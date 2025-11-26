Βραβείο Emmy σε παιδική σειρά για τη ζωή στην Ανατολική Γερμανία

Οι δημιουργοί μιας παιδικής τηλεοπτικής σειράς που διαδραματίζεται στην κομμουνιστική Ανατολική Γερμανία και κέρδισε φέτος το Διεθνές Βραβείο Emmy ελπίζουν ότι η σειρά θα αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον του κοινού για την ιστορία της περιοχής, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

Το «Auf Fritzis Spuren» (Στα Βήματα της Φρίτζι) αφηγείται την ιστορία ενός 12χρονου κοριτσιού που ζει στην ανατολική πόλη της Λειψίας, και τον τρόπο με τον οποίο βιώνει τη ζωή στην κομμουνιστική Ανατολική Γερμανία, καθώς και τα γεγονότα που τελικά οδήγησαν στην πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 1989.

Σε δηλώσεις του στον Guardian μετά τη βράβευση της σειράς, ο πρωταγωνιστής Τζούλιαν Γιάνσεν σημείωσε ότι πρόκειται για ένα δύσκολο μεν, αλλά κατάλληλο για παιδιά θέμα, που «πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους νεαρούς της Γερμανίας και από τη νέα γενιά».

Την ιστορία αφηγούνται δύο άβαταρ κινουμένων σχεδίων, ο Τζούλιαν και η Αννα, που ξεκινούν ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, στη ΛΔΓ (Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας), καθώς οι διαμαρτυρίες εναντίον του καθεστώτος κορυφώνονται. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους συναντούν άτομα που μεγάλωσαν στο κομμουνιστικό καθεστώς και αφηγούνται τις δικές τους περιγραφές για τη ζωή στη χώρα.

Η σειρά κινουμένων σχεδίων, έξι επεισοδίων,τιμήθηκε στη Νέα Υόρκη το βράδυ της Δευτέρας, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη παιδική γερμανική τηλεοπτική παραγωγή που εξασφάλισε το βραβείο στην κατηγορία «Παιδιά: Γεγονότα & Ψυχαγωγία». Οι κριτικοί επαινούν τη σειρά για τον συναρπαστικό τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει την Ιστορία.

Μιλώντας μετά την τελετή στη Νέα Υόρκη, ο συν-σκηνοθέτης του «Auf Fritzis Spuren», Ραλφ Κούκουλα, δήλωσε έκπληκτος για τη διάκριση, λέγοντας ότι «το πολιτικό περιεχόμενο για παιδιά δεν αποτελεί συνήθως το επίκεντρο τέτοιων προγραμμάτων». Συμπλήρωσε ότι η κατάκτηση ενός βραβείου Emmy για την ιστορία ενός μικρού κοριτσιού από τη Λειψία που βίωσε την κατάρρευση του κομμουνισμού είναι ένα «συγκλονιστικό γεγονός» για τους δημιουργούς της σειράς.

Ο Κούκουλα ανέφερε ότι οι δημιουργοί της παραγωγής δούλευαν πάνω στη συγκεκριμένη ιδέα «εδώ και περισσότερο από 16 χρόνια» – από το 2009. Η Ανκε Λίντεμαν, επικεφαλής σύνταξης παιδικών και οικογενειακών προγραμμάτων της Κεντρικής Γερμανικής Ραδιοτηλεόρασης (MDR), δήλωσε ότι ελπίζει η βράβευση της σειράς να τη φέρει κοντά στους τηλεθεατές όλου του κόσμου, αλλά ειδικά της Γερμανίας, όπου οι απόψεις του κόσμου για τη ΛΔΓ ποικίλουν.

Η σειρά «Στα Βήματα της Φρίτζι», που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας οκτώ έως 12 ετών και στις οικογένειές τους, ακολουθεί τα βήματα γερμανικών ταινιών όπως «Οι Ζωές των Αλλων» και «Αντίο Λένιν», αλλά και τηλεοπτικών θρίλερ όπως τα «Deutschland 83» και «Κλέο», εμπορικά επιτυχημένες παραγωγές που εξοικείωσαν ένα διεθνώς ευρύ κοινό με τη ζωή στην πρώην Ανατολική Γερμανία.

Παρουσιάζει διάφορες πτυχές της καθημερινής ζωής στη ΛΔΓ –από τις σχολικές αίθουσες μέχρι τα ανθρακορυχεία και τη ζωηρή πανκ ροκ σκηνή της χώρας– και κινείται μεταξύ ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας, αναμειγνύοντας πλάνα με πραγματικούς ηθοποιούς γυρισμάτων, με κινούμενα σχέδια.

Το πρώτο επεισόδιο ξεκινάει με την επίσημη ερμηνεία/δικαιολογία των ανατολικογερμανικών αρχών για την κατασκευή του τείχους ως «αντιφασιστικού» προστατευτικού φράγματος και υπαινίσσεται τους κινδύνους που αντιμετώπιζαν όσοι τολμούσαν να αμφισβητήσουν την παραπάνω εξήγηση. Κλείνει, δε, με μια εισαγωγική ματιά στη μυστική αστυνομία της ΛΔΓ, τη διαβόητη Στάζι.

Ο Κούκουλα λέει ότι, σε μια εποχή που η Γερμανία είναι βαθιά διχασμένη, κάθε εμπειρία που υπενθυμίζει στους ανθρώπους τα κοινά στοιχεία που μοιράζονται είναι σημαντική. «Αν ενήλικες και παιδιά παρακολουθήσουν τη σειρά μαζί, και προκύψουν έτσι συζητήσεις μεταξύ διαφορετικών γενεών, θα έχουμε πετύχει τον στόχο μας», εξηγεί στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Η σειρά κορυφώνεται χρονικά με τις μεθυστικές ημέρες της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου και καταγράφει τη γενική ευφορία που ακολούθησε. «Θέλαμε να αναδείξουμε την εποχή που η Γερμανία ήταν η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο», εξηγεί ο Κούκουλα, ο οποίος έγραψε και το σενάριο. «Είναι σημαντικό να το θυμηθούμε αυτό».

