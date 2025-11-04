Βόρεια Κορέα: Πέθανε ο πρώην «αρχηγός του κράτους» – Είχε υπηρετήσει υπό τους τρεις Κιμ

Ο Κιμ Γιονγκ Ναμ, πρώην εθιμοτυπικός αρχηγός κράτους της Βόρειας Κορέας πέθανε σε ηλικία 97 ετών, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Κατείχε τη θέση του προέδρου της Ανώτατης Λαϊκής Συνέλευσης της Πιονγιάνγκ από το 1998 έως το 2019 ενώ, σύμφωνα με το BBC, ήταν διά βίου πιστός στη δυναστεία των Κιμ.

Ο Κιμ Γιονγκ Ναμ, αν και δεν διατηρούσε συγγενικούς δεσμούς με την οικογένεια που μονοπωλεί την εξουσία στην χώρα, υπηρέτησε σε πολλές διπλωματικές θέσεις υπό τον ιδρυτή της χώρας Κιμ Ιλ Σουνγκ, τον γιο του Κιμ Γιονγκ Ιλ αλλά και τον εγγονό του και σημερινή ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

Πέθανε από πολυοργανική ανεπάρκεια στις 3 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA). Το πρακτορείο τον περιέγραψε ως έναν «επαναστάτη παλιάς γενιάς που είχε να επιδείξει εξαιρετικά επιτεύγματα στην ιστορία ανάπτυξης του κόμματος και της χώρας».

Παρότι η πραγματική εξουσία παρέμενε και παραμένει όλα αυτά τα χρόνια στα χέρια των Κιμ, ο Κιμ Γιονγκ Ναμ θεωρούνταν συχνά ως το πρόσωπο της Βόρειας Κορέας στη διεθνή σκηνή.

Το 2018, κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, ηγήθηκε της βορειοκορεατικής αντιπροσωπείας στη Νότια Κορέα όπου συναντήθηκε με τον τότε πρόεδρο της Νότιας Κορέας Μουν Τζέ-ιν. Μέλος της ίδιας αντιπροσωπείας ήταν και η επιδραστική αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο Κιμ Γιονγκ Ναμ είχε συναντήσει στο παρελθόν και δύο άλλους πρώην προέδρους της Νότιας Κορέας: τον Κιμ Νταε-τζουνγκ το 2000 και τον Ρο Μου-χιον το 2007 – και στις δύο περιπτώσεις, σε διακορεατικές συνόδους κορυφής αντίστοιχα.

Σε αντίθεση με πολλούς άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Βόρειας Κορέας, δεν υποβαθμίστηκε ποτέ ούτε καθαιρέθηκε από κάποια θέση. Αποσύρθηκε από την πολιτική σκηνή της χώρας τον Απρίλιο του 2019.

