεία, φωνάζοντας: «Τι θέλουμε; Το Brexit. Πότε το θέλουμε; Τώρα».

