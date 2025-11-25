Ο Τζορτζ Κλούνεϊ θα τιμηθεί με το βραβείο «Τσάπλιν» 2026

Με το κινηματογραφικό βραβείο του Κέντρου Λίνκολν της Νέας Υόρκης θα τιμηθεί για το σύνολο της καριέρας του ο βραβευμένος με Οσκαρ ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός, Τζορτζ Κλούνεϊ.

Παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Πέδρο Αλμοδόβαρ ο Κλούνεϊ θα παραλάβει το 51ο βραβείο «Τσάπλιν», τη Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026. Η τελετή απονομής θα φιλοξενηθεί στη φημισμένη αίθουσα Alice Tully Hall στο Κέντρο Λίνκολν, στο Μανχάταν.

Οπως αναφέρει το IndieWire, ο Κλούνεϊ δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι ένας πολυτάλαντος καλλιτέχνης που έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, ενώ έχει επίσης σκηνοθετήσει και κάνει την παραγωγή σε πολλά από αυτά τα έργα.

Το 2013 έλαβε το Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας ως παραγωγός του «Argo», μέσω της εταιρείας του, Smokehouse Pictures, την οποία διευθύνει μαζί με τον Γκραντ Χέσλοβ ενώ το 2006 είχε αποσπάσει το Οσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο πολιτικό θρίλερ «Syriana».

Στη νέα του ταινία με τίτλο «Jay Kelly», υποδύεται έναν σταρ του κινηματογράφου που ξεκινά ένα ταξίδι αυτογνωσίας έχοντας για συνοδοιπόρο του τον αφοσιωμένο μάνατζέρ του, τον Ρον, τον οποίον υποδύεται ο Ανταμ Σάντλερ. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Νόα Μπάουμπαχ, ο οποίος συνέγραψε το σενάριο μαζί με την Εμιλι Μόρτιμερ.

Το καστ περιλαμβάνει, επίσης, τους Λόρα Ντερν, Μπίλι Κράνταπ, Πάτρικ Γουίλσον και Ράιλι Κίου, μεταξύ άλλων. Το φιλμ αναμένεται να είναι διαθέσιμο στο Netflix από τις 5 Δεκεμβρίου.

«Ο Τζορτζ Κλούνεϊ ενσαρκώνει ένα σπάνιο μείγμα καλλιτεχνίας, γενναιοδωρίας, χιούμορ και ακεραιότητας. Το αδιαμφισβήτητο χάρισμά του στην οθόνη συνδυάζεται με το ταλέντο που φέρνει πίσω από την κάμερα ως σκηνοθέτης και παραγωγός, χρησιμοποιώντας σταθερά την επιρροή του για να υποστηρίζει αναδυόμενα ταλέντα και να ρίχνει φως σε επείγοντα ανθρωπιστικά ζητήματα σε όλο τον κόσμο» δήλωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του FLC, Νταν Στερν.

«Είμαστε περήφανοι που απονέμουμε στον Τζορτζ το 51ο βραβείο “Τσάπλιν”, τοποθετώντας τον ανάμεσα στις κινηματογραφικές προσωπικότητες που έχουν λάβει αυτή την τιμή τον τελευταίο μισό αιώνα», πρόσθεσε.

Το βραβείο έχει λάβει το όνομα του Τσάρλι Τσάπλιν, o oποίος τιμήθηκε πρώτος το 1972. Μεταξύ των προηγούμενων νικητών συγκαταλέγονται οι Βιόλα Ντέιβις, Κέιτ Μπλάνσετ, Σπάικ Λι, Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Γκρέγκορι Πεκ.

